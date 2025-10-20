Chủ tịch DSC muốn chuyển nhượng gần 73 triệu quyền mua cổ phiếu

Hiện, ông Đức Anh đang nắm giữ gần 73 triệu cổ phiếu, chiếm 35,6377% vốn tại DSC.

Ông Nguyễn Đức Anh thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC (mã DSC-HOSE).

Theo đó, ông Nguyễn Đức Anh - Chủ tịch Hội đồng quản trị DSC vừa thông báo chuyển nhượng toàn bộ 72,99 triệu quyền mua cổ phiếu chào bán thêm của DSC bằng phương thức thỏa thuận trong thời gian từ ngày 24-28/10/2025. Giá trị chuyển nhượng dự kiến 0 đồng.

Được biết, ngày 6/10 vừa qua, DSC đã chốt danh sách cổ đông để thực hiện chào bán 35,33 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện quyền 100:17,25 (sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được mua 17,25 cổ phiếu mới)

Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng. Mục đích phát hành nhằm tăng quy mô vốn hoạt động bao gồm bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán...

Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ 13-28/10/2025. Quyền mua được chuyển nhượng 1 lần duy nhất. Thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ 13/10 đến 15/11/2025.

Đồng thời, DSC cũng thực hiện phát hành 34,8 triệu cổ phiếu trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện quyền 100:17 (sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận 17 cổ phiếu mới)

Nguồn vốn sử dụng từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán. Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng.

Sau khi hoàn tất trả cổ tức và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, DSC sẽ triển khai phát hành 5 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu với tỷ lệ 1,82% tổng số lượng cổ phiếu lưu hành sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức và chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu.

Cổ phiếu ESOP có bị hạn chế chuyển nhượng. Trong đó, 40% lượng cổ phiếu chỉ chuyển nhượng sau 01 năm, 30% sau 02 năm và 30% sau 03 năm. Nguồn vốn thu được từ đợt phát hành sẽ được dùng để bổ sung giao dịch cho vay ký quỹ.

Nếu hoàn tất cả 3 đợt phát hành nói trên, DSC sẽ tăng số lượng cổ phiếu lưu hành từ 204,84 triệu cổ phiếu lên 279,9 triệu cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ 2.799 tỷ đồng.

Hiện, ông Đức Anh đang nắm giữ gần 73 triệu cổ phiếu, chiếm 35,6377% vốn tại DSC và như vậy nhiều khả năng ông Đức Anh không muốn tham gia đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của DSC.

Kết thúc quý 3/2025, DSC ghi nhận tổng doanh thu tăng 112% so với quý 2 năm 2025, đặc biệt, mức tăng trưởng đều được ghi nhận tại tất cả các mảng hoạt động. Cụ thể, so với quý 2/2025, lợi nhuận trước thuế của hoạt động cho vay ký quỹ tăng 34%; Uỷ thác/Tư vấn đầu tư tăng 236% và đặc biệt là hoạt động tự doanh đạt mức tăng trưởng 1222%. Nhờ đó, lợi nhuận trước thuế của DSC tại quý 3 năm 2025 đã tăng 202% so với quý 2/2025.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, lợi nhuận trước thuế của DSC đạt 291 tỷ, hoàn thành 160% kế hoạch 9 tháng đầu năm, hoàn thành 112% kế hoạch năm và vượt 55% so với thực hiện 9 tháng năm 2024.

Theo DSC, về cơ cấu doanh thu 9 tháng năm 2025, hoạt động cho vay ký quỹ tiếp tục giữ vai trò then chốt với tỷ trọng lên tới 35,59%, theo sau lần lượt là hoạt động tự doanh (22,58%), môi giới (16,55%), hoạt động kinh doanh nguồn vốn (18.19%) và các hoạt động khác…

Như vậy, so với kế hoạch 2025 tại Đại hội đồng cổ đông thông qua, hoạt động tự doanh đã hoàn thành 258%; Hoạt động ủy thác/tư vấn đầu tư cũng khởi sắc khi hoàn thành 609% so với kế hoạch 9 tháng năm 2025 và 304% so với kế hoạch năm.