Thứ Tư, 22/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

Chủ tịch DSC muốn chuyển nhượng gần 73 triệu quyền mua cổ phiếu

Hà Anh

20/10/2025, 10:29

Hiện, ông Đức Anh đang nắm giữ gần 73 triệu cổ phiếu, chiếm 35,6377% vốn tại DSC.

Sơ đồ giá cổ phiếu DSC trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu DSC trên TradingView.

Ông Nguyễn Đức Anh thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC (mã DSC-HOSE).

Theo đó, ông Nguyễn Đức Anh - Chủ tịch Hội đồng quản trị DSC vừa thông báo chuyển nhượng toàn bộ 72,99 triệu quyền mua cổ phiếu chào bán thêm của DSC bằng phương thức thỏa thuận trong thời gian từ ngày 24-28/10/2025. Giá trị chuyển nhượng dự kiến 0 đồng.

Được biết, ngày 6/10 vừa qua, DSC đã chốt danh sách cổ đông để thực hiện chào bán 35,33 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện quyền 100:17,25 (sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được mua 17,25 cổ phiếu mới)

Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng. Mục đích phát hành nhằm tăng quy mô vốn hoạt động bao gồm bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán...

Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ 13-28/10/2025. Quyền mua được chuyển nhượng 1 lần duy nhất. Thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ 13/10 đến 15/11/2025.

Đồng thời, DSC cũng thực hiện phát hành 34,8 triệu cổ phiếu trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện quyền 100:17 (sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận 17 cổ phiếu mới)

Nguồn vốn sử dụng từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán. Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng.

Sau khi hoàn tất trả cổ tức và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, DSC sẽ triển khai phát hành 5 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu với tỷ lệ 1,82% tổng số lượng cổ phiếu lưu hành sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức và chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu.

Cổ phiếu ESOP có bị hạn chế chuyển nhượng. Trong đó, 40% lượng cổ phiếu chỉ chuyển nhượng sau 01 năm, 30% sau 02 năm và 30% sau 03 năm. Nguồn vốn thu được từ đợt phát hành sẽ được dùng để bổ sung giao dịch cho vay ký quỹ.

Nếu hoàn tất cả 3 đợt phát hành nói trên, DSC sẽ tăng số lượng cổ phiếu lưu hành từ 204,84 triệu cổ phiếu lên 279,9 triệu cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ 2.799 tỷ đồng.

Hiện, ông Đức Anh đang nắm giữ gần 73 triệu cổ phiếu, chiếm 35,6377% vốn tại DSC và như vậy  nhiều khả năng ông Đức Anh không muốn tham gia đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của DSC.

Kết thúc quý 3/2025, DSC ghi nhận tổng doanh thu tăng 112% so với quý 2 năm 2025, đặc biệt, mức tăng trưởng đều được ghi nhận tại tất cả các mảng hoạt động. Cụ thể, so với quý 2/2025, lợi nhuận trước thuế của hoạt động cho vay ký quỹ tăng 34%; Uỷ thác/Tư vấn đầu tư tăng 236% và đặc biệt là hoạt động tự doanh đạt mức tăng trưởng 1222%. Nhờ đó, lợi nhuận trước thuế của DSC tại quý 3 năm 2025 đã tăng 202% so với quý 2/2025.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, lợi nhuận trước thuế của DSC đạt 291 tỷ, hoàn thành 160% kế hoạch 9 tháng đầu năm, hoàn thành 112% kế hoạch năm và vượt 55% so với thực hiện 9 tháng năm 2024.

Theo DSC, về cơ cấu doanh thu 9 tháng năm 2025, hoạt động cho vay ký quỹ tiếp tục giữ vai trò then chốt với tỷ trọng lên tới 35,59%, theo sau lần lượt là hoạt động tự doanh (22,58%), môi giới (16,55%), hoạt động kinh doanh nguồn vốn (18.19%) và các hoạt động khác…

Như vậy, so với kế hoạch 2025 tại Đại hội đồng cổ đông thông qua, hoạt động tự doanh đã hoàn thành 258%; Hoạt động ủy thác/tư vấn đầu tư cũng khởi sắc khi hoàn thành 609% so với kế hoạch 9 tháng năm 2025 và 304% so với kế hoạch năm.

GMC muốn chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Bà Rịa - Vũng Tàu

07:14, 09/10/2025

HAP muốn chuyển nhượng 35,31% vốn tại Bệnh viện Quốc tế Green

19:18, 24/09/2025

Cổ phiếu DongA Bank bị cấm chuyển nhượng

16:26, 21/08/2015

Cổ phiếu DongA Bank bị cấm chuyển nhượng

Từ khóa:

chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu cho vay ký quỹ chứng khoán chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu DSC ESOP tăng vốn điều lệ Trả cổ tức bằng cổ phiếu

Đọc thêm

FPT báo lợi nhuận 6.800 tỷ đồng trong quý 3, tăng mạnh so với cùng kỳ

FPT báo lợi nhuận 6.800 tỷ đồng trong quý 3, tăng mạnh so với cùng kỳ

Trong quý 3/2025, FPT ghi nhận doanh thu đạt 49.887 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 9.540 tỷ đồng, lần lượt tăng 10,3% và 17,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Quý 3/2025, HAG ghi nhận doanh thu từ bán heo giảm mạnh chỉ đạt hơn 40 tỷ đồng

Kết thúc quý 3/2025, HAG ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.895 tỷ đồng - trong đó, doanh thu trái cây đạt 1.419 tỷ đồng, tăng 61% so với cùng kỳ (880 tỷ đồng); doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa đạt gần 428 tỷ đồng tăng 49% so với cùng kỳ (gần 288 tỷ), nhưng doanh thu bán heo chỉ đạt gần 40 tỷ, giảm 83% so với cùng kỳ (233,8 tỷ đồng)

MBB phản hồi về hoạt động phát hành trái phiếu

MBB cho biết, các lô trái phiếu được đề cập đều đã được MB thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, phần lớn đã tất toán, số còn lại (~ 650 tỷ đồng) đang được quản lý đúng quy định.

Đã có 160 doanh nghiệp công bố lợi nhuận quý 3 tăng bùng nổ 114%, ngân hàng, chứng khoán lên

Đã có 160 doanh nghiệp công bố lợi nhuận quý 3 tăng bùng nổ 114%, ngân hàng, chứng khoán lên "top"

Đã có 160 doanh nghiệp niêm yết đại diện 9,4% vốn hóa toàn thị trường công bố báo cáo tài chính hoặc ước tính sơ bộ kết quả kinh doanh quý 3/2025 với lợi nhuận tăng 114% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhóm quỹ VinaCapital trở thành cổ đông lớn của GMD

Nhóm quỹ thuộc CTCP Quản lý Quỹ VinaCapital vừa trở thành cổ đông lớn của GMD, kể từ ngày 15/10, sau khi nâng tổng sở hữu lên hơn 21,666 triệu cổ phiếu, chiếm 5,0802% vốn điều lệ.

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Công nghệ lượng tử là tương lai

eMagazine

Công nghệ lượng tử là tương lai

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Thế giới

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

eMagazine

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

VN-Index sẽ tiếp tục hồi phục trong các phiên tới chủ yếu nhờ nhóm vốn hóa lớn, hướng đến mục tiêu 1.700 điểm

Chứng khoán

2

Tổ chức Lễ tang nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Trần Phương với nghi thức cấp Nhà nước

Tiêu điểm

3

FPT báo lợi nhuận 6.800 tỷ đồng trong quý 3, tăng mạnh so với cùng kỳ

Doanh nghiệp niêm yết

4

Tỏi Sanuki mở hướng kinh tế mới cho đồng bào Mông ở Na Ngoi

Nông sản

5

Đột phá từ công nghiệp “phụ trợ” lên chiến lược nền tảng

Thị trường

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy