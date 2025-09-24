HAP muốn chuyển nhượng 35,31% vốn tại Bệnh viện Quốc tế Green

HAP cho biết giá trị chuyển nhượng không thấp hơn 20.000 đồng/cổ phiếu, ước tính HAP sẽ thu về tối thiểu 423.8 tỷ đồng.

Hội đồng Quản trị CTCP Tập đoàn Hapaco (mã HAP-HOSE) công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc thoái vốn đã đầu tư vào Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Green.

Theo đó, Hội đồng Quản trị HAP thông qua triển khai phương án thoái gần 21,2 triệu cổ phiếu, tương ứng 35,31% vốn điều lệ tại CTCP Bệnh viện Quốc tế Green (Green International Hospital).

Sau giao dịch, HAP sẽ giảm sở hữu tại Green International Hospital từ 84,81% còn 49,5%, tương đương 29,7 triệu cổ phiếu, qua đó bệnh viện này không còn là công ty con của công ty. Với giá trị không thấp hơn 20.000 đồng/cổ phiếu, ước tính HAP sẽ thu về tối thiểu 423.8 tỷ đồng.

Lý do chuyển nhượn là do HAP muốn tập trung nguồn lực cho dự án giấy Tissue 50,000 tấn/năm và dự án nhà ở xã hội Hapaco.

Đồng thời, Hội đồng Quản trị thông qua việc ủy quyền cho Phó Tổng Giám đốc phụ trách triển khai các công việc liên quan đến việc chuyển nhượng vốn nêu trên; Tổ chức triển khai thực hiện, lựa chọn đối tác, đàm phán các điều kiện, điều khoản của hợp đồng bán/chuyển nhượng vốn tại Công ty cổ phần bệnh viện Quốc tế Green; ký kết hợp đồng và tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến việc chuyển nhượng trên đảm bảo quyền lợi của cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật.

Trước đó vào ngày 22/3/2023, Hội đồng Quản trị HAP thông qua việc triển khai góp thêm vốn vào CTCP Bệnh viện Quốc tế Green (BVGreen). Theo đó, tổng số vốn góp tại BVGreen là 177 tỷ, chiếm 33,65% tổng số vốn điều lệ của BVGreen.

Tổng số vốn thực góp thêm là 554 tỷ - trong đó, vốn góp thông qua nhận chuyển nhượng cổ phần của cổ đông hiện hữu tại BVGreen là 480 tỷ, tương đương 24 triệu cổ phần; vốn góp từ việc mua cổ phần phát hành thêm của BVGreen là 74 tỷ, tương đương 7,4 triệu cổ phần.

Tổng số vốn thực góp của HAP sau khi góp thêm vào BVGreen là 731 tỷ đồng - trong đó, vốn góp tính theo mệnh giá cổ phần sở hữu là 491 tỷ, tương ứng 49,1 triệu cổ phần.

Tỷ lệ sở hữu của HAP tại BVGreen sau khi góp thêm là: Vốn điều lệ sau khi phát hành thêm của BVGreen là 600 tỷ, tương ứng 60 triệu cổ phần. Vốn điều lệ thực góp của HAP vào BVGreen là 491 tỷ đồng, tương ứng 491, triệu cổ phần và tỷ lệ sở hữu của HAP tại BVGreen là 81,83%.

Sau đó vào tháng 8/2024, HPA cho biết đã mua lại gần 21,1 triệu cổ phiếu tại Green International Hospital, trong đó HAP góp 32,33% vốn (19,4 triệu cổ phiếu), còn lại 2,98% vốn (1,79 triệu cổ phiếu) góp bởi công ty con là CTCP Giấy Hải Phòng.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2025, HAP cho biết trong năm 2025, công ty định hướng đầu tư vào các dự án trọng điểm gồm: đự án Đầu tư xây dựng Nhà máy Giấy HAPACO, nâng công suất từ 18.000 tấn/năm lên 68.000 tấn/năm (trong đó có 50.000 tấn/năm là giấy Tissue; 18.000 tấn/năm là giấy Kraft);

Tham gia hợp tác đầu tư dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Green Hải Dương, tại tỉnh Hải Dương; quy mô dự án 500 giường; tổng mức đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng; thời gian xây dựng cơ bản là 2 năm; dự kiến đi vào hoạt động từ cuối năm 2026.

Theo báo cáo tài chính bán niên hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán, HAP ghi nhận lợi nhuận sau thuế giảm 383% so với cùng kỳ từ lãi hơn 5 tỷ sang lỗ hơn 14,3 tỷ đồng.



HAP cho biết trong 6 tháng đầu năm tình hình sản xuất kinh doanh của các công ty con khởi sắc hơn, tuy nhiên báo cáo tài chính hợp nhất phải phân bổ lợi thế thương mại khi công ty mua thêm cổ phần Công ty cổ phần Bệnh Viện Quốc tế Green nhằm mục đích kiểm soát từ năm 2024.

Theo BCTC công ty mẹ kiểm toán năm 2024, HAP chuyển hình thức ghi nhận bệnh viện này từ liên doanh, liên kết với giá gốc hơn 442 tỷ đồng đầu năm, sang dạng công ty con với giá gốc hơn 830 tỷ đồng cuối năm, tương ứng chênh lệch 388 tỷ đồng cho việc sở hữu thêm gần 19,4 triệu cổ phiếu, tương ứng 20.000 đồng/cổ phiếu.