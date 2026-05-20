VietinBank kiên trì thoái hết vốn tại Cảng Sài Gòn

Hà Anh

20/05/2026, 08:15

Vietinbank, tổ chức liên quan bà Hồ Thị Thu Hiền, uỷ viên HĐQT SGP tiếp tục đăng ký bán hết 19.314.627 cổ phiếu SGP, giảm sở hữu từ 8,93% về 0% vốn điều lệ, giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 25/5 đến ngày 23/6.

Sơ đồ giá cổ phiếu SGP trên TradingView.
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - VietinBank (mã CTG-HOSE) thông báo đăng ký bán toàn bộ cổ phiếu SGP của CTCP Cảng Sài Gòn.

Theo đó, Vietinbank, tổ chức liên quan bà Hồ Thị Thu Hiền, uỷ viên HĐQT SGP tiếp tục đăng ký bán hết 19.314.627 cổ phiếu SGP, giảm sở hữu từ 8,93% về 0% vốn điều lệ, giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 25/5 đến ngày 23/6.

Trước đó, VietinBank liên tục đăng ký bán ra cổ phiếu SGP nhưng kết quả bán ra không đáng kể. Cụ thể: từ ngày 2/3/2026 đến ngày 31/3/2026, VietinBank đã đăng ký bán 19.341.127 cổ phiếu nhưng chỉ bán được 26.500 cổ phiếu; và từ ngày 13/4 đến ngày 12/5, đăng ký bán toàn bộ hơn 19,3 triệu cổ phiếu nhưng không bán được cổ phiếu nào.

Theo báo cáo thường niên năm 2025, Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn là doanh nghiệp được cổ phần hóa từ Công ty TNHH một thành viên Cảng Sài Gòn do Tổng công ty Hàng hải Việt Nam nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần kể từ ngày 01/10/2015, hiện Tổng công ty Hàng hải Việt Nam chiếm 65,45% vốn điều lệ và các cổ đông còn lại là các Ngân hàng và người lao động của Cảng Sài Gòn, các nhà đầu tư khác chiếm tỷ lệ 34,55%.

Kết thúc quý 1/2026, Cảng Sài Gòn ghi nhận doanh thu đạt 293,7 tỷ đồng, tăng 11,7% so với cùng kỳ (263 tỷ); lợi nhuận sau thuế đạt 144,66 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ (109,6 tỷ). Nguyên nhân là do lợi nhuận gộp qý 01/2026 tăng 12,956 tỷ đồng so với cùng kỳ do doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ tăng 30,661 tỷ đồng nhưng giá vốn hàng bán chỉ tăng 17,705 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2025; Doanh thu tài chính tăng hơn 1 tỷ, lãi trong công ty liên doanh liên kết quý 1/2026 tăng 23,216 tỷ đồng. Ngoài ra, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 1,235 tỷ đồng so với cùng kỳ do chi phí dự phòng phải thu khó đòi giảm 565 triệu đồng và giảm các chi phí quản lý khác so với cùng kỳ năm 2025...

Về nhân sự, SGP mới bổ nhiệm ông Nguyễn Cảnh Tĩnh - giữ chức Chủ tịch HĐQT; ông Nguyễn Lê Chơn Tâm - Tổng giám đốc giữ chức vụ Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc; ông Nguyễn Uyên Minh - Phó Tổng giám đốc giữ chức thành viên HĐQT; Thời hạn bổ nhiệm từ 2026-2031.

Mới đây, VCSC duy trì khuyến nghị "mua" và tăng giá mục tiêu thêm 11,4% lên 50.000 đồng/cổ phiếu cho CTG do VCSC cập nhật mô hình định giá sang giữa năm 2027, trong khi phần lớn giữ nguyên dự báo tổng lợi nhuận giai đoạn 2026-2030.

VCSC duy trì quan điểm lạc quan rằng CTG sẽ tiếp tục đạt KQKD vượt trội so với các ngân hàng khác về NIM, chất lượng tài sản và khả năng sinh lời nói chung trong bối cảnh vĩ mô còn nhiều thách thức, điều này sẽ giúp cổ phiếu được định giá lại ở mức cao hơn.

Theo VCSC thì định giá của CTG vẫn rất hấp dẫn với ROE dự phóng năm 2026 là 20,6% nhưng P/B dự phóng năm 2026 chỉ ở mức 1,3 lần.

