Chủ tịch HAG đăng ký mua tiếp 4 triệu cổ phiếu

Theo đó, ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch Hội đồng quản trị HAG vừa đăng ký mua vào 4 triệu cổ phiếu HAG, từ ngày 22/4 đến 21/5/2026, theo phương thức khớp lệnh trên sàn với mục tiêu là nhằm gia tăng tỷ lệ sở hữu.

Hiện tại, ông Đức đang nắm giữ khoảng 313,9 triệu cổ phiếu HAG. Nếu hoàn tất giao dịch, lượng cổ phần sở hữu sẽ tăng lên hơn 317,9 triệu cổ phiếu, chiếm 25,09% vốn điều lệ.

Trước đó, ông Đức đã mua thành công 4 triệu cổ phiếu như đã đăng ký theo hình thức khớp lệnh trên sàn, từ ngày 26/3 đến ngày 14/4 và nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ lên 313,95 triệu cổ phiếu, chiếm 24,77%. Tính chung, nhóm cổ đông liên quan đến ông Đức hiện nắm giữ hơn 379,3 triệu cổ phiếu, chiếm 29,94% vốn tại HAG.

Gần đây nhất, ông Đức đã mua thành công 5 triệu cổ phiếu HAG, từ ngày 11-18/03. Giao dịch được thực hiện qua khớp lệnh, với giá bình quân khoảng 15,133 đồng/cổ phiếu, tương ứng giá trị gần 76 tỷ đồng.

Được biết, HAG đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 vào ngày 17/4.

Tại đại hội, HAG cho biết doanh thu thuần năm 2025 đạt 7.432 tỷ đồng đạt 134,8% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế đạt 2.240 tỷ đồng, đạt 201,1% kế hoạch.

Về tình hình thực hiện các dự án. HAG cho biết trong năm công ty không mở rộng diện tích trồng chuối mới, chỉ duy trì chăm sóc và thu hoạch 7.000 ha Chuối; Tập trung chăm sóc, duy trì diện 2.000 ha Sầu riêng; Hoàn thành trồng mới 3.000ha cây cà phê giống Arabica và Robusta và hoàn thành trồng mới 1.000 ha Dâu tằm. Đối với ngành chăn nuôi heo, trong năm 2025, HAG cho biết không xây dựng thêm hệ thống chuồng trại mới.

Năm 2026, HAGL đặt kế hoạch doanh thu đạt 8.624 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 4.202 tỷ đồng; chi trả cổ tức 500 đồng/cổ phiếu và tái đầu tư vào các dự án trọng điểm của năm 2027 là cà phê và dâu tằm.

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận, HAG cho biết lợi nhuận năm 2025 sau khi bù đắp lỗ lũy kế của các năm trước sẽ được giữ lại toàn bộ để tái đầu tư vào dự án cà phê và dâu tằm. Do đó, năm 2026 công ty sẽ không chia cổ tức.

Trong năm 2026, công ty dự kiến đầu tư trồng mới các dự án: Trồng mới 7.000 ha Cà phê; Trồng mới 1.000 ha Dâu tằm; Trồng mới 700 ha Sầu riêng. Đồng thời, đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến cà phê, bao gồm: 4 nhà máy chế biến ướt tại các vùng nguyên liệu và 1 nhà máy chiết xuất tinh cà phê.