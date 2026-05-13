Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức nâng tỷ lệ sở hữu tại HAG lên 25,09%

Ông Đoàn Nguyên Đức báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE).

Cụ thể: ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch Hội đồng quản trị HAG đã đăng ký mua 4 triệu cổ phiếu HAG, từ ngày 22/4 đến 21/5/2026, theo phương thức khớp lệnh trên sàn với mục tiêu là nhằm gia tăng tỷ lệ sở hữu.

Theo đó, từ ngày 7/5 đến ngày 12/5, ông Đức đã hoàn tất việc mua vào 4 triệu cổ phiếu theo phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, ông Đức đã nâng số cổ phần sở hữu lên gần 318 triệu cổ phiếu, chiếm 25,09% vốn tại HAG.

Tính chung, nhóm cổ đông liên quan đến ông Đức hiện nắm giữ hơn 383 triệu cổ phiếu, chiếm 30,25% vốn tại HAG.

Trong khoảng thời gian trên, HAG dao động ở vùng giá 16.200 - 16.700 đồng/cổ phiếu. Ước tính, giá trị thực hiện giao dịch từ 64,8 - 66,8 tỷ đồng.

Trước đó, ông Đức đã mua thành công 4 triệu cổ phiếu như đã đăng ký theo hình thức khớp lệnh trên sàn, từ ngày 26/3 đến ngày 14/4 và nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ lên 313,95 triệu cổ phiếu, chiếm 24,77%.

Gần đây nhất, ông Đức đã mua thành công 5 triệu cổ phiếu HAG, từ ngày 11-18/03. Giao dịch được thực hiện qua khớp lệnh, với giá bình quân khoảng 15,133 đồng/cổ phiếu, tương ứng giá trị gần 76 tỷ đồng.

Kết thúc quý 1/2026, HAG ghi nhận lãi sau thuế hợp nhất đạt 1.173 tỷ đồng, tăng 812 tỷ so với cùng kỳ nguyên nhân là do lãi gộp tăng 61 tỷ so với cùng kỳ chủ yếu là từ hoạt động kinh doanh chuối; lãi từ hoạt động tài chính tăng 733 tỷ đồng chủ yếu là do lãi trái phiếu được miễn giảm; Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 19 tỷ so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 31/1/2026, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng từ gần 1.393 tỷ lên hơn 2.663 tỷ đồng.

Năm 2026, HAGL đặt kế hoạch doanh thu đạt 8.624 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 4.202 tỷ đồng; chi trả cổ tức 500 đồng/cổ phiếu và tái đầu tư vào các dự án trọng điểm của năm 2027 là cà phê và dâu tằm.

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận, HAG cho biết lợi nhuận năm 2025 sau khi bù đắp lỗ lũy kế của các năm trước sẽ được giữ lại toàn bộ để tái đầu tư vào dự án cà phê và dâu tằm. Do đó, năm 2026 công ty sẽ không chia cổ tức.

Trong năm 2026, công ty dự kiến đầu tư trồng mới các dự án: Trồng mới 7.000 ha Cà phê; Trồng mới 1.000 ha Dâu tằm; Trồng mới 700 ha Sầu riêng. Đồng thời, đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến cà phê, bao gồm: 4 nhà máy chế biến ướt tại các vùng nguyên liệu và 1 nhà máy chiết xuất tinh cà phê.