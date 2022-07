Chủ tịch nước: Bến Tre cần tập trung kêu gọi đầu tư phát triển công nghiệp năng lượng

GRDP 6 tháng đầu năm 2022 tăng 4,18 %, trong đó sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp tăng 1,7 %, công nghiệp tăng 5,03 %, thương mại - dịch vụ tăng 6,2 %. Một số nhà đầu tư lớn đã quan tâm đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch nước biểu dương Bến Tre đã kết hợp tốt giữa tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, tập trung đầu tư phát triển các chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh với sự tham gia của khu vực kinh tế tập thể và hợp tác xã.

Toàn tỉnh có 104 Tổ hợp tác, 55 Hợp tác xã tham gia vào chuỗi giá trị các sản phẩm nông nghiệp chủ lực như chuỗi dừa, chuỗi bưởi da xanh. Sản xuất nông nghiệp từng bước chuyển đổi theo quy chuẩn sạch, an toàn, tập trung xây dựng chỉ dẫn địa lý nhãn hiệu sản phẩm, truy xuất nguồn gốc...

Toàn tỉnh có 80/142 xã nông thôn mới (đạt 56 %), chương trình OCOP được mở rộng (toàn tỉnh có 131 sản phẩm OCOP). Công tác xây dựng Đảng được tăng cường; sự đoàn kết trong nội bộ Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, hệ thống chính trị được củng cố; tình hình an ninh chính trị, an ninh trên biển, trật tự an toàn xã hội toàn tỉnh tiếp tục được giữ vững.

Chủ tịch nước chỉ rõ những thách thức, tồn tại mà tỉnh Bến Tre cần quan tâm giải quyết như vấn đề chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu, nước biển dâng (nhất là hạn hán, xâm nhập mặn), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) khá tốt trong vùng nhưng đang có biểu hiện đi xuống.

Tốc độ phát triển còn dưới mức tiềm năng, quy mô kinh tế nhỏ, cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm, doanh nghiệp địa phương còn ít, quy mô nhỏ, tổ chức sản xuất còn manh mún. Tỉ lệ nghèo, cận nghèo còn cao, năng lực sản xuất còn yếu, cơ sở hạ tầng còn hạn chế, nhất là hạ tầng giao thông kết nối, nhân lực chất lượng cao khan hiếm, lao động qua đào tạo còn hạn chế.

Để phát huy thế mạnh địa phương, khắc phục bất cập, hạn chế, Chủ tịch nước cho rằng, cần khơi dậy tinh thần Đồng Khởi, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên của người dân Bến Tre trong phát triển kinh tế và phát huy các giá trị truyền thống, văn hóa.

Tỉnh cần chú ý công tác quy hoạch phát triển, phát triển nhanh theo hướng bền vững, tăng trưởng xanh, gắn với chiến lược phát triển quốc gia và vùng đồng bằng sông Cửu Long; phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Mở rộng không gian phát triển về hướng Đông, tập trung phát triển nông nghiệp sạch, hiệu quả là nền tảng; phát triển công nghiệp chế biến, năng lượng và xây dựng đô thị là động lực tăng trưởng; phát triển thương mại, dịch vụ, ngành du lịch là mũi nhọn.

Đề cập về lĩnh vực nông nghiệp, Chủ tịch nước lưu ý tỉnh cần tập trung thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thích ứng với biến đổi khí hậu; hoàn thiện các chuỗi giá trị nông sản, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới. Tỉnh nghiên cứu, bảo tồn phát triển các giống dừa chất lượng cao, đa dạng hóa sản phẩm dừa, phấn đấu xây dựng Bến Tre trở thành thủ phủ dừa của Việt Nam với công nghiệp chế biến dừa có giá trị gia tăng cao tầm cỡ khu vực Đông Nam Á, châu Á; phát triển hợp tác xã dừa, có biện pháp tránh tình trạng rớt giá dừa cho người nông dân.

Nhấn mạnh Bến Tre cần tiếp tục đầu tư phát triển công nghiệp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị tỉnh ưu tiên công nghiệp chế biến, các ngành công nghiệp có tác động lan tỏa; khuyến khích công nghệ cao, chế biến sâu. Tỉnh tập trung kêu gọi đầu tư phát triển công nghiệp năng lượng (gió, mặt trời, điện khí, sinh khối), công nghiệp dược - y sinh và các dự án sản xuất công nghiệp quy mô lớn không gây ô nhiễm môi trường, củng cố các làng nghề truyền thống, đẩy mạnh công tác khuyến công.

Cùng với đó, tỉnh cần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của với các sản phẩm du lịch phong phú, sáng tạo; khai thác hiệu quả tiềm năng của kinh tế biển, trở thành một bộ phận quan trọng và đặc sắc của tỉnh như du lịch và dịch vụ biển, công nghiệp ven biển, nuôi trồng và khai thác hải sản, kinh tế hàng hải và các ngành kinh tế biển mới, chú trọng đưa Bến Tre trở thành vùng nuôi tôm biển nổi tiếng.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với Ban Thường vụ và cán bộ chủ chốt tỉnh Bến Tre - Ảnh: TTXVN Để tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế, Chủ tịch nước lưu ý tỉnh cần chú trọng phát triển những hạ tầng quan trọng, thiết yếu, nhất là phát triển giao thông bảo đảm kết nối thuận lợi, tránh chia cắt.

"Để xây dựng Bến Tre trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long vào năm 2025 và của cả nước vào năm 2030, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre chú trọng xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Phát huy tinh thần năng động sáng tạo, dám nghĩ dám làm vì lợi ích chung, gần dân, sâu sát dân, có chuyển biến mạnh mẽ trong chỉ đạo điều hành", Chủ tịch nước nhấn mạnh. "Đặc biệt, tích cực phát động các cơ sở đảng, đảng viên đi đầu trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tiếp tục quan tâm bảo đảm tình hình quốc phòng an ninh của mảnh đất cách mạng luôn được giữ vững trong bất cứ hoàn cảnh nào".

Trước đó, sáng cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự và thực hiện nghi thức bấm nút khánh thành Nhà máy Điện gió số 5 Thạnh Hải, giai đoạn 1 công suất 30 MW tại ấp Thạnh Thới B, xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú.