Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón cấp Nhà nước Quốc vương Bhutan

Tham dự lễ đón có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi
Thanh Sơn; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Bộ trưởng Bộ Dân tộc
và Tôn giáo Đào Ngọc Dung; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường; Thứ
trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân; Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức
Tâm; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung; Thứ trưởng Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy; Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm
Bhutan Nguyễn Thanh Hải...
Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Quốc vương Jigme
Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng
trong quan hệ hai nước, thể hiện sự coi trọng của Bhutan đối với quan hệ hữu
nghị và hợp tác giữa hai nước, cũng như vai trò, vị thế của Việt Nam tại khu
vực; đồng thời là minh chứng rõ nét đường lối đối ngoại của Việt Nam, đó là độc
lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ với các nước, vì hòa bình, hợp
tác và phát triển.
Việt Nam và Bhutan có quan hệ hữu nghị tốt đẹp kể từ khi thiết
lập quan hệ ngoại giao ngày 19/1/2012. Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với
Bhutan, coi Bhutan là một trong những quốc gia đi đầu trong thực hiện mục tiêu
tăng trưởng xanh, giữ vững các chỉ số "hạnh phúc".
Trong khi đó,
Bhutan luôn coi Việt Nam là một trong những nước ưu tiên để thúc đẩy quan hệ
song phương cũng như mong muốn học hỏi kinh nghiệm phát triển của Việt Nam.
Lãnh đạo cấp cao hai nước thường xuyên trao đổi điện nhân các
ngày lễ quan trọng của nhau và trao đổi đoàn các cấp. Việc Việt Nam và Bhutan
sớm cử Đại sứ sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao đã góp phần quan trọng thúc
đẩy quan hệ song phương.
Hợp tác du lịch là điểm sáng trong quan hệ song
phương. Nhiều người Việt Nam tới Bhutan du lịch, quốc gia nổi tiếng lấy chỉ số
hạnh phúc để đo lường sự phát triển, nơi có nhiều cảnh đẹp thiên nhiên cùng các
địa điểm Phật giáo. Đồng thời, ngày càng nhiều người Bhutan sang tìm hiểu về
đất nước, con người và các danh lam thắng cảnh của Việt Nam.
Dù hợp tác đầu tư, thương mại còn khiêm tốn, song ngày càng
nhiều doanh nghiệp Việt Nam sang làm ăn, đầu tư tại Bhutan. Việt Nam hiện có
một dự án đăng ký đầu tư tại Bhutan hoạt động trong lĩnh vực nội thất, xây
dựng.
Với sự phát triển mạnh mẽ của cả Việt Nam và Bhutan, hai nước có rất
nhiều tiềm năng để đưa hợp tác ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn nữa. Hai nước
còn nhiều tiềm năng trong hợp tác nông nghiệp, du lịch, văn hóa, giáo dục, khoa
học-công nghệ, chuyển đổi số và phát triển xanh.
Trên các diễn đàn đa phương, hai nước thường xuyên phối hợp chặt
chẽ, ủng hộ lẫn nhau và tiếp tục tăng cường hợp tác, đặc biệt là Liên hợp quốc,
Liên minh Nghị viện thế giới (AIPA), Hội đồng Nghị viện châu Á (APA)... cũng
như trong các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.
Chuyến thăm nhằm đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu và hiệu
quả, nhất là trong các lĩnh vực hợp tác như thương mại, đầu tư, nông nghiệp và
phát triển xanh, du lịch bền vững, văn hóa, tôn giáo, hợp tác và ủng hộ lẫn
nhau tại các diễn đàn đa phương.
Sau lễ đón, Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Jigme Khesar
Namgyel Wangchuck dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm,
thảo luận và định hướng cho quan hệ song phương, cũng như xác định những lĩnh
vực hợp tác trọng tâm trong thời gian tới.