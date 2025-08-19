Thứ Tư, 20/08/2025

Trang chủ Tiêu điểm

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón cấp Nhà nước Quốc vương Bhutan

Hà Lê

19/08/2025, 14:23

Sáng 19/8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân đã chủ trì Lễ đón Quốc vương Bhutan và Hoàng hậu. Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên đến Việt Nam của Quốc vương Bhutan và Hoàng hậu kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2012.

Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân Nguyễn Thị Minh Nguyệt đón Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu Jetsun Pema. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân Nguyễn Thị Minh Nguyệt đón Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu Jetsun Pema. Ảnh: TTXVN

Tham dự lễ đón có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường; Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân; Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy; Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Bhutan Nguyễn Thanh Hải...

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Quốc vương Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong quan hệ hai nước, thể hiện sự coi trọng của Bhutan đối với quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, cũng như vai trò, vị thế của Việt Nam tại khu vực; đồng thời là minh chứng rõ nét đường lối đối ngoại của Việt Nam, đó là độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ với các nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển.

Việt Nam và Bhutan có quan hệ hữu nghị tốt đẹp kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 19/1/2012. Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Bhutan, coi Bhutan là một trong những quốc gia đi đầu trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh, giữ vững các chỉ số "hạnh phúc".

Trong khi đó, Bhutan luôn coi Việt Nam là một trong những nước ưu tiên để thúc đẩy quan hệ song phương cũng như mong muốn học hỏi kinh nghiệm phát triển của Việt Nam.

Lãnh đạo cấp cao hai nước thường xuyên trao đổi điện nhân các ngày lễ quan trọng của nhau và trao đổi đoàn các cấp. Việc Việt Nam và Bhutan sớm cử Đại sứ sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao đã góp phần quan trọng thúc đẩy quan hệ song phương.

Hợp tác du lịch là điểm sáng trong quan hệ song phương. Nhiều người Việt Nam tới Bhutan du lịch, quốc gia nổi tiếng lấy chỉ số hạnh phúc để đo lường sự phát triển, nơi có nhiều cảnh đẹp thiên nhiên cùng các địa điểm Phật giáo. Đồng thời, ngày càng nhiều người Bhutan sang tìm hiểu về đất nước, con người và các danh lam thắng cảnh của Việt Nam.

Dù hợp tác đầu tư, thương mại còn khiêm tốn, song ngày càng nhiều doanh nghiệp Việt Nam sang làm ăn, đầu tư tại Bhutan. Việt Nam hiện có một dự án đăng ký đầu tư tại Bhutan hoạt động trong lĩnh vực nội thất, xây dựng.

Với sự phát triển mạnh mẽ của cả Việt Nam và Bhutan, hai nước có rất nhiều tiềm năng để đưa hợp tác ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn nữa. Hai nước còn nhiều tiềm năng trong hợp tác nông nghiệp, du lịch, văn hóa, giáo dục, khoa học-công nghệ, chuyển đổi số và phát triển xanh.

Trên các diễn đàn đa phương, hai nước thường xuyên phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau và tiếp tục tăng cường hợp tác, đặc biệt là Liên hợp quốc, Liên minh Nghị viện thế giới (AIPA), Hội đồng Nghị viện châu Á (APA)... cũng như trong các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Chuyến thăm nhằm đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu và hiệu quả, nhất là trong các lĩnh vực hợp tác như thương mại, đầu tư, nông nghiệp và phát triển xanh, du lịch bền vững, văn hóa, tôn giáo, hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương.

Sau lễ đón, Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Jigme Khesar Namgyel Wangchuck dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm, thảo luận và định hướng cho quan hệ song phương, cũng như xác định những lĩnh vực hợp tác trọng tâm trong thời gian tới.

Quốc vương Bhutan và Hoàng hậu đến Hà Nội

