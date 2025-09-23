Chủ tịch PDR bán thỏa thuận thành công 88 triệu cổ phiếu
23/09/2025, 07:31
Sau giao dịch, số lượng cổ phần sở hữu của ông Đạt tại PDR giảm từ 359,8 triệu cổ phiếu, chiếm 36,7% vốn xuống còn 271,8 triệu cổ phiếu, chiếm 27,7% và vẫn là cổ đông lớn nhất.
Ông Nguyễn Văn Đạt báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã PDR-HOSE).
Theo đó, ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị PDR thông báo đã bán thành công 88 triệu cổ phiếu PDR như đã đăng ký, từ ngày 5/9-/18/9 theo phương thức thỏa thuận.
Sau giao dịch, số lượng cổ phần sở hữu của ông Đạt tại PDR giảm từ 359,8 triệu cổ phiếu, chiếm 36,7% vốn xuống còn 271,8 triệu cổ phiếu, chiếm 27,7% và vẫn là cổ đông lớn nhất. Tổng tỷ lệ cổ phần sở hữu của Chủ tịch và Phát Đạt Holdings tại PDR là 36,45%.
Theo dữ liệu trên HOSE trong giai đoạn trên, cổ phiếu PDR có khối lượng giao dịch thỏa thuận 88,4 triệu cổ phiếu, với tổng giá trị khoảng 2.121 tỷ đồng, bình quân 23.992 đồng/cổ phiếu. Ước tính, ông Đạt đã thu về trên 2.100 tỷ đồng.
Theo công bố trên trang web của công ty, ông Đạt thực hiện chuyển nhượng một phần nhỏ trong tỷ lệ cổ phần sở hữu của ông thông qua giao dịch thỏa thuận, nhằm chuyển hóa tài sản cá nhân thành nguồn lực tài chính sẵn sàng, để có thể hỗ trợ ngay cho các kế hoạch kinh doanh mới, quy mô lớn hơn của Phát Đạt.
Ông Đạt khẳng định: “Cá nhân tôi có thể hy sinh lợi ích ngắn hạn, nhưng đổi lại, Phát Đạt và cổ đông sẽ có được lợi ích dài hạn, bền vững hơn.”
Đáng chú ý, PDR cho biết cuối năm 2022, giữa bối cảnh khủng hoảng nợ trái phiếu bao trùm toàn thị trường, ông Đạt cũng đã từng bán tài sản cá nhân hơn 2.000 tỷ đồng để giúp Phát Đạt tất toán nợ, đảm bảo cam kết với các trái chủ và với gần 2.000 tỷ đồng dự kiến thu về lần này, ông Đạt góp phần chuẩn bị “bệ phóng” cho kế hoạch bứt phá của Phát Đạt ngay khi thị trường đang chuyển biến tích cực.
Bên cạnh loạt dự án đang triển khai, Phát Đạt vừa quyết định đẩy mạnh hướng đi mới hướng về khu vực trung tâm các đô thị lớn thông qua đàm phán mua lại một số dự án quy mô thuộc vùng lõi đô thị TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu và Hà Nội.
Được biết, quý 2/2025, PDR ghi nhận doanh thu ở mức 20 tỷ đồng, +141% từ nền thấp của cùng kỳ năm ngoái nhưng giảm 95% sv quý trước do hoạt động bàn giao bất động sản diễn ra tương đối ảm đạm. Theo MBS Research, bàn giao khiêm tốn kéo theo lợi nhuận gộp chỉ đạt 5 tỷ đồng, giảm 97% so với cùng kỳ. Lợi nhuận của PDR trong quý được đóng góp bởi thu nhập tài chính (lãi thanh lý khoản đầu tư và lãi tỷ giá).
Theo đó, lợi nhuận ròng của PDR trong quý 2/2025 ghi nhận 65 tỷ đồng (+30.5% so với cùng kỳ, +28% so với quý trước). Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, PDR ghi nhận doanh thu đạt 458 tỷ đồng (+169% so với cùng kỳ), lợi nhuận gộp 180 tỷ đồng (+10% so với cùng kỳ) và lợi nhuận ròng đạt 116 tỷ đồng (+13% so với cùng kỳ) – tương ứng hoàn thành 16% dự phóng cả năm 2025 trước đó của MBS Research.
Trong giai đoạn 2025-2026, MBS Research tiếp tục kỳ vọng PDR ghi nhận lợi nhuận tích cực từ hoạt động kinh doanh cốt lõi với 2 dự án trọng điểm là Bắc Hà Thanh và Thuận An 1&2. MBS Research cho rằng việc thoái vốn khỏi dự án Cadia Quy Nhơn (Số 1 Ngô Mây) sẽ cải thiện dòng tiền của PDR để tập trung vào các dự án trọng điểm trong bối cảnh số lượng dự án mở bán còn hạn chế trong ngắn hạn. Theo đó, MBS Research dự phóng lợi nhuận 2025-2026 tăng lần lượt 329%/71% so với cùng kỳ, tăng lần lượt 24%/31% so với dự phóng cũ do điều chỉnh giả định giá bán và tiến độ bàn giao tại các dự án hiện tại.
Ngoài ra, MBS Research cũng bổ sung vào định giá PDR ước tính giá trị 2 dự án thí điểm tại Bình Dương theo Nghị quyết 171 của Quốc hội với tổng diện tích 45ha, được kỳ vọng là động lực trong trung hạn của doanh nghiệp.
Theo đó, MBS Research đã có khuyến nghị "khả quan" với giá mục tiêu 27.900 đồng/cp và MBS Research loại bỏ dự án Cadia Quy Nhơn khỏi định giá, tuy nhiên bổ sung 2 dự án mới là KDC Phú Hòa và KDC Tương Bình Hiệp vào định giá, đồng thời điều chỉnh tăng giá bán tại các dự án Bắc Hà Thanh và Thuận An 1 & 2 và hiện tại, PDR đang được giao dịch ở mức P/B 2.0 – thấp hơn so với P/B trung vị 5 năm của doanh nghiệp.
