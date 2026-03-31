Chủ tịch PDR muốn mua thêm 3 triệu cổ phiếu trước thềm đại hội cổ đông

Tại tờ trình đại hội cổ đông năm 2026, PDR dự kiến chào bán tối đa 199.561.876 cổ phiếu cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện quyền là 5:1, với giá chào bán 15.780 đồng/cổ phiếu.

Ông Nguyễn Văn Đạt thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã PDR-HOSE).

Theo đó, ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch HĐQT PDR đăng ký mua 3 triệu cổ phiếu, nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư, từ ngày 16/3-9/4/2026 theo phương thức khớp lệnh hoặc giao dịch thỏa thuận.

Nếu thành công, ông Đạt sẽ nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ từ 271,757 triệu cổ phiếu, chiếm 27,24% lên 274,757 triệu cổ phiếu, chiếm 27,54% vốn tại PDR.

Được biết, HĐQT PDR đã thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026 tại Sảnh Lotus, tầng 1, Khách sạn Rex, số 141 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, Tp.HCM vào ngày 16/4.

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 mà HĐQT PDR trình cổ đông thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

Theo đó, PDR dự kiến chào bán tối đa 199.561.876 cổ phiếu cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện quyền là 5:1. Cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền mua, mỗi 5 quyền mua sẽ được mua 1 cổ phiếu chào bán thêm, với giá chào bán 15.780 đồng/cổ phiếu.

Quyền mua cổ phiếu này không được chuyển nhượng. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2026, sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Nếu thành công, tổng số tiền dự kiến thu được tính theo giá chào bán là gần 1.996 tỷ đồng. Số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động và thực hiện mua cổ phần, phần vốn của các đối tượng khác trong dự án bất động sản của công ty.

Trong đó, 1.550 tỷ đồng sẽ được dùng đầu tư dự án, 300 tỷ đồng để thu mua cổ phần và gần 146 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động.

Trước đó, vào cuối tháng 1/2026, Công ty con của PDR là Công ty cổ phần Bất động sản Đầu tư và Phát triển Cao Ốc Bình Dương đã ký kết Hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ 140.839.425 cổ phần hiện đang sở hữu tại Công ty cổ phần Bất động sản Đầu tư và Phát triển Cao Ốc Thiên Long - tương đương giá trị theo mệnh giá là hơn 1.408 tỷ đồng sang cho Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Cao tầng Thuận An 1.

Ngay sau khi ký kết, Công ty Cao Ốc Bình Dương đã thu về tổng số tiền thanh toán đợt 1 là 1.901,7 tỷ đồng và trong cùng ngày 30/01/2026, Công ty Thiên Long không còn là công ty con của Công ty Phát Đạt.