Thứ Ba, 31/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

Chủ tịch PDR muốn mua thêm 3 triệu cổ phiếu trước thềm đại hội cổ đông

Hà Anh

31/03/2026, 15:37

Tại tờ trình đại hội cổ đông năm 2026, PDR dự kiến chào bán tối đa 199.561.876 cổ phiếu cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện quyền là 5:1, với giá chào bán 15.780 đồng/cổ phiếu.

Sơ đồ giá cổ phiếu PDR trên TradingView.

Ông Nguyễn Văn Đạt thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã PDR-HOSE).

Theo đó, ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch HĐQT PDR đăng ký mua 3 triệu cổ phiếu, nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư, từ ngày 16/3-9/4/2026 theo phương thức khớp lệnh hoặc giao dịch thỏa thuận.

Nếu thành công, ông Đạt sẽ nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ từ 271,757 triệu cổ phiếu, chiếm 27,24% lên 274,757 triệu cổ phiếu, chiếm 27,54% vốn tại PDR.

Được biết, HĐQT PDR đã thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026 tại Sảnh Lotus, tầng 1, Khách sạn Rex, số 141 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, Tp.HCM vào ngày 16/4.

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 mà HĐQT PDR trình cổ đông thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

Theo đó, PDR dự kiến chào bán tối đa 199.561.876 cổ phiếu cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện quyền là 5:1. Cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền mua, mỗi 5 quyền mua sẽ được mua 1 cổ phiếu chào bán thêm, với giá chào bán 15.780 đồng/cổ phiếu.

Quyền mua cổ phiếu này không được chuyển nhượng. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2026, sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Nếu thành công, tổng số tiền dự kiến thu được tính theo giá chào bán là gần 1.996 tỷ đồng. Số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động và thực hiện mua cổ phần, phần vốn của các đối tượng khác trong dự án bất động sản của công ty.

Trong đó, 1.550 tỷ đồng sẽ được dùng đầu tư dự án, 300 tỷ đồng để thu mua cổ phần và gần 146 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động.

VnEconomy

Trước đó, vào cuối tháng 1/2026, Công ty con của PDR là Công ty cổ phần Bất động sản Đầu tư và Phát triển Cao Ốc Bình Dương đã ký kết Hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ 140.839.425 cổ phần hiện đang sở hữu tại Công ty cổ phần Bất động sản Đầu tư và Phát triển Cao Ốc Thiên Long - tương đương giá trị theo mệnh giá là hơn 1.408 tỷ đồng sang cho Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Cao tầng Thuận An 1.

Ngay sau khi ký kết, Công ty Cao Ốc Bình Dương đã thu về tổng số tiền thanh toán đợt 1 là 1.901,7 tỷ đồng và trong cùng ngày 30/01/2026, Công ty Thiên Long không còn là công ty con của Công ty Phát Đạt.

Từ khóa:

Chủ tịch PDR chứng khoán mua thêm cổ phiếu

Dòng sự kiện

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy