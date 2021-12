Chủ tịch Quốc hội: Cần có gói hỗ trợ lãi suất, hỗ trợ có điều kiện chứ không hạ chuẩn

Phát biểu bế mạc “Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2021: Phục hồi và phát triển bền vững” chiều 5/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết sau một ngày làm việc khẩn trương và hiệu quả, diễn đàn đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thu hút sự quan tâm lớn của người dân và cộng đồng doanh nghiệp trong, ngoài nước.

Diễn đàn trước đó diễn ra sôi nổi với nhiều ý kiến tâm huyết của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà hoạch định chính sách, đóng góp cho quá trình xây dựng chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội qua tọa đàm cấp cao cùng các tọa đàm chuyên đề về “Phối hợp các chính sách tài khóa, tiền tệ linh hoạt, hiệu quả, tạo nguồn lực ổn định kinh tế vĩ mô, phục hồi kinh tế” và “Bảo đảm an sinh xã hội và nguồn cung lao động trong quá trình phục hồi kinh tế”.

“Sau một ngày với ba phiên thảo luận đầy ắp thông tin, diễn đàn đã dành nhiều thời gian và trọng tâm vào chính sách tài khoá và tiền tệ trong chương trình tổng thể phục hồi và phát triển kinh tế, xã hội”, Chủ tịch Quốc hội đánh giá.

Theo ông hiện nay, một số quốc gia đã đưa ra gói kích thích siêu nới lỏng về tài khóa và tiền tệ, một mặt để đối phó với thiệt hại do dịch bệnh Covid-19, mặt khác để đề phòng, giảm thiểu tiêu cực của suy giảm kinh tế theo chu kỳ.

Toàn cảnh diễn đàn - Ảnh: Quochoi.vn

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tâm đắc với quan điểm được nhiều đại biểu nêu tại diễn đàn, đó là thống nhất không chỉ khắc phục hậu quả về mặt y tế mà còn phải tính toán tới lâu dài – tức là tái cơ cấu lại nền kinh tế để hướng tới phát triển xanh và bền vững. Vì vậy, các giải pháp chuyên môn về y tế vẫn là yếu tố quyết định, còn chính sách tài khoá và tiền tệ là quan trọng.

Nhấn mạnh tác động của Covid-19 là “bất ngờ và chưa có tiền lệ, chưa biết sẽ diễn biến ra sao”, Chủ tịch Quốc hội cho rằng trong điều kiện đặc biệt thì phải có giải pháp đặc biệt, đột phá cơ chế khác với điều kiện bình thường. Theo đó, gói hỗ trợ cần tập trung vào cả tổng cung và tổng cầu, ưu tiên hơn cho tổng cung, phối hợp linh hoạt và chặt chẽ chính sách tài khóa và tiền tệ cùng các chính sách khác với quy mô đủ lớn, đủ rộng với liều lượng hợp lý, cùng thời điểm và lộ trình phù hợp.

“Về lộ trình, gói hỗ trợ thực hiện trong hai năm 2022-2023 và cùng lắm là sang một số tháng đầu năm 2024 với mục tiêu dài hạn, phải đảm bảo tính khả thi, vừa đáp ứng được yêu cầu trước mắt vừa giữ được ỏn định tế vĩ mô, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới”, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Đề cập tới các khuyến nghị của chuyên gia về vấn đề tăng bội chi và nợ công trong ngắn hạn, Chủ tịch Quốc hội lưu ý cần phải đánh giá kỹ lưỡng tác động của việc này, có thể chấp nhận tăng trong ngắn hạn nhưng phải đảm bảo an toàn tài chính quốc gia, nhất là khả năng trả nợ. Cùng với đó, việc huy động các nguồn lực phải công khai và giám sát chặt chẽ để chống tham nhũng, tiêu cực và lợi ích nhóm.

“Đây là yêu cầu bắt buộc. Việc thực hiện chính sách và bảo đảm an toàn cho nền kinh tế. Do vậy, cần đánh giá kỹ lưỡng tác động của chính sách và lưu ý đến độ trễ của chính sách. Có thể chấp nhận một số thay đổi trong ngắn hạn như: tăng bội chi, tăng trần nợ công, lạm phát có thể không kiểm soát từng năm mà có thể kiểm soát theo lạm phát mục tiêu nhưng trong cả một giai đoạn thì phải bảo đảm được chỉ số an toàn của tài chính và tiền tệ quốc gia, nhất là khả năng trả nợ của ngân sách Nhà nước”, Chủ tịch Quốc hội lưu ý.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao đề xuất về tăng cường đánh thuế đối với kinh tế số với mức rất nhỏ là 0,01% với tất cả các giao dịch tài chính điện tử để lấy nguồn đóng góp cho các lĩnh vực khác và đề nghị nghiên cứu kỹ vấn đề này. Ngoài ra, ông cũng nhắc đến đề xuất về nghiên cứu một gói hỗ trợ lãi suất khoảng 2-3% GDP, như vậy, bỏ ra ít mà lại thành nhiều, có tác dụng lan tỏa.

"Cần phải có gói hỗ trợ về lãi suất, tập trung vào một số ngành, lĩnh vực quan trọng, các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có khả năng trả nợ, có khả năng phục hồi..., tức là hỗ trợ có điều kiện chứ không phải là hạ chuẩn. Bên cạnh đó, hỗ trợ các lĩnh vực chịu thiệt hại nặng như vận tải hàng không, đường bộ, đường sắt, dịch vụ hoặc các lĩnh vực ưu tiên có cơ hội như công nghệ thông tin, chuyển đổi số, hiện đại hóa y tế...", Chủ tịch Quốc hội phát biểu.

Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh cần phải sớm xây dựng và triển khai Chương trình tổng thể phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội – thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc thúc đẩy cải cách và tăng cường niềm tin của người dân, doanh nghiệp, nâng cao tín nhiệm quốc gia với cộng đồng doanh nghiệp quốc tế.

Theo ông, diễn đàn đã toát lên một số thông điệp: "Chúng ta cần phải tự cường, phải có ý thức đứng trên đôi chân của mình, không ngừng cải thiện năng lực quản trị quốc gia, năng lực quản trị doanh nghiệp.

"Thông điệp nhất quán và được nhắc đến nhiều nhất là chúng ta hãy đồng hành với nhau như câu nói 'muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau' và muốn đi xa trong điều kiện đường xá khúc khủyu, gập ghềnh, khó khăn, thách thức thì cần phải đoàn kết sát cánh bên nhau trong nước, quốc tế và khu vực", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.