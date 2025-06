Chủ tịch Quốc hội đề nghị hoàn thiện quy định pháp luật, hướng dẫn, phổ biến, truyền thông rõ hơn về dạy thêm, học thêm

Sáng ngày 20/6, phát biểu kết thúc phiên chất vấn với nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết tại phiên họp, đã có 43 đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi, 12 đại biểu tranh luận; còn 23 đại biểu đăng ký nhưng chưa được đặt câu hỏi.

“Phiên chất vấn đã diễn ra sôi nổi, trên tinh thần xây dựng, trách nhiệm cao. Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đã trả lời cơ bản đầy đủ các vấn đề đại biểu nêu, đồng thời cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế và cam kết về việc hoàn thiện chính sách, pháp luật cũng như giải pháp thực hiện trong thời gian tới”, Chủ tịch Quốc hội đánh giá.

Thời gian qua, lĩnh vực giáo dục và đào tạo đã đạt được nhiều kết quả quan trọng: giáo dục đại học tiếp tục được đổi mới, tạo chuyển biến về chất lượng đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục cơ bản được chuẩn hoá; cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học được cải thiện.

Công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh được chú trọng, góp phần bảo đảm tốt hơn môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn trả lời chất vấn sáng ngày 20/6.

Bên cạnh những thành quả đạt được, Chủ tịch Quốc hội cũng chỉ ra những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới như: việc thực hiện tự chủ giáo dục đại học còn lúng túng, nhận thức chưa đầy đủ. Giáo dục đại học chưa thực sự gắn với thị trường lao động, chưa đáp ứng yêu cầu nhân lực cho các ngành kinh tế mới, công nghệ cao.

Việc tuyển sinh, phân tán các trường đại học, công tác tư vấn tâm lý giáo dục học đường, dạy thêm, học thêm, giảm tải chương trình…còn những vấn đề đặt ra. Hoạt động nghiên cứu khoa học gắn với đào tạo còn nhiều hạn chế.

Ngoài ra, vấn đề bạo lực học đường còn diễn biến phức tạp; tình trạng học sinh tử vong do đuối nước, tai nạn giao thông còn nhiều lo ngại. Việc kiểm soát chất lượng bữa ăn học đường ở một số nơi chưa chặt chẽ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm.

Để khắc phục những hạn chế trên, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp thu tối đa ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các giải pháp đã đề ra, trong đó tập trung vào 4 vấn đề chính.

Thứ nhất, tiếp tục tập trung rà soát, hoàn thiện cơ chế, tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, phân cấp, phân quyền; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, quy hoạch các trường đại học, thiết lập hệ thống quản trị đại học tiên tiến. Phát triển đội ngũ giảng viên, các nhà khoa học đủ năng lực, trình độ đáp ứng việc giảng dạy trong lĩnh vực khoa học cơ bản, các ngành kỹ thuật và công nghệ then chốt.

Thứ hai, hoàn thiện quy định pháp luật, hướng dẫn, phổ biến, truyền thông rõ hơn về dạy thêm, học thêm. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, đảm bảo thực hiện chủ trương tổ chức dạy học 2 buổi/ngày. Cùng với đó, tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo, thiết bị dạy học thông minh, đổi mới phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá, nâng cao hơn nữa chất lượng học chính khóa. Ứng dụng chuyển đổi số để cung cấp thông tin cho cha mẹ học sinh và học sinh, hỗ trợ học sinh học tập hiệu quả hơn.

Thứ ba, tiếp tục quán triệt và chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định trong việc bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường. Chú trọng công tác xây dựng văn hóa học đường, thực hiện đầy đủ, thực chất các quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học. Phối hợp giữa các cơ quan liên quan để xử lý, gỡ bỏ các thông tin phản cảm, có nội dung bạo lực đến trẻ em và học sinh trên mạng xã hội.

Thứ tư, bố trí đủ nguồn lực, bảo đảm chất lượng bữa ăn học đường. Tăng cường thanh tra, kiểm tra huy động sự tham gia của Ban đại diện cha mẹ học sinh trong việc giám sát an toàn thực phẩm, vệ sinh trường học tại các cơ sở giáo dục. Phối hợp triển khai các giải pháp bảo vệ sức khỏe cho học sinh, sinh viên, trong đó ưu tiên dạy bơi an toàn và giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh “giáo dục và đào tạo là việc khó, Đảng, Nhà nước đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, nhưng cần hơn nữa sự phối hợp của các bộ, ban, ngành, tổ chức, sự vào cuộc tích cực của địa phương, sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội, của mỗi người dân, các bậc phụ huynh học sinh”.