Việt Nam và Hàn Quốc hợp tác chuyển giao công nghệ bán dẫn

Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin (Bộ Khoa học và Công nghệ) và Hiệp hội công nghiệp thiết kế chip Hàn Quốc đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác về phát triển công nghiệp bán dẫn nhằm phát triển nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ; hợp tác nghiên cứu và phát triển (R&D), trao đổi thông tin và phát triển hệ sinh thái bán dẫn…

Tại Seoul (Hàn Quốc), Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin (Bộ Khoa học và Công nghệ) Việt Nam mới đây đã phối hợp với Cơ quan xúc tiến Công nghệ thông tin Hàn Quốc (NIPA) tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề "Trí tuệ nhân tạo và Bán dẫn - Cơ hội hợp tác, đầu tư giữa Việt Nam và Hàn Quốc".

Đây là hội thảo quốc tế đầu tiên về AI và bán dẫn được tổ chức tại Hàn Quốc, đánh dấu bước khởi đầu cho chuỗi hoạt động xúc tiến đầu tư thường niên giữa giữa hai quốc gia trong các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn.

Hội thảo quy tụ sự tham dự đông đảo tổ chức, doanh nghiệp hàng đầu hai nước như: NIPA, Amkor Technology, FPT Semiconductor, CMC,….

Ông Kim Deukjung, Phó Chủ tịch NIPA phát biểu khai mạc Hội thảo.

Sự kiện được nhìn nhận là diễn đàn hợp tác quan trọng để các bên cùng trao đổi trực tiếp chia sẻ kinh nghiệm, phân tích tiềm năng, đồng thời cập nhật và thảo luận về những chính sách, cơ chế ưu đãi mà Chính phủ Việt Nam đang triển khai cho hai lĩnh vực chiến lược này.

Công nghiệp bán dẫn được xem là nền tảng cốt lõi của các ngành công nghệ cao, trong khi AI là lĩnh vực mũi nhọn, có tốc độ phát triển vượt bậc và tác động sâu rộng tới mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội.

Thời gian qua, Việt Nam đã ban hành nhiều chính sách quan trọng, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho việc đầu tư và phát triển các sản phẩm công nghệ cao, đặc biệt là trong hai lĩnh vực chiến lược này.

Với môi trường chính trị - kinh tế ổn định và uy tín quốc tế ngày càng được nâng cao, Việt Nam đang trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới như Samsung, Amkor Technology Inc, Hana Micron (Hàn Quốc), Intel, Synopsys (Mỹ), Renesas Electronics (Nhật Bản), USI Electronic (Đài Loan)…

Dòng vốn và sự quan tâm đầu tư của các tập đoàn này không chỉ góp phần hình thành chuỗi cung ứng bán dẫn tại Việt Nam mà còn mở ra triển vọng gắn kết chặt chẽ giữa sản xuất chip và ứng dụng AI, tạo nên giá trị gia tăng cao cho nền kinh tế.

Việt Nam đang đồng thời phát triển công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo với mục tiêu hướng tới xây dựng hệ sinh thái công nghệ số toàn diện, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong kỷ nguyên mới.

Tại Hội thảo đã diễn ra Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin và Hiệp hội công nghiệp thiết kế chip Hàn Quốc (KFIA - Korea Fabless Industry Association) về phát triển công nghiệp bán dẫn.

Hai bên thống nhất hợp tác liên quan đến tham vấn và hỗ trợ chính sách; phát triển nguồn nhân lực; chuyển giao công nghệ; hợp tác nghiên cứu và phát triển (R&D); trao đổi thông tin và phát triển hệ sinh thái bán dẫn.

Việc ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin và KFIA là bước tiến quan trọng trong mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Đồng thời, đây sẽ là bước khởi đầu cho nhiều dự án, sáng kiến chung giữa các doanh nghiệp của hai quốc gia trong tương lai, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên và cho sự phát triển chung của ngành công nghiệp bán dẫn.

KFIA là tổ chức hàng đầu đại diện và hỗ trợ các doanh nghiệp thiết kế bán dẫn tại Hàn Quốc, với sứ mệnh thúc đẩy sự phát triển trong thiết kế bán dẫn hệ thống, sở hữu trí tuệ và các công nghệ liên quan; tạo điều kiện hợp tác giữa các thành viên, cung cấp nền tảng cho đổi mới và đào tạo; từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh của hệ sinh thái thiết kế bán dẫn Hàn Quốc.