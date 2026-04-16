Thứ Năm, 16/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu điểm

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự lễ khai mạc IPU-152 tại Istanbul, Thổ Nghĩ Kỳ

Đỗ Như

16/04/2026, 10:12

Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU-152) năm nay nhấn mạnh chủ đề “Nuôi dưỡng hy vọng, bảo đảm hòa bình và bảo vệ công lý cho các thế hệ tương lai”.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với trưởng đoàn các nước chụp ảnh chung. Ảnh: TTXVN.

Theo đặc phái viên TTXVN, tối 15/4 theo giờ địa phương, tại thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự Lễ khai mạc Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU-152) với chủ đề “Nuôi dưỡng hy vọng, bảo đảm hòa bình và bảo vệ công lý cho các thế hệ tương lai”.

Tham dự Lễ khai mạc có Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus, Chủ tịch IPU Tulia Ackson, Tổng Thư ký IPU Martin Chungong, cùng hơn 60 Chủ tịch, 40 Phó Chủ tịch và hơn 1.000 nghị sỹ của 114 nghị viện thành viên IPU.

Trong thông điệp gửi tới Đại hội đồng IPU-152, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhấn mạnh vai trò trung tâm của các nghị viện trong việc chuyển hóa các cam kết đa phương thành hành động cụ thể ở cấp quốc gia, qua đó củng cố hiệu quả hệ thống đa phương. Ông đề cao hợp tác quốc tế, đối thoại, quản trị bao trùm như những yếu tố then chốt để ứng phó với các thách thức toàn cầu; đề nghị tăng cường quan hệ đối tác giữa Liên hợp quốc và các nghị viện nhằm nâng cao trách nhiệm giải trình và niềm tin của người dân.

Phát biểu chào mừng khai mạc Đại hội đồng, Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus khẳng định Đại hội đồng IPU-152 là một sự kiện có tầm quan trọng lịch sử với chủ đề hết sức thời sự, không chỉ ở tầm toàn cầu mà trực tiếp gắn với những diễn biến quan trọng trong khu vực.

Cộng đồng quốc tế có trách nhiệm chung trong việc xây dựng hòa bình, công lý vì các thế hệ tương lai; không chỉ thông qua các phát biểu, các sáng kiến, ý tưởng mà quan trọng hơn nữa là thông qua hành động hướng tới người dân. Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh cần củng cố vai trò của chủ nghĩa đa phương, xây dựng một cấu trúc quan hệ quốc tế mới theo hướng công bằng hơn, hiệu quả hơn, nhất là trong các lĩnh vực quan trọng như chính trị, hòa bình, an ninh và hợp tác kinh tế quốc tế.

Chủ tịch Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) Tulia Ackson phát biểu. Ảnh: TTXVN.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Chủ tịch IPU Tulia Ackson bày tỏ quan ngại về tình trạng bất bình đẳng ngày càng gia tăng, cũng như cảnh báo nghiêm trọng về khủng hoảng khí hậu và những hệ lụy lâu dài đối với tương lai nhân loại.

Bà khẳng định vai trò trung tâm của nghị viện trong việc xây dựng đồng thuận, dẫn dắt chính sách và định hình các giải pháp toàn cầu, đồng thời kêu gọi các nghị viện cần xác định ba định hướng quan trọng là: thúc đẩy tính bao trùm, kiên trì đối thoại và hành động với tầm nhìn dài hạn vì các thế hệ tương lai, qua đó củng cố chủ nghĩa đa phương với Liên hợp quốc giữ vai trò trung tâm.

Tổng Thư ký IPU Martin Chungong đề cao vai trò của ngoại giao nghị viện trong thúc đẩy hòa bình, hợp tác và phát triển ở các khu vực và trên thế giới, cũng như bảo đảm ngày một tốt hơn đời sống của người dân, thông qua đối thoại và hợp tác, xây dựng lòng tin, chia sẻ kinh nghiệm.

Ông Martin Chungong chia sẻ năm 2025, IPU đã nỗ lực thúc đẩy hợp tác liên nghị viện ở cấp độ toàn cầu và khu vực, kể cả các khu vực xung đột; cho biết sẽ tổ chức các sự kiện lớn trong năm 2026 như Diễn đàn Nữ nghị sĩ toàn cầu (tháng 6/2026 tại Serbia), Đại hội đồng IPU-153 (tháng 10/2026 tại Tanzania).

Về kết quả của IPU-152, ông Martin Chungong kêu gọi khóa họp thảo luận và thông qua 2 nghị quyết quan trọng về: Vai trò của nghị viện trong thiết lập các cơ chế mạnh mẽ quản lý hậu xung đột và khôi phục nền hòa bình công bằng, bền vững và Xây dựng một nền kinh tế toàn cầu công bằng, bền vững: Vai trò của các Nghị viện trong chống chủ nghĩa bảo hộ, giảm thuế quan và ngăn ngừa hành vi trốn thuế của doanh nghiệp.

Đại hội đồng IPU-152 sẽ họp từ 15-19/4/2026. Theo chương trình, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ có bài phát biểu quan trọng tại Phiên thảo luận chung Đại hội đồng IPU-152.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Italia Sergio Mattarella

08:25, 15/04/2026

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Italia Sergio Mattarella

Thúc đẩy hợp tác Việt Nam – Italia, hướng tới phát triển bền vững

21:35, 13/04/2026

Thúc đẩy hợp tác Việt Nam – Italia, hướng tới phát triển bền vững

Việt Nam, Slovakia trao 6 văn kiện hợp tác quan trọng giữa hai nước

14:37, 13/04/2026

Việt Nam, Slovakia trao 6 văn kiện hợp tác quan trọng giữa hai nước

Từ khóa:

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn Đại hội đồng lần thứ 152 IPU khai mạc IPU-152 Liên minh Nghị viện thế giới

Đọc thêm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp thân nhân tướng lĩnh, nhân sĩ hữu nghị Việt - Trung

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp thân nhân tướng lĩnh, nhân sĩ hữu nghị Việt - Trung

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân gặp thân nhân các tướng lĩnh, chuyên gia, nhân sĩ hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc, nhấn mạnh truyền thống gắn bó, tri ân sự giúp đỡ trong các giai đoạn lịch sử.

Đưa hợp tác kinh tế Việt Nam – Trung Quốc lên tầm cao mới, lấy kết nối hạ tầng làm đột phá

Đưa hợp tác kinh tế Việt Nam – Trung Quốc lên tầm cao mới, lấy kết nối hạ tầng làm đột phá

Chiều 15/4, tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường, trao đổi các định hướng lớn nhằm thúc đẩy quan hệ song phương phát triển toàn diện, thực chất và bền vững trong giai đoạn mới.

Đưa hợp tác lập pháp Việt Nam – Trung Quốc đi vào chiều sâu, thực chất

Đưa hợp tác lập pháp Việt Nam – Trung Quốc đi vào chiều sâu, thực chất

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế...

Thủ tướng đề xuất ba định hướng hợp tác năng lượng – chuỗi cung ứng

Thủ tướng đề xuất ba định hướng hợp tác năng lượng – chuỗi cung ứng

Ngày 15/4, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị Thượng đỉnh trực tuyến AZEC mở rộng về tự chủ năng lượng, đề xuất ba định hướng hợp tác nhằm ứng phó khủng hoảng năng lượng và bảo đảm ổn định, thông suốt chuỗi cung ứng khu vực.

Việt Nam – Slovakia: Làm mới quan hệ song phương bằng tin cậy chính trị và hợp tác sâu sắc

Việt Nam – Slovakia: Làm mới quan hệ song phương bằng tin cậy chính trị và hợp tác sâu sắc

Đại sứ Việt Nam tại Slovakia Phạm Trường Giang cho biết chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Robert Fico đã làm mới quan hệ song phương, nâng tầm tin cậy chính trị và mở ra chương hợp tác sâu sắc hơn giữa hai nước.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Những nền kinh tế lớn có tỷ lệ tiết kiệm hộ gia đình cao nhất, châu Á vắng bóng

Thế giới

Những nền kinh tế lớn có tỷ lệ tiết kiệm hộ gia đình cao nhất, châu Á vắng bóng

Quý 1/2026: Nền kinh tế vượt qua "cơn gió ngược"

eMagazine

Quý 1/2026: Nền kinh tế vượt qua “cơn gió ngược”

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

1

Biến động giá xăng dầu ảnh hưởng thế nào tới PLX?

Doanh nghiệp niêm yết

2

VPBankS chi gần 40 tỷ làm cổ đông lớn của KBC

Doanh nghiệp niêm yết

3

Chứng khoán Mỹ cao nhất mọi thời đại, giá dầu chững lại chờ tin đàm phán

Thế giới

4

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp thân nhân tướng lĩnh, nhân sĩ hữu nghị Việt - Trung

Tiêu điểm

5

Giá vàng giằng co mốc 4.800 USD/oz, SPDR Gold Trust tiếp tục mua ròng

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy