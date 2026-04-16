Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự lễ khai mạc IPU-152 tại Istanbul, Thổ Nghĩ Kỳ
Đỗ Như
16/04/2026, 10:12
Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU-152) năm nay nhấn mạnh chủ đề “Nuôi dưỡng hy vọng, bảo đảm hòa bình và bảo vệ công lý cho các thế hệ tương lai”.
Theo đặc phái viên TTXVN, tối 15/4 theo giờ địa phương, tại
thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn đại
biểu cấp cao Việt Nam đã dự Lễ khai mạc Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh
Nghị viện thế giới (IPU-152) với chủ đề “Nuôi dưỡng hy vọng, bảo đảm hòa bình
và bảo vệ công lý cho các thế hệ tương lai”.
Tham dự Lễ khai mạc có Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ Numan
Kurtulmus, Chủ tịch IPU Tulia Ackson, Tổng Thư ký IPU Martin Chungong, cùng hơn
60 Chủ tịch, 40 Phó Chủ tịch và hơn 1.000 nghị sỹ của 114 nghị viện thành viên
IPU.
Trong thông điệp gửi tới Đại hội đồng IPU-152, Tổng Thư ký
Liên hợp quốc Antonio Guterres nhấn mạnh vai trò trung tâm của các nghị viện
trong việc chuyển hóa các cam kết đa phương thành hành động cụ thể ở cấp quốc
gia, qua đó củng cố hiệu quả hệ thống đa phương. Ông đề cao hợp tác quốc tế, đối
thoại, quản trị bao trùm như những yếu tố then chốt để ứng phó với các thách thức
toàn cầu; đề nghị tăng cường quan hệ đối tác giữa Liên hợp quốc và các nghị viện
nhằm nâng cao trách nhiệm giải trình và niềm tin của người dân.
Phát biểu chào mừng khai mạc Đại hội đồng, Chủ tịch Quốc hội
Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus khẳng định Đại hội đồng IPU-152 là một sự kiện có tầm
quan trọng lịch sử với chủ đề hết sức thời sự, không chỉ ở tầm toàn cầu mà trực
tiếp gắn với những diễn biến quan trọng trong khu vực.
Cộng đồng quốc tế có trách nhiệm chung trong việc xây dựng
hòa bình, công lý vì các thế hệ tương lai; không chỉ thông qua các phát biểu,
các sáng kiến, ý tưởng mà quan trọng hơn nữa là thông qua hành động hướng tới
người dân. Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh cần củng cố vai trò của chủ
nghĩa đa phương, xây dựng một cấu trúc quan hệ quốc tế mới theo hướng công bằng
hơn, hiệu quả hơn, nhất là trong các lĩnh vực quan trọng như chính trị, hòa
bình, an ninh và hợp tác kinh tế quốc tế.
Phát biểu tại Lễ khai mạc, Chủ tịch IPU Tulia Ackson bày tỏ
quan ngại về tình trạng bất bình đẳng ngày càng gia tăng, cũng như cảnh báo
nghiêm trọng về khủng hoảng khí hậu và những hệ lụy lâu dài đối với tương lai
nhân loại.
Bà khẳng định vai trò trung tâm của nghị viện trong việc xây
dựng đồng thuận, dẫn dắt chính sách và định hình các giải pháp toàn cầu, đồng
thời kêu gọi các nghị viện cần xác định ba định hướng quan trọng là: thúc đẩy
tính bao trùm, kiên trì đối thoại và hành động với tầm nhìn dài hạn vì các thế
hệ tương lai, qua đó củng cố chủ nghĩa đa phương với Liên hợp quốc giữ vai trò
trung tâm.
Tổng Thư ký IPU Martin Chungong đề cao vai trò của ngoại
giao nghị viện trong thúc đẩy hòa bình, hợp tác và phát triển ở các khu vực và
trên thế giới, cũng như bảo đảm ngày một tốt hơn đời sống của người dân, thông
qua đối thoại và hợp tác, xây dựng lòng tin, chia sẻ kinh nghiệm.
Ông Martin Chungong chia sẻ năm 2025, IPU đã nỗ lực thúc đẩy
hợp tác liên nghị viện ở cấp độ toàn cầu và khu vực, kể cả các khu vực xung đột;
cho biết sẽ tổ chức các sự kiện lớn trong năm 2026 như Diễn đàn Nữ nghị sĩ toàn
cầu (tháng 6/2026 tại Serbia), Đại hội đồng IPU-153 (tháng 10/2026 tại
Tanzania).
Về kết quả của IPU-152, ông Martin Chungong kêu gọi khóa họp
thảo luận và thông qua 2 nghị quyết quan trọng về: Vai trò của nghị viện trong
thiết lập các cơ chế mạnh mẽ quản lý hậu xung đột và khôi phục nền hòa bình
công bằng, bền vững và Xây dựng một nền kinh tế toàn cầu công bằng, bền vững:
Vai trò của các Nghị viện trong chống chủ nghĩa bảo hộ, giảm thuế quan và ngăn
ngừa hành vi trốn thuế của doanh nghiệp.
Đại hội đồng IPU-152 sẽ họp từ 15-19/4/2026. Theo chương
trình, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ có bài phát biểu quan trọng tại
Phiên thảo luận chung Đại hội đồng IPU-152.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Italia Sergio Mattarella
08:25, 15/04/2026
Thúc đẩy hợp tác Việt Nam – Italia, hướng tới phát triển bền vững
21:35, 13/04/2026
Việt Nam, Slovakia trao 6 văn kiện hợp tác quan trọng giữa hai nước
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp thân nhân tướng lĩnh, nhân sĩ hữu nghị Việt - Trung
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân gặp thân nhân các tướng lĩnh, chuyên gia, nhân sĩ hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc, nhấn mạnh truyền thống gắn bó, tri ân sự giúp đỡ trong các giai đoạn lịch sử.
Đưa hợp tác kinh tế Việt Nam – Trung Quốc lên tầm cao mới, lấy kết nối hạ tầng làm đột phá
Chiều 15/4, tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường, trao đổi các định hướng lớn nhằm thúc đẩy quan hệ song phương phát triển toàn diện, thực chất và bền vững trong giai đoạn mới.
Đưa hợp tác lập pháp Việt Nam – Trung Quốc đi vào chiều sâu, thực chất
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế...
Thủ tướng đề xuất ba định hướng hợp tác năng lượng – chuỗi cung ứng
Ngày 15/4, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị Thượng đỉnh trực tuyến AZEC mở rộng về tự chủ năng lượng, đề xuất ba định hướng hợp tác nhằm ứng phó khủng hoảng năng lượng và bảo đảm ổn định, thông suốt chuỗi cung ứng khu vực.
Việt Nam – Slovakia: Làm mới quan hệ song phương bằng tin cậy chính trị và hợp tác sâu sắc
Đại sứ Việt Nam tại Slovakia Phạm Trường Giang cho biết chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Robert Fico đã làm mới quan hệ song phương, nâng tầm tin cậy chính trị và mở ra chương hợp tác sâu sắc hơn giữa hai nước.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: