Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Italia Sergio Mattarella

Theo đặc phái viên TTXVN, chiều 14/4 theo giờ địa phương, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Italy, tại Phủ Tổng thống ở thủ đô Rome, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Tổng thống Italy Sergio Mattarella.
Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chuyển
lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Tổng thống Sergio
Mattarella; đồng thời chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Italy đã đạt được
dưới sự lãnh đạo của ngài Tổng thống.
Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh dù cách xa về
mặt địa lý, Việt Nam và Italy chia sẻ nhiều điểm tương đồng sâu sắc về văn hóa
và lịch sử đấu tranh giành độc lập. Đây là những nền tảng nhằm phát huy hơn nữa
mối quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước và hướng tới việc nâng cấp quan hệ
trong thời gian tới.
Để hiện thực hóa mục tiêu này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai
nước phát huy mạnh mẽ vai trò của cơ quan lập pháp, tăng cường giám sát việc thực
thi các thỏa thuận hợp tác song phương và đa phương. Đặc biệt, cần chú trọng mở
rộng không gian hợp tác sang các lĩnh vực mang tính thời đại mà Italy có thế mạnh
và Việt Nam có nhu cầu như: khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI), đổi mới
sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao...
Tổng thống Sergio Mattarella đánh giá cao ý nghĩa chuyến
thăm, nhấn mạnh đây là chuyến công tác của lãnh đạo chủ chốt đầu tiên của Việt
Nam tới Italy sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và kiện toàn bộ máy
Nhà nước. Qua Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Tổng thống đã gửi lời chúc mừng
tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo xung lực mới gắn kết hai
quốc gia, Tổng thống Italy đề nghị tiếp tục đẩy mạnh kim ngạch thương mại hai
chiều – lĩnh vực được xem là trụ cột và còn rất nhiều tiềm năng trong quan hệ
song phương. Cùng với kinh tế, Tổng thống cũng đề nghị hai nước mở rộng giao
lưu, hợp tác trong các lĩnh vực thiết kế thời trang, văn hóa, du lịch và giáo dục...
Trao đổi về tình hình thế giới và khu vực trong bối cảnh có
nhiều chuyển biến phức tạp, khó lường, Tổng thống Sergio Mattarella đặc biệt đề
cao việc bảo vệ các giá trị hòa bình và ủng hộ mạnh mẽ chủ nghĩa đa phương. Hai
nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc
tế và khu vực, trọng tâm là Liên hợp quốc.
Trao đổi về tình hình khu vực và quốc tế hiện nay, Việt Nam
và Italy chia sẻ tầm nhìn chung, nhất trí quan điểm giải quyết mọi tranh chấp bằng
biện pháp hòa bình, trên cơ sở thượng tôn luật pháp quốc tế.