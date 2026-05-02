Trang chủ Tiêu điểm

Việt Nam – Nhật Bản ký loạt văn kiện, mở rộng hợp tác từ hạ tầng đến chuyển đổi số

Dũng Hiếu

02/05/2026, 16:58

Ngày 2/5, sau hội đàm, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae, hai bên trao 6 văn kiện hợp tác, bao trùm nông thôn, hạ tầng, các-bon thấp, công nghệ và không gian.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Takaichi Sanae chứng kiến trao Thoả thuận vay (L/A) cho Dự án Phát triển nông thôn thích ứng với thiên tai giữa Chính phủ Việt Nam và Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) - Ảnh: VGP
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Takaichi Sanae chứng kiến trao Thoả thuận vay (L/A) cho Dự án Phát triển nông thôn thích ứng với thiên tai giữa Chính phủ Việt Nam và Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) - Ảnh: VGP

6 văn kiện hợp tác giữa hai nước gồm:

Thoả thuận vay cho Dự án Phát triển nông thôn thích ứng với thiên tai giữa Chính phủ Việt Nam và Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA);

Thoả thuận vay cho Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc giữa Chính phủ Việt Nam và Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA);

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Takaichi Sanae chứng kiến trao Bản ghi nhớ hợp tác về tăng trưởng carbon thấp giữa Chính phủ nước Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản thực hiện cơ chế tín chỉ chung - Ảnh: VGP
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Takaichi Sanae chứng kiến trao Bản ghi nhớ hợp tác về tăng trưởng carbon thấp giữa Chính phủ nước Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản thực hiện cơ chế tín chỉ chung - Ảnh: VGP

Bản ghi nhớ hợp tác về tăng trưởng các-bon thấp giữa Chính phủ nước Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản thực hiện cơ chế tín chỉ chung (JCM);

Bản ghi nhớ hợp tác giữa Cục Quản lý và Xây dựng công trình thuỷ lợi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và Tổng cục Phát triển nông thôn, Bộ Nông - Lâm Ngư nghiệp Nhật Bản về trao đổi công nghệ, kỹ thuật trong Lĩnh vực thủy lợi;

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Takaichi Sanae chứng kiến trao Bản ghi nhớ giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản về hợp tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin, truyền thông và chuyển đổi số - Ảnh: VGP.
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Takaichi Sanae chứng kiến trao Bản ghi nhớ giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản về hợp tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin, truyền thông và chuyển đổi số - Ảnh: VGP.

Bản ghi nhớ giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản về hợp tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) và chuyển đổi số;

Văn bản sửa đổi Thỏa thuận giữa Trung tâm Vũ trụ Việt Nam thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Cơ quan Hàng không Vũ trụ Nhật Bản về trao đổi dữ liệu vệ tinh

Việt Nam – Nhật Bản mở rộng trụ cột hợp tác, đặt mục tiêu mới đến 2030

Việt Nam – Nhật Bản mở rộng trụ cột hợp tác, đặt mục tiêu mới đến 2030

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae hội đàm, thống nhất mở rộng hợp tác, xác lập mục tiêu về kinh tế, thương mại đến năm 2030 song phương.

Chính phủ thúc cắt giảm thủ tục, dồn lực 4 “điểm nghẽn” để đạt tăng trưởng hai con số

Chính phủ thúc cắt giảm thủ tục, dồn lực 4 “điểm nghẽn” để đạt tăng trưởng hai con số

Văn phòng Chính phủ Việt Nam yêu cầu các bộ khẩn trương rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục ở bốn lĩnh vực then chốt, báo cáo trong tháng 5/2026, nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Nhật Bản

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Nhật Bản

Sáng 2/5, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đang thăm chính thức Việt Nam.

Việt Nam – Nhật Bản tăng tốc hợp tác chiến lược toàn diện

Việt Nam – Nhật Bản tăng tốc hợp tác chiến lược toàn diện

Ngay sau hội đàm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã thông tin với báo chí kết quả chuyến thăm chính thức, thống nhất nhiều định hướng và mục tiêu hợp tác cụ thể, tạo xung lực mới thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện tăng tốc thực chất.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Lễ đón Thủ tướng Nhật Bản

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Lễ đón Thủ tướng Nhật Bản

Sáng 2/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì Lễ đón Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae thăm chính thức Việt Nam, khẳng định tầm quan trọng của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Multimedia

Multimedia
