Chủ tịch Quốc hội: Đổi mới công tác lãnh đạo, tập trung tham mưu hoàn thiện pháp luật

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, yêu cầu tập trung tham mưu hoàn thiện pháp luật trong các lĩnh vực Ủy ban phụ trách; chuẩn bị tốt 10 dự án luật dự kiến trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ 2…

Sáng 18/5/2026, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ Ủy ban Văn hóa và Xã hội chịu trách nhiệm khối lượng công việc lớn, phạm vi rộng, nhiều lĩnh vực có vị trí quan trọng đối với sự phát triển của đất nước; nhiều nội dung nhạy cảm, ảnh hưởng trực tiếp và lâu dài tới đời sống hàng ngày của mỗi gia đình, người dân.

Đánh giá cao những kết quả nổi bật mà Ủy ban đã đạt được nhiệm kỳ vừa qua và trong 4 tháng đầu năm 2026, Chủ tịch Quốc hội cũng chỉ rõ những thuận lợi và thách thức đối với Ủy ban trong nhiệm kỳ mới.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban tiếp tục nghiên cứu, quán triệt, thực hiện đầy đủ các chủ trương lớn của Đảng đã ban hành, các nội dung liên quan đến lĩnh vực phụ trách trong văn kiện Đại hội XIV của Đảng, văn kiện Đại hội Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, Đại hội Đảng bộ Ủy ban Văn hóa và Xã hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: TTXVN.

Trong công tác lập pháp, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 66-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Theo đó, tập trung tham mưu hoàn thiện pháp luật trong các lĩnh vực Ủy ban phụ trách theo Chương trình lập pháp năm 2026, Kết luận số 17-KL/TW của Bộ Chính trị về Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI;

Chuẩn bị tốt 10 dự án luật dự kiến trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ 2; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành ngay từ giai đoạn xây dựng chính sách; phối hợp thẩm tra các dự án luật, nghị quyết bảo đảm đúng quy trình, quy định, đáp ứng yêu cầu chất lượng và tiến độ.

Nhắc lại chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm “phải đi đến nơi, nghe đến cùng, nói đúng sự thật, kiến nghị đúng chỗ, theo đến cùng kết quả”, Chủ tịch Quốc hội đề nghị trong công tác giám sát, Ủy ban phải quán triệt phương châm "giám sát thực chất"; giám sát thường xuyên, thiết thực, hiệu quả, xác định rõ trách nhiệm và tăng cường theo dõi sau giám sát.

Nêu rõ Quốc hội đã kịp thời thể chế hóa các chủ trương lớn của Bộ Chính trị về phát triển giáo dục, đào tạo (Nghị quyết 71-NQ/TW); về y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân (Nghị quyết 72-NQ/TW); về phát triển văn hóa Việt Nam (Nghị quyết 80-NQ/TW), Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện các vấn đề này.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý Ủy ban đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức công việc. Chủ tịch Quốc hội mong muốn Ủy ban Văn hóa và Xã hội tiên phong đi đầu trong chuyển đổi số, số hóa cơ sở dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động.

Thời gian qua, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội đã sớm kiện toàn và ổn định tổ chức sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và bầu cử Quốc hội khóa XVI; cập nhật các nội dung mới trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 vào chương trình công tác của Ủy ban.

Đặc biệt, Ủy ban đã hoàn thành toàn bộ các nhiệm vụ lập pháp được giao trong nhiệm kỳ 2021 - 2026; trong đó có nhiều dự án luật có tính chất phức tạp, tác động lớn đến đời sống xã hội (Luật Nhà giáo, Luật Báo chí, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Khám chữa bệnh). Trong Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Ủy ban đã thẩm tra, trình Quốc hội thông qua 3 dự án luật, nghị quyết với tỷ lệ tán thành rất cao.