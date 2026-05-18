Chủ tịch Quốc hội: Đổi mới công tác lãnh đạo, tập trung tham mưu hoàn thiện pháp luật
Như Nguyêt
18/05/2026, 15:47
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, yêu cầu tập trung tham mưu hoàn thiện pháp luật trong các lĩnh vực Ủy ban phụ trách; chuẩn bị tốt 10 dự án luật dự kiến trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ 2…
Sáng 18/5/2026, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn
làm việc với Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.
Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn
nêu rõ Ủy ban Văn hóa và Xã hội chịu trách nhiệm khối lượng công việc lớn, phạm
vi rộng, nhiều lĩnh vực có vị trí quan trọng đối với sự phát triển của đất nước;
nhiều nội dung nhạy cảm, ảnh hưởng trực tiếp và lâu dài tới đời sống hàng ngày
của mỗi gia đình, người dân.
Đánh giá cao những kết quả nổi bật mà Ủy ban đã đạt được nhiệm
kỳ vừa qua và trong 4 tháng đầu năm 2026, Chủ tịch Quốc hội cũng chỉ rõ những
thuận lợi và thách thức đối với Ủy ban trong nhiệm kỳ mới.
Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban tiếp tục nghiên cứu, quán
triệt, thực hiện đầy đủ các chủ trương lớn của Đảng đã ban hành, các nội dung
liên quan đến lĩnh vực phụ trách trong văn kiện Đại hội XIV của Đảng, văn kiện
Đại hội Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, Đại hội Đảng bộ Ủy ban Văn hóa và Xã hội lần
thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Trong công tác lập pháp, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu quán triệt
sâu sắc và triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 66-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi
mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước
trong giai đoạn mới.
Theo đó, tập trung tham mưu hoàn thiện pháp luật trong các
lĩnh vực Ủy ban phụ trách theo Chương trình lập pháp năm 2026, Kết luận số
17-KL/TW của Bộ Chính trị về Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI;
Chuẩn bị tốt 10 dự án luật dự kiến trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ 2; phối
hợp chặt chẽ với các bộ, ngành ngay từ giai đoạn xây dựng chính sách; phối hợp
thẩm tra các dự án luật, nghị quyết bảo đảm đúng quy trình, quy định, đáp ứng
yêu cầu chất lượng và tiến độ.
Nhắc lại chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm “phải
đi đến nơi, nghe đến cùng, nói đúng sự thật, kiến nghị đúng chỗ, theo đến cùng
kết quả”, Chủ tịch Quốc hội đề nghị trong công tác giám sát, Ủy ban phải quán
triệt phương châm "giám sát thực chất"; giám sát thường xuyên, thiết
thực, hiệu quả, xác định rõ trách nhiệm và tăng cường theo dõi sau giám sát.
Nêu rõ Quốc hội đã kịp thời thể chế hóa các chủ trương lớn của
Bộ Chính trị về phát triển giáo dục, đào tạo (Nghị quyết 71-NQ/TW); về y tế và
chăm sóc sức khỏe nhân dân (Nghị quyết 72-NQ/TW); về phát triển văn hóa Việt
Nam (Nghị quyết 80-NQ/TW), Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban tổ chức giám sát việc
triển khai thực hiện các vấn đề này.
Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý Ủy ban đổi mới trong công tác
lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức công việc. Chủ tịch Quốc hội mong muốn Ủy
ban Văn hóa và Xã hội tiên phong đi đầu trong chuyển đổi số, số hóa cơ sở dữ liệu,
ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động.
Thời gian qua, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội đã
sớm kiện toàn và ổn định tổ chức sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và bầu
cử Quốc hội khóa XVI; cập nhật các nội dung mới trong Nghị quyết Đại hội Đảng
toàn quốc lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ
2025 - 2030 vào chương trình công tác của Ủy ban.
Đặc biệt, Ủy ban đã hoàn thành toàn bộ các nhiệm vụ lập pháp
được giao trong nhiệm kỳ 2021 - 2026; trong đó có nhiều dự án luật có tính chất
phức tạp, tác động lớn đến đời sống xã hội (Luật Nhà giáo, Luật Báo chí, Luật Bảo
hiểm xã hội, Luật Khám chữa bệnh). Trong Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Ủy
ban đã thẩm tra, trình Quốc hội thông qua 3 dự án luật, nghị quyết với tỷ lệ
tán thành rất cao.
Quốc hội phải phát huy tinh thần "Lập pháp kiến tạo, Giám sát thực chất, Quyết sách bứt phá"
15:36, 05/05/2026
Đưa hợp tác lập pháp Việt Nam – Trung Quốc đi vào chiều sâu, thực chất
17:15, 15/04/2026
Tiếp tục đổi mới tư duy lập pháp để kiến tạo phát triển
Nhà nước sẽ là “người mua đầu tiên” với sản phẩm công nghệ chiến lược đủ điều kiện
Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Nhà nước phải làm tốt vai trò hướng dẫn, kết nối, đặt hàng, hỗ trợ nghiên cứu phát triển và đóng vai trò "người mua đầu tiên" đối với sản phẩm công nghệ chiến lược khi đủ điều kiện...
Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi
Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy trân trọng giới thiệu bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với tiêu đề "Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi”...
Hà Nội phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thủ đô 100 năm
UBND thành phố Hà Nội vừa phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, đặt mục tiêu xây dựng Hà Nội trở thành đô thị “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại – Hạnh phúc”, trung tâm đổi mới sáng tạo và thành phố toàn cầu có sức cạnh tranh cao trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương.
PCI 2025: Cần phân cấp mạnh để giải bài toán tăng trưởng thực chất
Ba chỉ số: Tiếp cận nguồn lực, Chính quyền kiến tạo, Chỉ số Hiệu quả Kinh tế tư nhân (BPI) nổi lên là ba “trụ cột thể chế” quan trọng cho mục tiêu tăng trưởng dài hạn. Bộ ba này nằm trong Báo cáo Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2025 vừa được VCCI công bố ngày 15/5/2026.
Thủ tướng yêu cầu tiếp tục cắt giảm 4 nhóm thủ tục hành chính
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ, ngành tiếp tục cắt giảm mạnh thủ tục hành chính trong phòng cháy, chữa cháy; xây dựng; môi trường; khu, cụm công nghiệp, bảo đảm tiến độ thực thi ngay trong tháng 5 và 6/2026.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: