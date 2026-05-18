Chủ tịch Quốc hội: Đổi mới công tác lãnh đạo, tập trung tham mưu hoàn thiện pháp luật

Như Nguyêt

18/05/2026, 15:47

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, yêu cầu tập trung tham mưu hoàn thiện pháp luật trong các lĩnh vực Ủy ban phụ trách; chuẩn bị tốt 10 dự án luật dự kiến trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ 2…

Quang cảnh phiên tòa. Ảnh: TTXVN.

Sáng 18/5/2026, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ Ủy ban Văn hóa và Xã hội chịu trách nhiệm khối lượng công việc lớn, phạm vi rộng, nhiều lĩnh vực có vị trí quan trọng đối với sự phát triển của đất nước; nhiều nội dung nhạy cảm, ảnh hưởng trực tiếp và lâu dài tới đời sống hàng ngày của mỗi gia đình, người dân.

Đánh giá cao những kết quả nổi bật mà Ủy ban đã đạt được nhiệm kỳ vừa qua và trong 4 tháng đầu năm 2026, Chủ tịch Quốc hội cũng chỉ rõ những thuận lợi và thách thức đối với Ủy ban trong nhiệm kỳ mới.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban tiếp tục nghiên cứu, quán triệt, thực hiện đầy đủ các chủ trương lớn của Đảng đã ban hành, các nội dung liên quan đến lĩnh vực phụ trách trong văn kiện Đại hội XIV của Đảng, văn kiện Đại hội Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, Đại hội Đảng bộ Ủy ban Văn hóa và Xã hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: TTXVN.

Trong công tác lập pháp, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 66-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Theo đó, tập trung tham mưu hoàn thiện pháp luật trong các lĩnh vực Ủy ban phụ trách theo Chương trình lập pháp năm 2026, Kết luận số 17-KL/TW của Bộ Chính trị về Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI;

Chuẩn bị tốt 10 dự án luật dự kiến trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ 2; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành ngay từ giai đoạn xây dựng chính sách; phối hợp thẩm tra các dự án luật, nghị quyết bảo đảm đúng quy trình, quy định, đáp ứng yêu cầu chất lượng và tiến độ.

Nhắc lại chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm “phải đi đến nơi, nghe đến cùng, nói đúng sự thật, kiến nghị đúng chỗ, theo đến cùng kết quả”, Chủ tịch Quốc hội đề nghị trong công tác giám sát, Ủy ban phải quán triệt phương châm "giám sát thực chất"; giám sát thường xuyên, thiết thực, hiệu quả, xác định rõ trách nhiệm và tăng cường theo dõi sau giám sát.

Nêu rõ Quốc hội đã kịp thời thể chế hóa các chủ trương lớn của Bộ Chính trị về phát triển giáo dục, đào tạo (Nghị quyết 71-NQ/TW); về y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân (Nghị quyết 72-NQ/TW); về phát triển văn hóa Việt Nam (Nghị quyết 80-NQ/TW), Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện các vấn đề này.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý Ủy ban đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức công việc. Chủ tịch Quốc hội mong muốn Ủy ban Văn hóa và Xã hội tiên phong đi đầu trong chuyển đổi số, số hóa cơ sở dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động.

Thời gian qua, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội đã sớm kiện toàn và ổn định tổ chức sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và bầu cử Quốc hội khóa XVI; cập nhật các nội dung mới trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 vào chương trình công tác của Ủy ban.

Đặc biệt, Ủy ban đã hoàn thành toàn bộ các nhiệm vụ lập pháp được giao trong nhiệm kỳ 2021 - 2026; trong đó có nhiều dự án luật có tính chất phức tạp, tác động lớn đến đời sống xã hội (Luật Nhà giáo, Luật Báo chí, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Khám chữa bệnh). Trong Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Ủy ban đã thẩm tra, trình Quốc hội thông qua 3 dự án luật, nghị quyết với tỷ lệ tán thành rất cao.

Nhà nước sẽ là "người mua đầu tiên" với sản phẩm công nghệ chiến lược đủ điều kiện

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Nhà nước phải làm tốt vai trò hướng dẫn, kết nối, đặt hàng, hỗ trợ nghiên cứu phát triển và đóng vai trò "người mua đầu tiên" đối với sản phẩm công nghệ chiến lược khi đủ điều kiện...

Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi

Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy trân trọng giới thiệu bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với tiêu đề "Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi”...

Hà Nội phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thủ đô 100 năm

UBND thành phố Hà Nội vừa phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, đặt mục tiêu xây dựng Hà Nội trở thành đô thị “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại – Hạnh phúc”, trung tâm đổi mới sáng tạo và thành phố toàn cầu có sức cạnh tranh cao trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

PCI 2025: Cần phân cấp mạnh để giải bài toán tăng trưởng thực chất

Ba chỉ số: Tiếp cận nguồn lực, Chính quyền kiến tạo, Chỉ số Hiệu quả Kinh tế tư nhân (BPI) nổi lên là ba “trụ cột thể chế” quan trọng cho mục tiêu tăng trưởng dài hạn. Bộ ba này nằm trong Báo cáo Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2025 vừa được VCCI công bố ngày 15/5/2026.

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục cắt giảm 4 nhóm thủ tục hành chính

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ, ngành tiếp tục cắt giảm mạnh thủ tục hành chính trong phòng cháy, chữa cháy; xây dựng; môi trường; khu, cụm công nghiệp, bảo đảm tiến độ thực thi ngay trong tháng 5 và 6/2026.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

