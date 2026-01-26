Chủ tịch tỉnh Nghệ An ra “tối hậu thư” tiến độ giải phóng mặt bằng Quốc lộ 46

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Hai, 26/01/2026
Nguyễn Thuấn
26/01/2026, 17:36
Trước tình trạng chậm trễ kéo dài trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 46 đoạn Vinh – Nam Đàn, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục tồn tại, đảm bảo tiến độ; đồng thời sẽ xem xét xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu tiếp tục để xảy ra chậm trễ...
Tại Văn bản hỏa tốc số 776/UBND-CN vừa ban hành, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tập trung xử lý dứt điểm những vướng mắc còn tồn tại, đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 46 đoạn Vinh – Nam Đàn.
Theo đánh giá của UBND tỉnh Nghệ An, tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật của dự án hiện vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra. Đáng chú ý, dự án đã không hoàn thành đúng thời hạn trước ngày 15/01/2025 theo chỉ đạo trước đó của Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh. Việc chậm trễ này đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công, làm chậm mục tiêu hoàn thành một công trình giao thông trọng điểm của tỉnh.
Trước thực trạng nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Giám đốc các sở, ngành liên quan cùng lãnh đạo UBND các xã Kim Liên, Đại Huệ, Vạn An nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao. Việc chậm trễ kéo dài cho thấy tinh thần trách nhiệm chưa cao, cần sớm có biện pháp chấn chỉnh kịp thời.
Quốc lộ 46 là tuyến giao thông huyết mạch, có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc kết nối trung tâm thành phố Vinh với Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, du khách và đảm bảo an toàn giao thông trên toàn tuyến. Do đó, việc sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện cho thi công là yêu cầu cấp thiết.
Đối với UBND các xã Kim Liên, Đại Huệ và Vạn An, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phải huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung tuyên truyền, vận động và xử lý dứt điểm các tồn tại, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Trường hợp không hoàn thành theo yêu cầu, UBND tỉnh Nghệ An sẽ xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu theo quy định.
Đối với các sở Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu phải bám sát hiện trường, phối hợp chặt chẽ với các địa phương để kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ ngay những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. Các đơn vị không được để xảy ra tình trạng chậm trễ do chờ ý kiến, chậm hướng dẫn hoặc chậm thẩm định. Giám đốc các sở phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh Nghệ An nếu để xảy ra ách tắc, kéo dài do nguyên nhân chủ quan của cơ quan mình.
Đối với Ban Quản lý dự án 85 thuộc Bộ Xây dựng, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đơn vị này chỉ đạo các nhà thầu tập trung đầy đủ nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công ngay tại những vị trí đã có mặt bằng sạch. Đồng thời, Ban Quản lý dự án phải bảo đảm nguồn kinh phí để chi trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng cho người dân một cách kịp thời, đúng quy định.
Đối với các đơn vị quản lý hạ tầng kỹ thuật như ngành điện lực, viễn thông, cấp nước và các đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chấm dứt tình trạng chậm trễ kéo dài trong việc di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật ảnh hưởng đến dự án. Việc phối hợp thiếu đồng bộ sẽ không được chấp nhận trong giai đoạn nước rút của dự án.
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Xây dựng chủ trì theo dõi, đôn đốc và tổng hợp kết quả triển khai thực hiện Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 46 đoạn Vinh – Nam Đàn. Định kỳ hằng tuần, Sở Xây dựng phải báo cáo UBND tỉnh Nghệ An để kịp thời chỉ đạo, đồng thời xem xét, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân thiếu tinh thần trách nhiệm, làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.
Hàng loạt dự án giao thông quan trọng phục vụ phát triển du lịch tại Ninh Bình đang được đẩy nhanh tiến độ, thông qua việc rà soát, điều chỉnh phương án đầu tư và tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương...
Với tổng mức đầu tư 9.800 tỷ đồng, dự án nhà máy thép không gỉ tại phường Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh được kỳ vọng bổ sung năng lực sản xuất thép quy mô lớn, góp phần hoàn thiện chuỗi công nghiệp nặng và gia tăng sức hút đầu tư của Khu kinh tế Vũng Áng...
Lần đầu tiên trong một năm, thành phố Huế có hơn 1.000 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký hơn 12.800 tỷ đồng, tạo động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.
UBND TP. Hồ Chí Minh vừa kiện toàn tổ chức thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản trên địa bàn, với việc thành lập các Hội đồng được chia thành 3 khu vực, làm cơ sở thẩm định và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt việc đóng cửa mỏ theo quy định...
Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng cho biết trong chuyến công tác tại Thụy Sĩ, đại diện thành phố đã làm việc với các tổ chức, đối tác để thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, đổi mới sáng tạo, y tế, công nghệ cao, gắn với định hướng xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Doanh nghiệp niêm yết
Doanh nghiệp niêm yết
Bất động sản
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: