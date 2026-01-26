Thứ Hai, 26/01/2026

Trang chủ Địa phương

Chủ tịch tỉnh Nghệ An ra “tối hậu thư” tiến độ giải phóng mặt bằng Quốc lộ 46

Nguyễn Thuấn

26/01/2026, 17:36

Trước tình trạng chậm trễ kéo dài trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 46 đoạn Vinh – Nam Đàn, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục tồn tại, đảm bảo tiến độ; đồng thời sẽ xem xét xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu tiếp tục để xảy ra chậm trễ...

Nghệ An yêu cầu xử lý dứt điểm vướng mắc giải phóng mặt bằng Quốc lộ 46 đoạn Vinh – Nam Đàn. Ảnh: Tiệp Đình
Nghệ An yêu cầu xử lý dứt điểm vướng mắc giải phóng mặt bằng Quốc lộ 46 đoạn Vinh – Nam Đàn. Ảnh: Tiệp Đình

Tại Văn bản hỏa tốc số 776/UBND-CN vừa ban hành, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tập trung xử lý dứt điểm những vướng mắc còn tồn tại, đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 46 đoạn Vinh – Nam Đàn.

Theo đánh giá của UBND tỉnh Nghệ An, tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật của dự án hiện vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra. Đáng chú ý, dự án đã không hoàn thành đúng thời hạn trước ngày 15/01/2025 theo chỉ đạo trước đó của Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh. Việc chậm trễ này đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công, làm chậm mục tiêu hoàn thành một công trình giao thông trọng điểm của tỉnh.

Trước thực trạng nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Giám đốc các sở, ngành liên quan cùng lãnh đạo UBND các xã Kim Liên, Đại Huệ, Vạn An nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao. Việc chậm trễ kéo dài cho thấy tinh thần trách nhiệm chưa cao, cần sớm có biện pháp chấn chỉnh kịp thời.

Quốc lộ 46 là tuyến giao thông huyết mạch, có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc kết nối trung tâm thành phố Vinh với Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, du khách và đảm bảo an toàn giao thông trên toàn tuyến. Do đó, việc sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện cho thi công là yêu cầu cấp thiết.

Đối với UBND các xã Kim Liên, Đại Huệ và Vạn An, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phải huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung tuyên truyền, vận động và xử lý dứt điểm các tồn tại, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Trường hợp không hoàn thành theo yêu cầu, UBND tỉnh Nghệ An sẽ xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu theo quy định.

Đối với các sở Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu phải bám sát hiện trường, phối hợp chặt chẽ với các địa phương để kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ ngay những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. Các đơn vị không được để xảy ra tình trạng chậm trễ do chờ ý kiến, chậm hướng dẫn hoặc chậm thẩm định. Giám đốc các sở phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh Nghệ An nếu để xảy ra ách tắc, kéo dài do nguyên nhân chủ quan của cơ quan mình.

Đối với Ban Quản lý dự án 85 thuộc Bộ Xây dựng, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đơn vị này chỉ đạo các nhà thầu tập trung đầy đủ nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công ngay tại những vị trí đã có mặt bằng sạch. Đồng thời, Ban Quản lý dự án phải bảo đảm nguồn kinh phí để chi trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng cho người dân một cách kịp thời, đúng quy định.

Đối với các đơn vị quản lý hạ tầng kỹ thuật như ngành điện lực, viễn thông, cấp nước và các đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chấm dứt tình trạng chậm trễ kéo dài trong việc di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật ảnh hưởng đến dự án. Việc phối hợp thiếu đồng bộ sẽ không được chấp nhận trong giai đoạn nước rút của dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Xây dựng chủ trì theo dõi, đôn đốc và tổng hợp kết quả triển khai thực hiện Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 46 đoạn Vinh – Nam Đàn. Định kỳ hằng tuần, Sở Xây dựng phải báo cáo UBND tỉnh Nghệ An để kịp thời chỉ đạo, đồng thời xem xét, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân thiếu tinh thần trách nhiệm, làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

Từ khóa:

Dự án cải tạo Quốc lộ 46 giải phóng mặt bằng tiến độ thi công dự án tuyến giao thông Vinh - Nam Đàn vướng mắc trong bồi thường

