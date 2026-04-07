Thứ Ba, 07/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Kinh tế xanh

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi tăng tốc phát triển năng lượng mới giữa chiến sự Trung Đông

Trọng Hoàng

07/04/2026, 11:28

Trong bối cảnh xung đột Trung Đông kéo dài gây chấn động thị trường năng lượng toàn cầu, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi đẩy nhanh xây dựng hệ thống năng lượng mới nhằm củng cố an ninh năng lượng và duy trì đà phát triển kinh tế...

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh cần tăng tốc phát triển hệ thống năng lượng mới nhằm bảo đảm an ninh năng lượng trong bối cảnh thị trường toàn cầu biến động. Ảnh: Reuters.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi tăng tốc quy hoạch và triển khai một hệ thống năng lượng mới, đồng thời nhấn mạnh đây là yếu tố then chốt để bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh thế giới đối mặt với những cú sốc nguồn cung.

Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), phát biểu ngày 6/4 của ông Tập được đưa ra sau nhiều tuần xung đột tại Trung Đông, trong đó căng thẳng liên quan đến Iran đã làm gia tăng rủi ro gián đoạn nguồn cung dầu khí toàn cầu.

Nhà lãnh đạo nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đồng thời nhấn mạnh vai trò của phát triển thủy điện gắn với bảo vệ sinh thái, cũng như yêu cầu mở rộng điện hạt nhân theo hướng an toàn, có trật tự. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã “nắm bắt sâu sắc xu thế phát triển năng lượng toàn cầu” và đưa ra các quyết sách quan trọng thông qua việc thúc đẩy chiến lược an ninh năng lượng mới.

Dù không trực tiếp đề cập đến xung đột, phát biểu của ông Tập diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Iran đang cân nhắc một kế hoạch do Pakistan làm trung gian nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài 5 tuần. Trong khi đó, Tehran vẫn phản đối sức ép phải nhanh chóng mở lại eo biển Hormuz - tuyến hàng hải quan trọng đối với vận chuyển năng lượng toàn cầu.

Các nhà phân tích cho rằng Trung Quốc có vị thế tương đối thuận lợi hơn so với nhiều nền kinh tế khác trong việc ứng phó với giá dầu tăng cao. Than đá hiện chiếm hơn một nửa cơ cấu năng lượng của nước này, trong khi Trung Quốc cũng duy trì lượng dự trữ dầu lớn. Lượng năng lượng nhập khẩu qua eo biển Hormuz chỉ chiếm khoảng 5% tổng tiêu thụ năng lượng, giúp giảm mức độ phụ thuộc vào khu vực này.

“Con đường chúng ta lựa chọn khi đi đầu phát triển điện gió và điện mặt trời nay đã chứng minh là có tầm nhìn xa. Đồng thời, điện than vẫn là nền tảng của hệ thống năng lượng và cần tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ."
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Trung Quốc hiện đang vận hành hơn một nửa công suất nhiệt điện than toàn cầu, trở thành quốc gia phát thải carbon lớn nhất thế giới. Điều này từ lâu đã đặt ra thách thức đối với các sáng kiến khí hậu do phương Tây thúc đẩy.  Tuy nhiên, Bắc Kinh vẫn coi điện than là trụ cột đảm bảo độ tin cậy của hệ thống và là nguồn dự phòng linh hoạt, ngay cả khi đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo.

Dù vậy, người đứng đầu Trung Quốc khẳng định quốc gia tiêu thụ than lớn nhất thế giới vẫn cần kiên định với định hướng phát triển sạch và phát thải thấp. Theo CCTV, một hệ thống năng lượng mới “xanh hơn, đa dạng hơn và có khả năng chống chịu cao” sẽ tạo nền tảng vững chắc cho an ninh năng lượng cũng như tăng trưởng kinh tế dài hạn.

Song song với định hướng chiến lược, Trung Quốc cũng đang đẩy mạnh các dự án năng lượng quy mô lớn. Tháng 7/2025, nước này đã khởi công xây dựng công trình đập thủy điện được kỳ vọng lớn nhất thế giới tại rìa phía đông cao nguyên Tây Tạng.

Cùng ngày 6/4, theo Tân Hoa Xã, Tập đoàn Điện hạt nhân Trung Quốc (China General Nuclear Power Group) cũng bắt đầu xây dựng một nhà máy điện nhiệt mặt trời ở độ cao 4.550 m tại Tây Tạng, đánh dấu thêm một bước tiến trong nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung năng lượng và phát triển các công nghệ năng lượng mới.

Trong bối cảnh địa chính trị ngày càng bất định và các cú sốc năng lượng có xu hướng lặp lại, định hướng tăng tốc xây dựng hệ thống năng lượng mới mà Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh không chỉ là phản ứng ngắn hạn trước khủng hoảng, mà còn phản ánh chiến lược dài hạn của Trung Quốc nhằm giảm phụ thuộc vào các điểm nghẽn bên ngoài.

Việc kết hợp giữa mở rộng năng lượng tái tạo, phát triển điện hạt nhân một cách có kiểm soát và duy trì vai trò nền tảng của điện than đang cho thấy cách tiếp cận “đa trụ cột”, hướng tới một hệ thống năng lượng tự chủ, linh hoạt và bền vững hơn trong dài hạn.

Từ khóa:

an ninh năng lượng quốc gia Chủ tịch Tập Cận Bình công suất nhiệt điện than điện hạt nhân Trung Quốc điện mặt trời dự án thủy điện Tây Tạng hệ thống năng lượng mới Trung Quốc Kinh tế xanh năng lượng mới năng lượng sạch và phát thải thấp Phát triển năng lượng tái tạo Tăng trưởng kinh tế bền vững Trung Quốc xung đột Trung Đông

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy