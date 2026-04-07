"Nhân lực xanh” và khoảng trống kỹ năng trong quá trình chuyển đổi
Anh Khuê
07/04/2026, 11:06
Trong tiến trình chuyển đổi sang kinh tế xanh, các yếu tố như vốn, công nghệ và chính sách thường được xem là trụ cột. Tuy nhiên, thực tế cho thấy một “điểm nghẽn” đang ngày càng rõ rệt nhưng chưa được quan tâm tương xứng đó là nguồn nhân lực...
Khi các tiêu chuẩn về phát thải, truy xuất nguồn gốc và minh
bạch ESG trở thành điều kiện bắt buộc trong chuỗi cung ứng toàn cầu, câu hỏi
không chỉ là doanh nghiệp có muốn chuyển đổi hay không, mà là có đủ nhân lực để
thực hiện chuyển đổi không.
NHU CẦU NHÂN LỰC XANH
TĂNG NHANH, YÊU CẦU KỸ NĂNG THAY ĐỔI
Theo Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), quá trình chuyển đổi
sang kinh tế xanh có thể tạo ra khoảng 24 triệu việc làm mới trên toàn cầu vào
năm 2030, tập trung ở các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, xây dựng xanh và
nông nghiệp bền vững. Cơ hội việc làm này đi kèm với yêu cầu kỹ năng hoàn toàn
mới.
Báo cáo của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) cũng cho thấy,
44% kỹ năng cốt lõi của người lao động sẽ thay đổi trong giai đoạn 2023 - 2027,
trong đó các kỹ năng liên quan đến phân tích dữ liệu, quản trị môi trường, kiểm
kê phát thải và tuân thủ ESG tăng mạnh về nhu cầu.
Thiếu hụt kỹ năng xanh đang trở thành một trong những rào cản lớn nhất đối với quá trình chuyển đổi.
Đáng chú ý, “việc làm xanh” không chỉ xuất hiện ở các ngành
mới như điện gió hay điện mặt trời, mà lan rộng sang các lĩnh vực truyền thống. Ví dụ như trong sản xuất, doanh nghiệp phải kiểm soát tiêu thụ năng lượng và phát thải. Trong lĩnh vực logistics, doanh nghiệp cần tối ưu hóa vận tải để giảm “dấu chân carbon”. Còn trong lĩnh vực tài chính, các doanh nghiệp phải tích hợp rủi ro khí hậu vào quyết định đầu tư.
Một báo cáo gần đây của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đã chỉ ra rằng sự thiếu hụt kỹ năng xanh đang trở thành một trong
những rào cản lớn nhất đối với quá trình chuyển đổi. Nhiều doanh nghiệp không thể triển
khai giải pháp môi trường do thiếu nhân lực có chuyên môn và trình độ phù hợp.
DOANH NGHIỆP VIỆT ĐỐI
DIỆN KHOẢNG TRỐNG KỸ NĂNG
Tại Việt Nam, áp lực về nhân lực xanh đang gia tăng nhanh, đặc
biệt trong các ngành xuất khẩu. Theo báo cáo ESG Progress Tracker 2025 của PwC,
89% doanh nghiệp đã có hoặc dự kiến triển khai ESG, nhưng chỉ 19% tích hợp đầy
đủ vào mô hình kinh doanh. Khoảng cách này phản ánh rõ hạn chế về năng lực triển
khai, trong đó yếu tố nhân lực là then chốt.
Các vị trí mới đang thiếu hụt rõ rệt gồm chuyên gia kiểm kê
phát thải carbon, nhân sự phân tích dữ liệu ESG, chuyên gia đánh giá vòng đời sản
phẩm và nhân sự tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế. Đây đều là những vị trí đòi hỏi kỹ
năng liên ngành - kết hợp giữa môi trường, tài chính và công nghệ - vốn còn khá
mới tại Việt Nam.
Khoảng trống kỹ năng thể hiện rõ qua năng lực dữ liệu. Dù
78% doanh nghiệp đã thu thập dữ liệu ESG, nhưng chỉ 3% sử dụng công cụ phân
tích nâng cao và khoảng 33% có kiểm toán độc lập báo cáo ESG. Điều này cho thấy
phần lớn doanh nghiệp chưa đủ năng lực nhân sự để chuyển dữ liệu thành thông
tin có giá trị và đáng tin cậy.
Bên cạnh đó, cấu trúc quản trị ESG cũng chưa hoàn thiện. Chỉ
khoảng 30% doanh nghiệp có lãnh đạo ESG gắn với KPI cụ thể, trong khi nhiều nơi
vẫn xem ESG là hoạt động truyền thông hoặc trách nhiệm xã hội. Khi ESG chưa gắn
với vận hành, nhu cầu nhân lực chuyên sâu cũng chưa được đầu tư đúng mức.
TÁI CẤU TRÚC KỸ NĂNG
- ĐIỀU KIỆN ĐỂ CHUYỂN ĐỔI THỰC CHẤT
Một đặc điểm quan trọng của kinh tế xanh là vừa tạo ra việc
làm mới, vừa giúp làm thay đổi nội dung của các công việc hiện hữu. Quá trình
chuyển đổi vì vậy không đơn thuần là tuyển thêm nhân lực, mà là tái cấu trúc kỹ
năng của toàn bộ lực lượng lao động.
Trong thực tế, một công nhân sản xuất ngày nay không chỉ vận
hành máy móc mà còn phải tuân thủ quy trình tiết kiệm năng lượng. Một nhân viên
logistics không chỉ giao nhận hàng hóa mà còn phải tính toán tối ưu tuyến đường
để giảm phát thải. Một chuyên viên tài chính không chỉ phân tích lợi nhuận mà
còn phải đánh giá rủi ro khí hậu và tiêu chí ESG.
Tuy nhiên, hệ thống đào tạo hiện nay vẫn chưa theo kịp yêu cầu
này. Các chương trình đào tạo về môi trường, năng lượng tái tạo hay phát triển bền
vững còn phân tán, thiếu gắn kết với nhu cầu doanh nghiệp. Những kỹ năng mới
như kiểm kê carbon, báo cáo ESG hay tài chính xanh chưa được phổ cập rộng rãi.
Trong bối cảnh tiêu chuẩn ESG ngày càng trở thành “giấy thông hành” của thương mại toàn cầu, nguồn nhân lực đang chuyển từ vai trò hỗ trợ sang yếu tố quyết định. Doanh nghiệp đầu tư sớm vào đào tạo và phát triển kỹ năng xanh sẽ có lợi thế trong cạnh tranh và thu hút dòng vốn.
Để giải quyết tình trạng trên, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) từng đưa ra khuyến cáo
rằng các quốc gia đang phát triển cần đẩy mạnh đào tạo lại (reskilling) và nâng
cao kỹ năng (upskilling) nhằm tận dụng cơ hội từ kinh tế xanh. Điều này không chỉ
giúp doanh nghiệp đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, mà còn tạo nền tảng cho tăng trưởng
dài hạn.
Trong bối cảnh các tiêu chuẩn ESG ngày càng trở thành “giấy
thông hành” của thương mại toàn cầu, nguồn nhân lực đang chuyển từ vai trò hỗ
trợ sang yếu tố quyết định. Bởi nếu thiếu nguồn nhân lực phù hợp, doanh nghiệp
sẽ gặp khó trong triển khai các giải pháp giảm phát thải, quản trị dữ liệu và tuân
thủ tiêu chuẩn, từ đó đối mặt với nguy cơ mất thị trường. Ngược lại, doanh nghiệp
đầu tư sớm vào đào tạo và phát triển kỹ năng xanh sẽ có lợi thế rõ rệt trong cạnh
tranh và thu hút dòng vốn.
Từ kinh nghiệm quốc tế cho thấy, chuyển đổi xanh chỉ có thể
thành công khi đi kèm với chuyển đổi về kỹ năng. Đối với Việt Nam, nhiều chuyên
gia cho rằng điều này đòi hỏi sự phối hợp giữa nhà nước, cơ sở đào tạo và doanh
nghiệp trong việc xây dựng hệ sinh thái nhân lực xanh.
Trong dài hạn, khi “kỹ năng xanh” trở thành một phần của
năng lực lao động, quá trình chuyển đổi sang kinh tế xanh mới có thể diễn ra thực
chất, thay vì dừng lại ở các cam kết.
Việt Nam – EU ký kết hiệp định hơn 50 triệu euro phát triển nhân lực xanh và số
10:33, 02/01/2026
Nhu cầu nhân lực xanh tăng cao toàn cầu
09:16, 06/08/2025
Doanh nghiệp công nghệ thông tin sẽ tăng tuyển dụng lao động có kỹ năng xanh
Kích hoạt kết nối 12 cơ sở dữ liệu nông nghiệp, môi trường với hệ thống quốc gia
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng cho biết đến nay, 12/12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành cốt lõi đã hoàn thành kết nối, được chuẩn hóa theo tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung” và sẵn sàng vận hành chính thức...
Huế chủ động xây “lá chắn” trước thiên tai ngày càng cực đoan
Trong bối cảnh thiên tai ngày càng cực đoan, Huế đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ thể chế, công nghệ đến hạ tầng nhằm nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng phó, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và an toàn trước rủi ro khí hậu...
Khi doanh nghiệp “xanh” trên giấy và áp lực minh bạch trong “kỷ nguyên” ESG
Trước làn sóng chuyển đổi sang kinh tế xanh, ngày càng nhiều doanh nghiệp chủ động công bố các cam kết môi trường, xã hội và quản trị (ESG) như một phần của chiến lược phát triển. Song hành với xu hướng này là sự gia tăng của hiện tượng “greenwashing” khi các tuyên bố “xanh” không đi kèm bằng chứng xác thực, thiếu dữ liệu kiểm chứng hay bị phóng đại so với thực tế triển khai...
Chuyên gia ESG/NETZERO Phạm Hoài Trung: Người “dịch” ngôn ngữ ESG thành giải pháp thực chiến cho doanh nghiệp
Trong bối cảnh các tiêu chuẩn Net Zero và ESG, kiểm kê khí nhà kính đang trở thành “ngôn ngữ bắt buộc” của thương mại toàn cầu, khoảng cách giữa lý thuyết và thực hành vẫn là một bài toán hóc búa đối với nhiều doanh nghiệp...
Tìm kiếm và phát triển giải pháp công nghệ giải quyết thách thức môi trường cấp bách
Đây là lần đầu tiên một cuộc thi hackathon về môi trường quy mô toàn châu Á, dành riêng cho sinh viên, học viên cao học được tổ chức tại Việt Nam. Các ý tưởng tập trung vào các thách thức về năng lượng tái tạo và giao thông phát thải thấp; chất lượng không khí đô thị và khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu;...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: