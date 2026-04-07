Kích hoạt kết nối 12 cơ sở dữ liệu nông nghiệp, môi trường với hệ thống quốc gia

Hằng Anh

07/04/2026, 10:46

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng cho biết đến nay, 12/12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành cốt lõi đã hoàn thành kết nối, được chuẩn hóa theo tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung” và sẵn sàng vận hành chính thức...

Việc đồng bộ dữ liệu với Trung tâm Dữ liệu quốc gia không chỉ mở ra bước phát triển mới mà còn góp phần xây dựng nền quản trị hiện đại, minh bạch
Việc đồng bộ dữ liệu với Trung tâm Dữ liệu quốc gia không chỉ mở ra bước phát triển mới mà còn góp phần xây dựng nền quản trị hiện đại, minh bạch

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa phối hợp với Bộ Công an ký Biên bản ghi nhớ và kích hoạt kết nối, đồng bộ cơ sở dữ liệu ngành với Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia (C12).

Theo Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng, việc ký kết và kích hoạt kết nối dữ liệu là dấu mốc quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số của ngành nông nghiệp và môi trường, đồng thời cụ thể hóa các chủ trương lớn về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Đặc biệt, trong bối cảnh dữ liệu được xác định là tài nguyên chiến lược, việc xây dựng hệ sinh thái dữ liệu số trở thành yêu cầu tất yếu, phục vụ hiệu quả công tác quản lý ngành có phạm vi rộng, tác động trực tiếp đến sinh kế của hàng chục triệu người dân. 

Kích hoạt kết nối, đồng bộ cơ sở dữ liệu ngành với Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia (C12). Ảnh: Kiều Chi
Kích hoạt kết nối, đồng bộ cơ sở dữ liệu ngành với Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia (C12). Ảnh: Kiều Chi

Bộ trưởng Trần Đức Thắng  cho biết thời gian qua, Bộ đã tập trung xây dựng nền tảng dữ liệu đa ngành quy mô lớn, từng bước tháo gỡ các “điểm nghẽn” như cơ sở dữ liệu đất đai và truy xuất nguồn gốc nông sản. Điển hình là “Chiến dịch 90 ngày đêm làm sạch dữ liệu đất đai” đã rà soát hơn 62,2 triệu thửa đất, xác thực 42,5 triệu thửa với cơ sở dữ liệu dân cư và đối soát hơn 82.000 tàu cá.

“Việc kết nối và đồng bộ dữ liệu không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước mà còn góp phần cắt giảm thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, hướng tới phương thức quản trị dựa trên dữ liệu”, Bộ trưởng Trần Đức Thắng nhấn mạnh.

Việc đồng bộ dữ liệu với Trung tâm Dữ liệu quốc gia không chỉ mở ra bước phát triển mới mà còn góp phần xây dựng nền quản trị hiện đại, minh bạch.

Theo Bộ trưởng, việc kết nối dữ liệu thể hiện cam kết mạnh mẽ trong thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, hướng tới nền quản trị hiện đại, minh bạch và hiệu quả, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.

Trong thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Công an hoàn thiện hành lang pháp lý, tiêu chuẩn kỹ thuật về kết nối, chia sẻ dữ liệu; xây dựng nền tảng truy xuất nguồn gốc nông sản kết nối quốc gia; đồng thời bảo đảm an toàn, an ninh mạng.

Bên cạnh đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đang triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản, đã ra mắt từ cuối năm 2025 và sẽ được áp dụng đồng bộ trên phạm vi cả nước từ ngày 1/7/2026.

Thực hiện các chủ trương của Chính phủ về thúc đẩy tạo lập, khai thác dữ liệu và đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia, cho biết Bộ Công an đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Môi trường triển khai kết nối, đồng bộ các hệ thống thông tin quan trọng.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Công an ký biên bản ghi nhớ nhằm thúc đẩy kết nối, đồng bộ dữ liệu ngành về Trung tâm Dữ liệu quốc gia, phục vụ chuyển đổi số toàn diện. Hai Bộ thống nhất tiếp tục duy trì kết nối, cập nhật dữ liệu theo thời gian thực hoặc định kỳ, đồng thời đẩy mạnh số hóa, chuẩn hóa, làm giàu và làm sạch toàn bộ dữ liệu còn lại trong năm 2026 và các năm tiếp theo. Cùng với đó, tập trung xây dựng quy trình tạo lập dữ liệu tổng thể cho cơ sở dữ liệu ngành nông nghiệp, dự kiến hoàn thành trong tháng 4/2026.

Đến nay, hai Bộ đã hoàn thành việc kết nối 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành nông nghiệp và môi trường với Trung tâm Dữ liệu quốc gia. Kết quả này góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, hỗ trợ cắt giảm thủ tục hành chính, phát triển dịch vụ công trực tuyến và phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ.

Để phát huy hiệu quả các hệ thống đã kết nối, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương đề nghị hai Bộ tiếp tục đẩy mạnh đối khớp, xác thực dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và ứng dụng VNeID; duy trì cập nhật dữ liệu thường xuyên, bảo đảm đồng bộ theo thời gian thực. Bên cạnh đó, cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và lộ trình kết nối các hệ thống còn lại trong năm 2026.

Hoàn thiện "bản đồ dữ liệu quốc gia" với 20 cơ sở dữ liệu trọng yếu

Khai thác dữ liệu lớn để giải bài toán phát triển bền vững

Bộ Nông nghiệp và Môi trường triển khai xây dựng 12 cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành

Từ khóa:

an toàn an ninh mạng Bộ Công an Bộ Nông nghiệp và Môi trường Bộ trưởng Trần Đức Thắng Chuyển đổi số ngành nông nghiệp Cơ sở dữ liệu quốc gia dữ liệu đất đai kết nối dữ liệu kết nối dữ liệu quốc gia Kinh tế xanh làm giàu dữ liệu đất đai minh bạch quản trị Thủ tục hành chính truy xuất nguồn gốc nông sản

Huế chủ động xây "lá chắn" trước thiên tai ngày càng cực đoan

Trong bối cảnh thiên tai ngày càng cực đoan, Huế đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ thể chế, công nghệ đến hạ tầng nhằm nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng phó, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và an toàn trước rủi ro khí hậu...

Trước làn sóng chuyển đổi sang kinh tế xanh, ngày càng nhiều doanh nghiệp chủ động công bố các cam kết môi trường, xã hội và quản trị (ESG) như một phần của chiến lược phát triển. Song hành với xu hướng này là sự gia tăng của hiện tượng "greenwashing" khi các tuyên bố "xanh" không đi kèm bằng chứng xác thực, thiếu dữ liệu kiểm chứng hay bị phóng đại so với thực tế triển khai...

Trong bối cảnh các tiêu chuẩn Net Zero và ESG, kiểm kê khí nhà kính đang trở thành "ngôn ngữ bắt buộc" của thương mại toàn cầu, khoảng cách giữa lý thuyết và thực hành vẫn là một bài toán hóc búa đối với nhiều doanh nghiệp...

Đây là lần đầu tiên một cuộc thi hackathon về môi trường quy mô toàn châu Á, dành riêng cho sinh viên, học viên cao học được tổ chức tại Việt Nam. Các ý tưởng tập trung vào các thách thức về năng lượng tái tạo và giao thông phát thải thấp; chất lượng không khí đô thị và khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu;...

Một số hành vi vi phạm bảo vệ môi trường được đề xuất điều chỉnh theo hướng tăng mức xử phạt để bảo đảm tính răn đe; đồng thời giảm thời gian áp dụng đình chỉ hoạt động cơ sở, của nguồn phát sinh chất thải hoặc hoạt động xả thải gây ô nhiễm môi trường của cơ sở…

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu giữ chức Chủ tịch nước

Lâm khủng hoảng, các hãng ô tô châu Âu tính chuyển sang sản xuất vũ khí

Trung Quốc yêu cầu các ngân hàng ứng dụng công nghệ blockchain

Nền kinh tế sáng tạo bắt đầu "lăng xê" nghệ thuật tạo ra từ AI

Xu hướng "bản địa hóa" ngày càng mạnh mẽ trong ngành F&B

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

