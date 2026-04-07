Kích hoạt kết nối 12 cơ sở dữ liệu nông nghiệp, môi trường với hệ thống quốc gia

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng cho biết đến nay, 12/12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành cốt lõi đã hoàn thành kết nối, được chuẩn hóa theo tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung” và sẵn sàng vận hành chính thức...

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa phối hợp với Bộ Công an ký Biên bản ghi nhớ và kích hoạt kết nối, đồng bộ cơ sở dữ liệu ngành với Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia (C12).

Theo Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng, việc ký kết và kích hoạt kết nối dữ liệu là dấu mốc quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số của ngành nông nghiệp và môi trường, đồng thời cụ thể hóa các chủ trương lớn về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Đặc biệt, trong bối cảnh dữ liệu được xác định là tài nguyên chiến lược, việc xây dựng hệ sinh thái dữ liệu số trở thành yêu cầu tất yếu, phục vụ hiệu quả công tác quản lý ngành có phạm vi rộng, tác động trực tiếp đến sinh kế của hàng chục triệu người dân.

Kích hoạt kết nối, đồng bộ cơ sở dữ liệu ngành với Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia (C12). Ảnh: Kiều Chi

Bộ trưởng Trần Đức Thắng cho biết thời gian qua, Bộ đã tập trung xây dựng nền tảng dữ liệu đa ngành quy mô lớn, từng bước tháo gỡ các “điểm nghẽn” như cơ sở dữ liệu đất đai và truy xuất nguồn gốc nông sản. Điển hình là “Chiến dịch 90 ngày đêm làm sạch dữ liệu đất đai” đã rà soát hơn 62,2 triệu thửa đất, xác thực 42,5 triệu thửa với cơ sở dữ liệu dân cư và đối soát hơn 82.000 tàu cá.

“Việc kết nối và đồng bộ dữ liệu không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước mà còn góp phần cắt giảm thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, hướng tới phương thức quản trị dựa trên dữ liệu”, Bộ trưởng Trần Đức Thắng nhấn mạnh.

Việc đồng bộ dữ liệu với Trung tâm Dữ liệu quốc gia không chỉ mở ra bước phát triển mới mà còn góp phần xây dựng nền quản trị hiện đại, minh bạch.

Theo Bộ trưởng, việc kết nối dữ liệu thể hiện cam kết mạnh mẽ trong thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, hướng tới nền quản trị hiện đại, minh bạch và hiệu quả, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.

Trong thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Công an hoàn thiện hành lang pháp lý, tiêu chuẩn kỹ thuật về kết nối, chia sẻ dữ liệu; xây dựng nền tảng truy xuất nguồn gốc nông sản kết nối quốc gia; đồng thời bảo đảm an toàn, an ninh mạng.

Bên cạnh đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đang triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản, đã ra mắt từ cuối năm 2025 và sẽ được áp dụng đồng bộ trên phạm vi cả nước từ ngày 1/7/2026.

Thực hiện các chủ trương của Chính phủ về thúc đẩy tạo lập, khai thác dữ liệu và đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia, cho biết Bộ Công an đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Môi trường triển khai kết nối, đồng bộ các hệ thống thông tin quan trọng.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Công an ký biên bản ghi nhớ nhằm thúc đẩy kết nối, đồng bộ dữ liệu ngành về Trung tâm Dữ liệu quốc gia, phục vụ chuyển đổi số toàn diện. Hai Bộ thống nhất tiếp tục duy trì kết nối, cập nhật dữ liệu theo thời gian thực hoặc định kỳ, đồng thời đẩy mạnh số hóa, chuẩn hóa, làm giàu và làm sạch toàn bộ dữ liệu còn lại trong năm 2026 và các năm tiếp theo. Cùng với đó, tập trung xây dựng quy trình tạo lập dữ liệu tổng thể cho cơ sở dữ liệu ngành nông nghiệp, dự kiến hoàn thành trong tháng 4/2026.

Đến nay, hai Bộ đã hoàn thành việc kết nối 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành nông nghiệp và môi trường với Trung tâm Dữ liệu quốc gia. Kết quả này góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, hỗ trợ cắt giảm thủ tục hành chính, phát triển dịch vụ công trực tuyến và phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ.

Để phát huy hiệu quả các hệ thống đã kết nối, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương đề nghị hai Bộ tiếp tục đẩy mạnh đối khớp, xác thực dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và ứng dụng VNeID; duy trì cập nhật dữ liệu thường xuyên, bảo đảm đồng bộ theo thời gian thực. Bên cạnh đó, cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và lộ trình kết nối các hệ thống còn lại trong năm 2026.