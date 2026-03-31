Năng lượng hydro khó “bán”, Trung Quốc vẫn tăng tốc đầu tư
Trọng Hoàng
31/03/2026, 11:00
Dù chi phí cao, hạ tầng còn hạn chế và hiệu quả kinh tế chưa rõ ràng nhưng Trung Quốc vẫn đẩy mạnh phát triển năng lượng hydro như một “canh bạc dài hạn” với kỳ vọng chiếm lợi thế khi công nghệ và thị trường chín muồi...
Những chiếc xe buýt công cộng màu
xanh dương sáng chạy bằng hydro đang lưu thông trên các tuyến đường tại quận
Nam Hải, thành phố Phật Sơn (tỉnh Quảng Đông) - nơi được xem là “thủ phủ công
nghiệp năng lượng hydro” của Trung Quốc. Dòng chữ “Tương lai đã ở đây”
được in nổi bật trên thân xe, như một tuyên bố đầy tham vọng.
Nam Hải là một trong những địa
phương đi đầu trong thúc đẩy hydro - loại nhiên liệu từ lâu được kỳ vọng là
nguồn năng lượng sạch của tương lai. Tuy nhiên, tại Trung Quốc cũng như nhiều
quốc gia khác, chi phí cao và hạ tầng chưa hoàn thiện vẫn là những rào cản lớn
đối với việc ứng dụng rộng rãi.
Dù vậy, Trung Quốc vẫn không chùn
bước. Tháng 3 vừa qua, nước này tuyên bố sẽ tăng cường thúc đẩy hydro, với mục
tiêu giảm mạnh giá thành và mở rộng ứng dụng, đặc biệt tập trung vào hydro xanh
- được sản xuất hoàn toàn từ năng lượng tái tạo.
CHI PHÍ CAO, HẠ TẦNG YẾU: “NÚT THẮT”
CỦA NĂNG LƯỢNG HYDRO
Ý tưởng về “nền kinh tế hydro”
đã xuất hiện từ cuộc khủng hoảng dầu mỏ thập niên 1970, nhưng đến nay vẫn chưa
thể trở thành xu hướng chủ đạo, phần lớn do chi phí sản xuất hydro sạch còn rất
cao.
Bản thân hydro là nhiên liệu sạch,
không phát thải khí nhà kính khi sử dụng. Tuy nhiên, các phương pháp sản xuất
truyền thống từ khí tự nhiên hoặc nhiên liệu hóa thạch lại gây ô nhiễm do phát
thải carbon.
Hydro được xác định là một trong bảy
ngành công nghiệp tiên phong trong Kế hoạch 5 năm lần thứ 15, bên cạnh các lĩnh
vực như năng lượng nhiệt hạch, công nghệ lượng tử và giao diện não - máy tính.
Bắc Kinh coi đây là “ngành công nghiệp tương lai”, có thể đóng vai trò
động lực tăng trưởng trong dài hạn.
Hiện nay, nhiều quốc gia, trong đó
có Trung Quốc, đang hướng tới hydro phát thải thấp, đặc biệt là hydro xanh từ
năng lượng tái tạo, như một giải pháp tiềm năng giảm phát thải. Tuy nhiên, loại nhiên liệu
này vẫn đang gây ra nhiều tranh cãi, nhất là về hiệu quả năng lượng.
Dù vậy, hydro vẫn có sức hấp dẫn
riêng khi có thể đóng vai trò như một phương tiện lưu trữ năng lượng ổn định
cho các nguồn tái tạo như điện gió và điện mặt trời - vốn khó lưu trữ dài hạn.
Thực tế triển khai cũng cho thấy nhiều
thách thức khi tại một trạm tiếp nhiên liệu hydro ở Nam Hải, ba trụ bơm đều vắng
khách trong suốt thời gian một giờ, chỉ có một chiếc xe máy điện ghé vào để
giao bữa trưa cho người quản lý.
Theo ông Tạ Lâm Huy, người phụ trách
trạm, lượng tiêu thụ hiện chưa tới một nửa mức hai tấn/ngày cần thiết để đạt
điểm hòa vốn. Khi hoạt động tốt, mỗi ngày có khoảng 60-70 phương tiện đến nạp
nhiên liệu, chủ yếu là xe buýt công cộng, xe vệ sinh và xe tải logistics.
Sự tham gia của nhà nước đóng vai
trò then chốt khi các doanh nghiệp được chính quyền địa phương hỗ trợ đã mua
hoặc thuê phương tiện chạy bằng hydro để phục vụ dịch vụ công. Tuy nhiên, mô hình này cũng bắt đầu bộc lộ áp lực.
Theo truyền thông Trung Quốc, khoảng
một nửa đội xe buýt hydro tại Nam Hải đã phải dừng hoạt động do chi phí vận
hành cao và lượng hành khách giảm. Một tài xế cho biết chi phí vận hành xe
hydro cao hơn xe điện từ 200-300 nhân dân tệ mỗi ngày. “Hydro rất đắt,” người
này thừa nhận.
GIẢI BÀI TOÁN GIÁ VÀ MỞ
RỘNG ỨNG DỤNG
Chi phí cao là vấn đề mà Bắc Kinh
đang tìm cách giải quyết. Ngày 16/3, Trung Quốc công bố chương trình thí điểm
nhằm giảm giá hydro xuống dưới 25 nhân dân tệ/kg vào năm 2030, so với mức hiện
tại thường trên 35 nhân dân tệ/kg.
Bên cạnh đó, nước này cũng hướng tới
mở rộng ứng dụng công nghiệp của hydro, chẳng hạn sản xuất amoniac xanh - có
thể dùng làm phân bón hoặc nhiên liệu cho tàu biển.
Đây là bước chuyển đáng chú ý so với
giai đoạn trước, khi trọng tâm chủ yếu là phát triển phương tiện chạy bằng
hydro (FCEV) nhưng lĩnh vực này hiện chưa đạt kỳ vọng.
Tính đến cuối năm 2025, Trung Quốc
mới có khoảng 40.000 xe FCEV, thấp hơn mục tiêu 50.000 xe. Mục tiêu đến năm
2030 cũng đã được điều chỉnh xuống còn 100.000 xe, thay vì một triệu xe như kỳ
vọng năm 2016.
Không chỉ Trung Quốc, vận tải hydro
cũng gặp khó khăn ở nhiều nơi. Tại Nhật Bản, doanh số xe FCEV giảm 83% trong
giai đoạn 2021-2025, trong khi số trạm tiếp nhiên liệu cũng giảm 10%.
Ở quy mô toàn cầu, công suất sản
xuất hydro phát thải thấp dự kiến đến năm 2030 đã giảm gần 25% trong năm 2025
do nhiều dự án bị trì hoãn hoặc hủy bỏ, phần lớn là các dự án hydro xanh.
“CANH BẠC DÀI HẠN” VÀ THAM VỌNG DẪN
ĐẦU CÔNG NGHỆ SẠCH
Dù đối mặt nhiều thách thức, Trung
Quốc vẫn kiên định với chiến lược phát triển hydro. Đây được xem là một “canh
bạc dài hạn” nhằm chuẩn bị cho quá trình khử carbon trong tương lai.
Hydro được xem là một trong số ít
giải pháp có thể giúp giảm phát thải trong các ngành khó điện khí hóa như thép,
hóa chất và vận tải đường dài.
Trung Quốc kỳ vọng việc mở rộng mạnh
mẽ năng lượng tái tạo sẽ kéo giảm chi phí hydro xanh. Năm 2025, nước này đã bổ
sung công suất điện gió và điện mặt trời nhiều hơn phần còn lại của thế giới
cộng lại.
Theo Giáo sư Lin Boqiang, Viện
trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách Năng lượng Trung Quốc thuộc Đại học Hạ Môn,
việc mở rộng mạnh mẽ năng lượng tái tạo sẽ giúp hạ giá hydro xanh trong tương
lai.
Trung Quốc đang lắp đặt điện mặt
trời và điện gió với tốc độ rất nhanh. Năm 2025, công suất bổ sung của hai
nguồn này còn vượt tổng phần còn lại của thế giới.
Nguồn điện này có thể được sử dụng
để sản xuất hydro sạch thông qua quá trình điện phân nước - tách nước thành
hydro và oxy. Trung Quốc đang phát triển các cơ sở sản xuất hydro xanh tại
những khu vực như Nội Mông.
“Điều kiện tiên quyết là điện gió và
điện mặt trời phải cực kỳ rẻ, và quy mô phải cực lớn, thì mới thực sự hỗ trợ
được năng lượng hydro,” ông Lâm nói.
Theo ông Li Shuo, Giám đốc Trung tâm Khí hậu Trung Quốc thuộc Viện Chính sách Xã hội châu Á, sau khi đạt được thành công trong
các công nghệ sạch như điện mặt trời và điện gió, Trung Quốc “đang muốn mở rộng
sang chiến trường tiếp theo” và tìm cách chiếm vị thế sớm.
“Trung Quốc là một quốc gia có quy mô đủ lớn
để có thể đặt cược vào nhiều hướng khác nhau và đôi khi, những lựa chọn đó sẽ
mang lại kết quả tích cực,” ông Li Shuo nói.
Diễn biến này cũng đặt ra gợi ý cho
Việt Nam trong quá trình xây dựng chiến lược năng lượng mới, đặc biệt khi năng
lượng tái tạo ngày càng mở rộng và nhu cầu về các giải pháp lưu trữ, khử carbon
dài hạn trở nên cấp thiết.
Còn nhiều dư địa để phát triển kinh tế tuần hoàn từ rác thải
Việt Nam mỗi ngày phát sinh gần 70.000 tấn rác thải sinh hoạt, nhưng phần lớn vẫn được xử lý bằng chôn lấp, gây lãng phí tài nguyên và tiềm ẩn nguy cơ môi trường. Trong khi đó, các công nghệ mới cho thấy rác thải có thể trở thành tài nguyên quý giá nếu được khai thác hiệu quả.
Miễn thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng lần đầu tín chỉ carbon và trái phiếu xanh
Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân bổ sung quy định miễn thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng chỉ giảm phát thải, chuyển nhượng tín chỉ carbon lần đầu sau khi phát hành của cá nhân được cấp chứng chỉ giảm phát thải, tín chỉ carbon; thu nhập từ tiền lãi trái phiếu xanh; thu nhập từ chuyển nhượng trái phiếu xanh lần đầu sau khi phát hành...
Đồng Nai: Kiểm tra 68 cơ sở doanh nghiệp có nguồn thải lớn, nguy cơ ô nhiễm cao
Theo kế hoạch, tỉnh Đồng Nai sẽ kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với 68 cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn trong đó có 23 cơ sở, doanh nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, nguồn thải lớn...
Điện hóa các ngành công nghiệp nhẹ có thể giảm tới 80% phát thải CO2
Với các ngành công nghiệp nhẹ như dệt may và chế biến gỗ, điện hóa có thể giúp giảm đáng kể phát thải khí nhà kính, tiết kiệm năng lượng, tăng hiệu suất vận hành và tối ưu chi phí; tăng lợi thế cạnh tranh trên thị trường...
Điện mặt trời dẫn đầu cuộc đua năng lượng toàn cầu
Nguồn điện rẻ nhất thế giới đang tăng trưởng với tốc độ chưa từng có, dần vượt qua than, khí và cả điện hạt nhân, trở thành trụ cột mới của hệ thống năng lượng toàn cầu.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: