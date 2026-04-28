Chuẩn bị các phương án thực hiện cải cách tiền lương theo lộ trình

Nhật Dương

28/04/2026, 20:59

Trong quý 2/2026, Bộ Nội vụ sẽ hoàn thiện báo cáo sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương. Đồng thời, chuẩn bị kỹ lưỡng, đề xuất các phương án cụ thể về thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo lộ trình...

Bộ Nội vụ thông tin về việc chuẩn bị phương án tăng lương.
Bộ Nội vụ thông tin về việc chuẩn bị phương án tăng lương.

Thông tin được Bộ Nội vụ đề cập tại họp báo quý 1 của Bộ chiều 28/4.  Tại họp báo, Trưởng phòng Thi đua - Khen thưởng và Truyền thông Bộ Nội vụ Đỗ Văn Phong, cho biết trong quý 1/2026, Bộ Nội vụ đã tập trung xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương và báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ về lộ trình cải cách tiền lương.

Đồng thời, rà soát, hoàn thiện nội dung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội. Tiếp tục hoàn thiện quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, góp phần tiếp tục hoàn thiện cơ chế tiền lương trong khu vực công theo hướng từng bước cải thiện thu nhập, tạo động lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Liên quan đến tiến độ xây dựng Nghị định về điều chỉnh lương cơ sở, ông Nguyễn Duy Cường, Phó Cục trưởng Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội (Bộ Nội vụ), cho biết căn cứ theo Kết luận số 83-KL/TW, Kết luận số 206-KL/TW của Bộ Chính trị, và sự phân công của Chính phủ, Bộ Nội vụ đã phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang.

Dự kiến từ ngày 1/7/2026, điều chỉnh mức lương cơ sở tăng từ 2,34 triệu đồng hiện nay lên 2,53 triệu đồng, tăng khoảng 8%. Mức tăng được Bộ Nội vụ đề xuất trong dự thảo Nghị định dựa trên cơ sở đã được Đảng ủy Chính phủ báo cáo Bộ Chính trị thống nhất.

Theo ông Cường, hiện dự thảo Nghị định đã được Bộ Nội vụ hoàn thiện hồ sơ, gửi lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp. Tới đây, sau khi có kết luận thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ sẽ hoàn thiện dự thảo Nghị định, để trình Chính phủ kịp ban hành trước thời điểm có hiệu lực (1/7/2026).

Cùng với điều chỉnh mức lương cơ sở, trong quý 2/2026, Bộ Nội vụ cũng sẽ hoàn thiện báo cáo sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương và Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Đồng thời, chuẩn bị kỹ lưỡng, đề xuất các phương án cụ thể về thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo lộ trình.

Bên cạnh đó, Bộ cũng tập trung hoàn thiện các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Viên chức (sửa đổi) bảo đảm chất lượng, thời hạn quy định.

Tiếp tục tập trung rà soát, hoàn thiện việc xây dựng và quản lý vị trí việc làm trong hệ thống chính trị; gắn việc phê duyệt vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và thực hiện tinh giản biên chế.

Cùng với đó, tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Nội vụ theo hướng tinh gọn, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; tổ chức thực hiện tốt công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, công chức bảo đảm đúng với điều kiện, tiêu chuẩn của vị trí việc làm được phê duyệt.

Nghiên cứu, xây dựng các chính sách nhằm hỗ trợ tạo việc làm cho người lao động nói chung, lao động yếu thế, đặc thù nói riêng (người khuyết tật, dân tộc thiểu số, người cao tuổi, phụ nữ, thanh niên…); rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến lao động, việc làm bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Ngoài ra, Bộ sẽ tập trung triển khai tốt các chính sách ổn định thị trường lao động, tạo công ăn việc làm, đảm bảo an ninh trật tự, an ninh. Theo dõi, nắm bắt tình hình, quan hệ lao động, hỗ trợ các bên đối thoại, thỏa thuận khắc phục khó khăn, bảo đảm quyền lợi theo quy định; triển khai các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tranh chấp lao động, đình công và hỗ trợ giải quyết các vụ việc phát sinh.

Bộ Nội vụ đề nghị rà soát, đánh giá việc thực hiện cải cách tiền lương

Bộ Nội vụ bác đề xuất tăng lương cơ sở cao hơn 2,53 triệu đồng

Dự kiến cách tính mức lương, phụ cấp theo lương cơ sở mới từ 1/7

bộ nội vụ cải cách tiền lương Luật Bảo hiểm xã hội lương cơ sở Nghị quyết 27-NQ/TW

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu yêu cầu Bộ Giáo dục và đào tạo khẩn trương hoàn thiện Đề án phát triển một số trường đại học lớn ở vùng Đông Nam Bộ, đồng thời phải thống nhất bảng xếp hạng và hệ tiêu chí đánh giá để tránh tình trạng "mỗi đề án một chuẩn"...

Cơ chế "làn xanh" áp dụng đối với chuyên gia, lao động kỹ thuật cao làm việc tại các doanh nghiệp, nhà thầu tham gia các dự án lớn của Thành phố Hà Nội...

Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương đánh giá tình hình thực hiện và phân vùng lương tối thiểu, trên cơ sở đó để có căn cứ đề xuất với Chính phủ về mức lương tối thiểu mới trong thời gian tới...

Qua rà soát đối với 949 nhiệm vụ đã được phân cấp, phân quyền, có 584 nhiệm vụ bảo đảm tính khả thi để thực hiện; 355 nhiệm vụ cần ban hành văn bản quy phạm pháp luật hoặc văn bản hướng dẫn thực hiện...

Các bị can đưa ra thông tin gian dối về việc bản thân có khả năng tìm kiếm, đặt cọc mua suất nhà, đất với giá ưu đãi để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của các nhà đầu tư...

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

9 nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới, Samsung và SK Hynix dẫn đầu

Những quốc gia tăng dân số mạnh nhất trong 25 năm qua, Việt Nam cũng có mặt

Củng cố "lá chắn" năng lượng quốc gia

