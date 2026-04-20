Thứ Hai, 20/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Dự kiến cách tính mức lương, phụ cấp theo lương cơ sở mới từ 1/7

Thu Hằng

20/04/2026, 09:34

Nguyên tắc tính lương được giữ như quy định hiện hành, tuy nhiên Bộ Nội vụ đề xuất cập nhật mức lương cơ sở mới để làm căn cứ tính toán mức lương và các chế độ...

Ảnh minh họa.

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến vào dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và hội. Dự kiến cách tính lương, phụ cấp mới thực hiện từ ngày 1/7/2026.

Theo Bộ Nội vụ, căn cứ kết luận của Bộ Chính trị và nghị quyết của Quốc hội đã định hướng tăng mức lương cơ sở từ 2,34 triệu đồng/tháng lên 2,53 triệu đồng/tháng, tăng khoảng 8%.

Mức lương cơ sở mới dự kiến được áp dụng từ ngày 1/7/2026, làm căn cứ để tính tiền lương, phụ cấp và nhiều chế độ khác với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang.

Theo dự thảo Thông tư, nguyên tắc tính lương được giữ như quy định hiện hành, tuy nhiên cập nhật mức lương cơ sở mới để làm căn cứ tính toán.

Công thức tính như sau: Mức lương thực hiện từ ngày 1/7/2026 = Mức lương cơ sở 2.530.000 đồng/tháng x Hệ số lương hiện hưởng.

Đối với các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở: Mức phụ cấp thực hiện từ ngày 1/7/2026 = Mức lương cơ sở 2.530.000 đồng/tháng x Hệ số phụ cấp hiện hưởng.

Đối với các khoản phụ cấp tính theo phần trăm (%) mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có):

Mức phụ cấp thực hiện từ ngày 1/7/2026 = Mức lương thực hiện từ ngày 1/7/2026 + Mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo thực hiện từ ngày 1/7/2026 (nếu có) + Mức phụ cấp thâm niên vượt khung thực hiện từ ngày 1/7/2026 (nếu có) x Tỷ lệ % phụ cấp được hưởng theo quy định.

Đối với các khoản phụ cấp quy định bằng mức tiền cụ thể thì giữ nguyên theo quy định hiện hành.

Công thức tính mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có): Mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu thực hiện từ ngày 1/7/2026 = Mức lương cơ sở 2.530.000 đồng/tháng x Hệ số chênh lệch bảo lưu hiện hưởng (nếu có).

Đối với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, dự thảo nêu rõ, căn cứ vào hệ số hoạt động phí đối với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định của pháp luật hiện hành để tính mức hoạt động phí theo công thức sau: Mức hoạt động phí thực hiện từ ngày 1/7/2026 = Mức lương cơ sở 2.530.000 đồng/tháng x Hệ số hoạt động phí theo quy định.

Đối với những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, quỹ phụ cấp được ngân sách nhà nước khoán đối với mỗi thôn, tổ dân phố quy định tại Nghị định số 33/2023/NĐ-CP của Chính phủ được tính theo mức lương cơ sở 2.530.000 đồng/tháng. Việc quy định cụ thể mức phụ cấp đối với các đối tượng này thực hiện theo quy định tại Nghị định số 33/2023/NĐ-CP.

Theo dự thảo của Bộ Nội vụ, các đối tượng áp dụng là người hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và hội, gồm: Cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức, viên chức được cấp có thẩm quyền cử đến làm việc tại các hội, tổ chức phi Chính phủ, dự án và cơ quan, tổ chức quốc tế đặt tại Việt Nam, mà vẫn được hưởng lương theo bảng lương ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP.

Người hưởng lương làm việc trong chỉ tiêu biên chế được cấp có thẩm quyền giao tại các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí theo quy định tại Nghị định số 126/2024/NĐ-CP.

Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp hưởng hoạt động phí theo quy định của pháp luật hiện hành; người làm việc trong tổ chức cơ yếu; người làm các công việc theo chế độ hợp đồng lao động quy định tại Nghị định số 111/2022/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng quy định các đối tượng được áp dụng thông tư này để tính toán xác định mức đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, và giải quyết các chế độ liên quan đến tiền lương theo quy định của pháp luật.

Bao gồm: Cán bộ, công chức, viên chức đi học, thực tập, công tác, điều trị, điều dưỡng (trong nước và ngoài nước) thuộc danh sách trả lương của cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động.

Người đang trong thời gian tập sự hoặc thử việc (kể cả tập sự công chức cấp xã) trong cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động.

Cán bộ, công chức, viên chức đang bị tạm đình chỉ công tác, đang bị tạm giữ, tạm giam.

Lương cơ sở dự kiến tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng từ 1/7/2026

09:07, 31/03/2026

Lương cơ sở dự kiến tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng từ 1/7/2026

Đề xuất điều chỉnh quy định để đảm bảo nguồn lực cho tăng lương cơ sở

10:59, 31/03/2026

Đề xuất điều chỉnh quy định để đảm bảo nguồn lực cho tăng lương cơ sở

Hoàn thành Nghị định về điều chỉnh lương cơ sở trong tháng 5/2026

17:35, 23/03/2026

Hoàn thành Nghị định về điều chỉnh lương cơ sở trong tháng 5/2026

Đọc thêm

"Ăn cơm đứng" giữ mùa na

“Ăn cơm đứng” giữ mùa na

Giữa cái nắng oi nồng của vùng bán sơn địa, người trồng na ở xã Phú Long (Ninh Bình) bước vào thời điểm tất bật nhất trong năm. Không kể giờ giấc, họ tranh thủ từng khoảnh khắc khi hoa nở, “ăn cơm đứng” ngay tại vườn để kịp thụ phấn, giữ lấy mùa quả cũng là giữ nguồn thu nhập chính cho cả năm...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 16-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 16-2026

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 16-2026 phát hành ngày 20/04/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Hơn 500 cơ hội việc làm tại Nhật Bản cho sinh viên

Hơn 500 cơ hội việc làm tại Nhật Bản cho sinh viên

Trường Đại học Đông Á vừa tổ chức Lễ hội văn hóa Việt – Nhật và Ngày hội việc làm Nhật Bản 2026, thu hút hơn 4.000 lượt tham gia với nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa, ngôn ngữ và kết nối tuyển dụng, mở ra hơn 500 cơ hội việc làm cho sinh viên...

Sắp diễn ra Lễ hội văn hóa Việt Nam – Hàn Quốc

Sắp diễn ra Lễ hội văn hóa Việt Nam – Hàn Quốc

Lấy cảm hứng từ "Tháng Gia đình" tại Hàn Quốc, Lễ hội văn hóa - âm nhạc thường niên “Chúng ta là một – We Are Together” lần thứ 8 đề cao giá trị gia đình và sự sẻ chia trong cộng đồng Việt - Hàn...

Việt Nam sẽ tham gia nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng vaccine điều trị ung thư

Việt Nam sẽ tham gia nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng vaccine điều trị ung thư

Trong năm 2026, Việt Nam sẽ tham gia nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng quốc tế vaccine công nghệ mRNA điều trị ung thư và các vaccine thế hệ mới...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

[Trực tiếp] Tọa đàm: "Cú sốc" Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

Video

[Trực tiếp] Tọa đàm: “Cú sốc” Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

Xung đột Iran thay đổi triển vọng tăng trưởng của các nền kinh tế lớn nhất thế giới thế nào?

Thế giới

Xung đột Iran thay đổi triển vọng tăng trưởng của các nền kinh tế lớn nhất thế giới thế nào?

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 16-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 16-2026

Đọc nhiều nhất

1

"Ăn cơm đứng" giữ mùa na

Dân sinh

2

Giá vàng sụt mạnh khi căng thẳng Mỹ - Iran leo thang trở lại

Thế giới

3

Thêm nhiều điểm đến bị ảnh hưởng bởi xung đột Trung Đông

Du lịch

4

Bị Mỹ bắt tàu hàng, Iran tuyên bố không tiếp tục đàm phán

Thế giới

5

Góc nhìn chuyên gia: Solaria Rise và những giá trị mang lại cho cư dân từ chất lượng đạt chuẩn công trình xanh

Bất động sản

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy