Dự kiến cách tính mức lương, phụ cấp theo lương cơ sở mới từ 1/7

Nguyên tắc tính lương được giữ như quy định hiện hành, tuy nhiên Bộ Nội vụ đề xuất cập nhật mức lương cơ sở mới để làm căn cứ tính toán mức lương và các chế độ...

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến vào dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và hội. Dự kiến cách tính lương, phụ cấp mới thực hiện từ ngày 1/7/2026.

Theo Bộ Nội vụ, căn cứ kết luận của Bộ Chính trị và nghị quyết của Quốc hội đã định hướng tăng mức lương cơ sở từ 2,34 triệu đồng/tháng lên 2,53 triệu đồng/tháng, tăng khoảng 8%.

Mức lương cơ sở mới dự kiến được áp dụng từ ngày 1/7/2026, làm căn cứ để tính tiền lương, phụ cấp và nhiều chế độ khác với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang.

Theo dự thảo Thông tư, nguyên tắc tính lương được giữ như quy định hiện hành, tuy nhiên có cập nhật mức lương cơ sở mới để làm căn cứ tính toán.

Công thức tính như sau: Mức lương thực hiện từ ngày 1/7/2026 = Mức lương cơ sở 2.530.000 đồng/tháng x Hệ số lương hiện hưởng.

Đối với các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở: Mức phụ cấp thực hiện từ ngày 1/7/2026 = Mức lương cơ sở 2.530.000 đồng/tháng x Hệ số phụ cấp hiện hưởng.

Đối với các khoản phụ cấp tính theo phần trăm (%) mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có):

Mức phụ cấp thực hiện từ ngày 1/7/2026 = Mức lương thực hiện từ ngày 1/7/2026 + Mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo thực hiện từ ngày 1/7/2026 (nếu có) + Mức phụ cấp thâm niên vượt khung thực hiện từ ngày 1/7/2026 (nếu có) x Tỷ lệ % phụ cấp được hưởng theo quy định.

Đối với các khoản phụ cấp quy định bằng mức tiền cụ thể thì giữ nguyên theo quy định hiện hành.

Công thức tính mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có): Mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu thực hiện từ ngày 1/7/2026 = Mức lương cơ sở 2.530.000 đồng/tháng x Hệ số chênh lệch bảo lưu hiện hưởng (nếu có).

Đối với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, dự thảo nêu rõ, căn cứ vào hệ số hoạt động phí đối với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định của pháp luật hiện hành để tính mức hoạt động phí theo công thức sau: Mức hoạt động phí thực hiện từ ngày 1/7/2026 = Mức lương cơ sở 2.530.000 đồng/tháng x Hệ số hoạt động phí theo quy định.

Đối với những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, quỹ phụ cấp được ngân sách nhà nước khoán đối với mỗi thôn, tổ dân phố quy định tại Nghị định số 33/2023/NĐ-CP của Chính phủ được tính theo mức lương cơ sở 2.530.000 đồng/tháng. Việc quy định cụ thể mức phụ cấp đối với các đối tượng này thực hiện theo quy định tại Nghị định số 33/2023/NĐ-CP.

Theo dự thảo của Bộ Nội vụ, các đối tượng áp dụng là người hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và hội, gồm: Cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức, viên chức được cấp có thẩm quyền cử đến làm việc tại các hội, tổ chức phi Chính phủ, dự án và cơ quan, tổ chức quốc tế đặt tại Việt Nam, mà vẫn được hưởng lương theo bảng lương ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP.

Người hưởng lương làm việc trong chỉ tiêu biên chế được cấp có thẩm quyền giao tại các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí theo quy định tại Nghị định số 126/2024/NĐ-CP.

Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp hưởng hoạt động phí theo quy định của pháp luật hiện hành; người làm việc trong tổ chức cơ yếu; người làm các công việc theo chế độ hợp đồng lao động quy định tại Nghị định số 111/2022/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng quy định các đối tượng được áp dụng thông tư này để tính toán xác định mức đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, và giải quyết các chế độ liên quan đến tiền lương theo quy định của pháp luật.

Bao gồm: Cán bộ, công chức, viên chức đi học, thực tập, công tác, điều trị, điều dưỡng (trong nước và ngoài nước) thuộc danh sách trả lương của cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động.

Người đang trong thời gian tập sự hoặc thử việc (kể cả tập sự công chức cấp xã) trong cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động.

Cán bộ, công chức, viên chức đang bị tạm đình chỉ công tác, đang bị tạm giữ, tạm giam.