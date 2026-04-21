Bộ Nội vụ bác đề xuất tăng lương cơ sở cao hơn 2,53 triệu đồng

Đa phần các ý kiến tham gia đề xuất Bộ Nội vụ điều chỉnh mức tăng lương cơ sở cao hơn 2,53 triệu đồng để phù hợp với tình hình, tốc độ tăng trưởng kinh tế hiện nay, bảo đảm không thấp hơn chỉ số giá tiêu dùng, tránh tình trạng tăng lương nhưng vật giá tăng nhanh hơn, song Bộ Nội vụ đề nghị giữ nguyên…

Theo tài liệu hồ sơ gửi Bộ Tư pháp thẩm định, Bộ Nội vụ nhận được nhiều góp ý vào dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Trong đó, nhiều địa phương, đơn vị cho rằng mức dự kiến tăng lương cơ sở từ 1/7 là thấp, cần điều chỉnh tăng cao hơn 2.530.000 đồng, để đảm bảo cải thiện hơn đời sống cho người hưởng lương.

Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu, cho biết tại dự thảo Nghị định, dự kiến điều chỉnh tăng mức lương cơ sở từ 2.340.000 đồng/tháng lên 2.530.000 đồng/tháng (tăng khoảng 8%) sau 2 năm (từ 1/7/2024 - 1/7/2026) là thấp, chưa đạt được mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 27 NQ/TW: “Đến năm 2025, tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức cao hơn mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp”.

Mức lương cơ sở 2.530.000 đồng/tháng chỉ bằng khoảng 56,6% mức lương tối thiểu vùng bình quân của khu vực doanh nghiệp năm 2026, chưa đảm bảo đời sống của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Ngoài ra, thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, khối lượng công việc tại cấp xã, phường tăng, yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao.

Trong khi thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức còn thấp, giá cả hàng hóa tăng cao, tiền lương của cán bộ, công chức chưa đáp ứng nhu cầu chi tiêu thiết yếu của gia đình. Từ đó, dẫn đến cán bộ, công chức, viên chức chưa yên tâm công tác; đồng thời không thu hút được người có năng lực, trình độ cao vào công tác trong khu vực công.

Còn theo Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, mức tăng cũng chưa tương xứng với tốc độ trượt giá và biến động thị trường hiện nay. Mức tăng này cũng khó đảm bảo mức sống cơ bản cho cán bộ, công chức, viên chức trong điều kiện chi phí sinh hoạt, vật tư không ngừng leo thang.

Từ thực tế đó, tỉnh đề nghị Bộ Nội vụ xem xét, trình Chính phủ điều chỉnh mức lương cơ sở cao hơn mức 8%, hoặc có lộ trình tăng mức lương phù hợp, nhằm tạo động lực và giúp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức yên tâm công tác, cống hiến lâu dài.

Cùng vấn đề quan tâm, Ủy ban nhân dân TP. Cần Thơ cũng đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét điều chỉnh tăng mức lương cơ sở cao hơn mức dự kiến.

Đơn vị này phân tích một số nguyên nhân như áp lực từ chỉ số giá tiêu dùng và chi phí sinh hoạt tăng cao. Trong thời gian qua, giá cả hàng hóa thiết yếu, chi phí sinh hoạt (nhà ở, y tế, giáo dục, điện, nước…) có xu hướng tăng, làm giảm giá trị thực tế của tiền lương, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Mức lương cơ sở hiện hành chưa đáp ứng nhu cầu sống tối thiểu. Mặc dù đã được điều chỉnh qua các năm, song mức lương cơ sở vẫn còn thấp so với nhu cầu chi tiêu thực tế, chưa bảo đảm mức sống tối thiểu và chưa tạo được động lực để người hưởng lương yên tâm công tác, cống hiến lâu dài.

Bên cạnh đó, mức thu nhập hiện nay của khu vực công còn khoảng cách đáng kể so với khu vực ngoài nhà nước, dẫn đến khó khăn trong việc thu hút và giữ chân nhân lực có trình độ, năng lực, đặc biệt trong các lĩnh vực chuyên môn sâu.

Mức thu nhập cần tăng tương xứng để thu hút, giữ chân nhân lực chất lượng cao trong khu vực công. Ảnh minh họa: T.H.

Cùng nội dung góp ý, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng, tiếp tục quy định mức lương cơ sở là cần thiết và phù hợp trong giai đoạn hiện nay, tuy nhiên cần bổ sung quy định mang tính chuyển tiếp gắn với lộ trình cải cách chính sách tiền lương (trả lương theo vị trí việc làm) nhằm thống nhất với Nghị quyết của Chính phủ.

Theo Bộ này, căn cứ Nghị định số 293/2025/NĐ-CP, mức lương tối thiểu vùng bình quân của khu vực doanh nghiệp là 4.470.000 đồng/tháng.

Hiện nay, theo dự thảo Nghị định, sau khi dự kiến tăng lương cơ sở thêm 190.000 đồng/tháng (từ 2.340.000 đồng/tháng lên 2.530.000/tháng), mức tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức vẫn thấp hơn mức lương mức lương tối thiểu vùng bình quân của khu vực doanh nghiệp.

Do đó, chưa bảo đảm tương quan hợp lý với thị trường lao động, chưa tạo được chuyển biến rõ rệt trong cải thiện thu nhập của người hưởng lương, dẫn đến đời sống của cán bộ, công chức, viên chức vẫn còn nhiều khó khăn.

Vì vậy, Bộ đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, bổ sung đánh giá tác động của phương án điều chỉnh tăng lương cơ sở, trong đó làm rõ khoảng cách tiền lương giữa khu vực công và khu vực doanh nghiệp; mức độ đáp ứng nhu cầu sống tối thiểu của cán bộ, công chức, viên chức sau khi điều chỉnh.

Trên cơ sở đó, xem xét điều chỉnh lương cơ sở với mức tăng phù hợp hơn, góp phần nâng cao đời sống của người hưởng lương và phù hợp với định hướng cải cách chính sách tiền lương theo tinh thần của Nghị quyết số 27-NQ/TW.

Phản hồi đề xuất trên, Bộ Nội vụ đề nghị giữ nguyên mức tăng 2,53 triệu đồng như dự thảo. Việc này để đảm bảo thực hiện đúng chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ.