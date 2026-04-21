Bộ Nội vụ bác đề xuất tăng lương cơ sở cao hơn 2,53 triệu đồng
Thu Hằng
21/04/2026, 15:08
Đa phần các ý kiến tham gia đề xuất Bộ Nội vụ điều chỉnh mức tăng lương cơ sở cao hơn 2,53 triệu đồng để phù hợp với tình hình, tốc độ tăng trưởng kinh tế hiện nay, bảo đảm không thấp hơn chỉ số giá tiêu dùng, tránh tình trạng tăng lương nhưng vật giá tăng nhanh hơn, song Bộ Nội vụ đề nghị giữ nguyên…
Theo tài liệu hồ sơ gửi Bộ Tư pháp thẩm định, Bộ
Nội vụ nhận được nhiều góp ý vào dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định
mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực
lượng vũ trang.
Trong đó, nhiều
địa phương, đơn vị cho rằng mức dự kiến tăng lương cơ sở từ 1/7 là thấp, cần điều
chỉnh tăng cao hơn 2.530.000 đồng, để đảm bảo cải thiện hơn đời sống cho người hưởng lương.
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu, cho biết tại
dự thảo Nghị định, dự
kiến điều chỉnh tăng mức lương cơ sở từ 2.340.000 đồng/tháng lên 2.530.000 đồng/tháng
(tăng khoảng 8%) sau 2 năm (từ 1/7/2024 - 1/7/2026) là thấp, chưa đạt được mục
tiêu đề ra tại Nghị quyết số 27 NQ/TW: “Đến năm 2025, tiền lương thấp nhất của
cán bộ, công chức, viên chức cao hơn mức lương thấp nhất bình quân các vùng của
khu vực doanh nghiệp”.
Mức lương cơ sở 2.530.000 đồng/tháng chỉ
bằng khoảng 56,6% mức lương tối thiểu vùng bình quân của khu vực doanh nghiệp
năm 2026, chưa đảm bảo đời sống của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng
vũ trang.
Ngoài ra, thực hiện chủ trương sắp
xếp đơn vị hành chính các cấp và thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa
phương 2 cấp, khối lượng công việc tại cấp xã, phường tăng, yêu cầu nhiệm vụ
ngày càng cao.
Trong khi thu nhập của cán bộ,
công chức, viên chức còn thấp, giá cả hàng hóa tăng cao, tiền lương của cán bộ,
công chức chưa đáp ứng nhu cầu chi tiêu thiết yếu của gia đình. Từ đó, dẫn đến cán bộ, công chức, viên
chức chưa yên tâm công tác; đồng
thời không thu hút được người có năng lực, trình độ cao vào công tác trong khu
vực công.
Còn theo Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, mức tăng cũng chưa tương xứng với
tốc độ trượt giá và biến động thị trường hiện nay. Mức tăng này cũng khó đảm bảo mức sống cơ
bản cho cán bộ, công chức, viên chức trong điều kiện chi phí sinh hoạt, vật tư
không ngừng leo thang.
Từ thực tế đó, tỉnh đề nghị Bộ Nội vụ
xem xét, trình Chính phủ điều chỉnh mức lương cơ sở cao hơn mức 8%, hoặc có lộ trình tăng mức
lương phù hợp, nhằm tạo động lực và giúp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
yên tâm công tác, cống hiến lâu dài.
Cùng vấn đề quan tâm, Ủy ban nhân dân TP. Cần Thơ cũng đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét điều chỉnh tăng mức lương cơ sở cao
hơn mức dự kiến.
Đơn vị này phân tích một số nguyên nhân như áp lực từ chỉ số giá tiêu
dùng và chi phí sinh hoạt tăng cao. Trong thời gian qua, giá cả hàng hóa thiết yếu, chi phí sinh hoạt
(nhà ở, y tế, giáo dục, điện, nước…) có xu hướng tăng, làm giảm giá trị thực tế
của tiền lương, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của cán bộ, công chức, viên chức
và lực lượng vũ trang.
Mức lương cơ sở hiện hành chưa
đáp ứng nhu cầu sống tối thiểu. Mặc
dù đã được điều chỉnh qua các năm, song mức lương cơ sở vẫn còn thấp so với nhu
cầu chi tiêu thực tế, chưa bảo đảm mức sống tối thiểu và chưa tạo được động lực
để người hưởng lương yên tâm công tác, cống hiến lâu dài.
Bên cạnh đó, mức thu nhập hiện nay của khu vực công còn khoảng cách đáng kể so
với khu vực ngoài nhà nước, dẫn đến khó khăn trong việc thu hút và giữ chân
nhân lực có trình độ, năng lực, đặc biệt trong các lĩnh vực chuyên môn sâu.
Cùng nội dung góp ý, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng,
tiếp tục quy định mức lương cơ sở là cần thiết và phù hợp trong giai đoạn hiện
nay, tuy nhiên cần bổ sung quy định mang tính chuyển tiếp gắn với lộ trình cải
cách chính sách tiền lương (trả lương theo vị trí việc làm) nhằm thống nhất với
Nghị quyết của Chính phủ.
Theo Bộ này, căn cứ Nghị định số
293/2025/NĐ-CP, mức lương tối thiểu vùng bình quân của khu vực doanh nghiệp là 4.470.000 đồng/tháng.
Hiện nay, theo dự thảo Nghị định, sau khi dự kiến tăng lương cơ sở thêm 190.000 đồng/tháng (từ 2.340.000 đồng/tháng lên
2.530.000/tháng), mức tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức vẫn
thấp hơn mức lương mức lương tối thiểu vùng bình quân của khu vực doanh nghiệp.
Do đó, chưa bảo đảm tương quan hợp lý với
thị trường lao động, chưa tạo được chuyển biến rõ rệt trong cải thiện thu nhập
của người hưởng lương, dẫn đến đời sống của cán bộ, công chức, viên chức vẫn
còn nhiều khó khăn.
Vì vậy, Bộ đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu,
bổ sung đánh giá tác động của phương án điều chỉnh tăng lương cơ sở, trong đó làm rõ khoảng cách
tiền lương giữa khu vực công và khu vực doanh nghiệp; mức độ đáp ứng nhu cầu sống
tối thiểu của cán bộ, công chức, viên chức sau khi điều chỉnh.
Trên cơ sở đó, xem xét điều chỉnh lương cơ sở với mức
tăng phù hợp hơn, góp phần nâng cao đời sống của người hưởng lương và phù hợp với
định hướng cải cách chính sách tiền lương theo tinh thần của Nghị quyết số 27-NQ/TW.
Phản hồi đề xuất trên, Bộ Nội vụ đề nghị
giữ nguyên mức tăng 2,53 triệu
đồng như dự thảo. Việc
này để đảm bảo
thực hiện đúng chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ.
Dự kiến cách tính mức lương, phụ cấp theo lương cơ sở mới từ 1/7
09:34, 20/04/2026
Lương cơ sở dự kiến tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng từ 1/7/2026
09:07, 31/03/2026
Hoàn thành Nghị định về điều chỉnh lương cơ sở trong tháng 5/2026
Tuần Du lịch Ninh Bình 2026: Khẳng định thương hiệu điểm đến di sản Cố đô
Tuần Du lịch Ninh Bình năm 2026 với chủ đề “Ninh Bình - Hành trình di sản qua các thời đại” sẽ diễn ra trong 10 ngày vào cuối tháng 5/2026, hứa hẹn trở thành điểm nhấn văn hóa - du lịch nổi bật của năm. Sự kiện nhằm quảng bá hình ảnh vùng đất Cố đô giàu giá trị lịch sử, văn hóa, đồng thời khẳng định vị thế của Ninh Bình trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế.
Đại biểu Quốc hội đề xuất tăng lương cơ sở lên mức 2,65 – 2,70 triệu đồng/tháng
Mức 2,53 triệu đồng/tháng từ 1/7/2026 là một bước tăng hợp lý về mặt kỹ thuật, nhưng chưa đủ mạnh để bảo đảm đời sống cho đa số người làm khu vực công...
Đa dạng hóa nguồn cung thiết bị y tế, giảm phụ thuộc vào thị trường có rủi ro cao
Bộ Y tế đề nghị đa dạng hóa nguồn cung thiết bị y tế, giảm phụ thuộc vào thị trường có rủi ro cao; thúc đẩy sử dụng thiết bị y tế sản xuất trong nước...
Thời hạn cập nhật, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về tổ chức bộ máy các Bộ, ngành, địa phương
Bộ Nội vụ đề nghị cập nhật, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về tổ chức, bộ máy của các bộ, ngành, địa phương, nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý thống nhất...
Công chức cấp xã chưa đáp ứng chuyên môn sẽ được cử đi bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành
Chính phủ đặt mục tiêu đến hết năm 2028, 100% cán bộ, công chức cấp xã chưa đáp ứng yêu cầu về chuyên môn của vị trí việc làm được cử đi bồi dưỡng kiến thức chuyên môn chuyên ngành...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: