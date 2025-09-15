Thứ Hai, 15/09/2025

Trang chủ Tiêu điểm

Chuẩn bị kỹ lưỡng Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I

Như Nguyệt

15/09/2025, 22:57

Ngày 15/9, tại Hà Nội, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy và Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ phiên tháng 9/2025...

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: TTXVN.
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: TTXVN.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Long Hải, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương báo cáo tóm tắt về các nội dung công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Bao gồm: Dự thảo Báo cáo chính trị; Báo cáo về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ (Văn kiện, Chương trình Đại hội, tình hình đại biểu Đại hội, tham luận, tuyên truyền, tổ chức phục vụ Đại hội). Các đại biểu tập trung thảo luận các nội dung trên.

Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng.

Hội nghị đã thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ 5.

Ông Nguyễn Long Hải, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương, trình bày báo cáo tại hội nghị. Ảnh: TTXVN.
Ông Nguyễn Long Hải, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương, trình bày báo cáo tại hội nghị. Ảnh: TTXVN.

Theo đó, Ban Chấp hành thông qua nội dung các dự thảo báo cáo chính trị đã tiếp thu, thẩm định; Báo cáo về công tác Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; Báo cáo kết quả công tác 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2025; Báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Báo cáo về tình hình thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin năm 2025 trong Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thống nhất giới thiệu danh sách 39 đại biểu chính thức, 5 đại biểu dự khuyết dự Đại hội XIV của Đảng.

Nghị quyết nhấn mạnh tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo những nhiệm vụ trọng tâm. Toàn Đảng bộ tập trung cao nhất cho công tác chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Kịp thời hoàn thiện các văn kiện trình Đại hội, công tác nhân sự Đại hội và Đoàn đại biểu tham dự Đại hội XIV của Đảng... Tiếp tục tăng cường công tác tư tưởng, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, hậu cần phục vụ Đại hội.

Đồng thời ứng dụng VNeID và thực hiện Đại hội “không giấy tờ” (thực hiện trên nền tảng công nghệ, thay cho phương thức sử dụng văn bản giấy); rà soát các nhiệm vụ chuẩn bị cho Đại hội xong trước ngày 19/9/2025.

Các cấp ủy trong Đảng bộ tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong 3 tháng cuối năm 2025, đặc biệt là tổng kết Nghị quyết 18, Nghị quyết số 57, một số Kết luận, Quy định, Chỉ thị của Đảng, Kế hoạch hành động chuyển đổi số trong Đảng bộ, Chương trình hành động của Đảng ủy về Đề án bổ sung phát triển kinh tế, xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên…

Ông Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì hội nghị. Ảnh: TTXVN.
Ông Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì hội nghị. Ảnh: TTXVN.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Cẩm Tú đề nghị triển khai thực hiện Nghị quyết vừa được thông qua. Đồng thời nêu rõ yêu cầu dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội phải được hoàn thiện thật sự chất lượng, thể hiện việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Ông Trần Cẩm Tú nhấn mạnh công tác chuẩn bị Đại hội phải chu đáo, kỹ lưỡng, trong đó dành thời gian hợp lý, bố trí để tất cả 14 tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương đều có tham luận trong các phiên họp của Đại hội.

Nội dung tham luận rõ hai nội dung gồm: Góp ý vào dự thảo Văn kiện của Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương và góp ý vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Các tham luận đảm bảo chất lượng, sâu sắc, nhất là về những khâu đột phá trong mỗi cơ quan, đơn vị, trong từng cấp ủy Đảng cho nhiệm kỳ mới...

Thời gian tổ chức Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương dự kiến sẽ diễn ra trong 1,5 ngày, từ chiều 23-24/9/2025. Ông Trần Cẩm Tú nêu rõ là Đảng bộ lớn, Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội.

Các Đảng bộ trực thuộc, các ban, đơn vị… chủ động rà soát toàn bộ công việc và phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị kỹ lưỡng cơ sở vật chất, hậu cần… phục vụ Đại hội một cách khoa học, hiệu quả. Cùng với đó, hoàn thiện hồ sơ Đoàn đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng để trình Bộ Chính trị chỉ định.

Buổi sáng, Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy cho ý kiến công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng.

Buổi chiều, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ, ông Nguyễn Long Hải, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương đã công bố 2 quyết định về chỉ định Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo Quyết định số 2287-QĐNS/TW ngày 29/8/2025, Ban Bí thư quyết định, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 4 đồng chí: Nguyễn Đức Minh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương; Nguyễn Đăng Tiến, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương; Nguyễn Khắc Tiến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương; Vũ Đức Tú, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương.

Theo Quyết định số 2290-QĐNS/TW ngày 29/8/2025, Bộ Chính trị quyết định: Chỉ định đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

chuẩn bị Đại hội đại hội đảng Đảng bộ các cơ quan Nghị quyết Hội nghị Nguyễn Long Hải nhân sự đại biểu nhiệm kỳ 2025-2030

