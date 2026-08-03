Giá vàng tăng mạnh nhờ tin đàm phán Mỹ - Iran, tâm lý nhà đầu tư có thể đang dịch chuyển

Giá vàng thế giới khởi động tuần giao dịch mới vào sáng nay (3/8) trong trạng thái tăng mạnh, khi giá dầu sụt giảm vì có tin Mỹ và Iran sắp nối lại đàm phán hòa bình...

Diễn biến giá vàng thế giới 10 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Giới phân tích cho rằng đang có một sự dịch chuyển tâm lý tích cực trên thị trường vàng, khi 4.000 USD/oz ngày càng được coi là một mức giá hấp dẫn để mua, ngay cả khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì khuynh hướng thắt chặt.

Lúc 6h45 sáng theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á tăng hơn 30 USD/oz so với đóng cửa phiên ngày thứ Sáu tại thị trường New York, tương đương tăng hơn 0,7%, giao dịch ở mức gần 4.074 USD/oz.

Giá bạc giao ngay tăng 0,71 USD/oz, tương đương tăng 1,2%, giao dịch ở mức 58,4 USD/oz.

Giá vàng đã giảm nhẹ trong tuần vừa rồi nhưng tăng hơn 1% trong tháng 7, chấm dứt chuỗi 4 tháng giảm liên tiếp trước đó.

“ẨN SỐ” TUẦN NÀY: BÁO CÁO VIỆC LÀM PHI NÔNG NGHIỆP CỦA MỸ

Dù lạm phát ở Mỹ vẫn còn cách xa mục tiêu 2% của Fed, một số nhà phân tích nhận thấy giá vàng đang trở nên nhạy cảm hơn với các số liệu kinh tế yếu đi của Mỹ, sau khi Bộ Thương mại nước này trong tuần vừa rồi công bố báo cáo tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) cho thấy nền kinh tế giảm tốc mạnh trong quý 2/2026.

Sức khỏe kinh tế Mỹ xấu đi có thể làm suy giảm khả năng Fed tăng lãi suất ngay cả khi lạm phát còn cao, giúp giải tỏa bớt áp lực mất giá đối với vàng. Mặt khác, môi trường kinh tế đình lạm, với tăng trưởng trì trệ và lạm phát cao, có thể giúp vàng phát huy tốt vai trò một kênh đầu tư an toàn.

Tuần này sẽ có nhiều số liệu quan trọng về thị trường lao động của Mỹ được công bố, trong đó có báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 7, theo dự kiến sẽ được công bố vào ngày thứ Sáu.

“Giá vàng gần đây bị kẹt trong một phạm vi, và ngay cả một sự bất ngờ nhỏ trong các số liệu kinh tế Mỹ cũng có thể đưa vàng bứt phá ra khỏi phạm vi đó. Tuần này sẽ là tuần rất quan trọng đối với các nhà giao dịch vàng, vì giá vàng có thể dịch chuyển một cách quyết định. Nói chung, chúng tôi tin rằng đang trở nên nhạy cảm sau báo cáo GDP của Mỹ. Dù vậy, chúng ta cũng cần tính đến tất cả mọi yếu tố, bao gồm cuộc họp của Fed cho thấy một số thành viên muốn tăng lãi suất”, Giám đốc đầu tư Naeem Aslam của công ty Zaye Capital Markets nhận định với trang Kitco News.

Theo dự báo của giới chuyên gia kinh tế, khu vực phi nông nghiệp của Mỹ tạo được 91.000 công việc mới trong tháng 7.

Ông Aakash Doshi, trưởng bộ phận chiến lược vàng của công ty State Street Investment Management nói rằng một báo cáo việc làm phi nông nghiệp gây thất vọng của Mỹ có thể khiến thị trường định giá lại kỳ vọng lãi suất. “Nếu có một sự dịch chuyển trong kỳ vọng lãi suất, đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm xuống dưới 4%, giá vàng có thể tăng lên vùng 4.500-4.750 USD/oz vào cuối năm nay”, ông Doshi phát biểu.

Một báo cáo việc làm phi nông nghiệp Mỹ tốt hơn dự báo có thể gia tăng áp lực mất giá đối với vàng, thậm chí đẩy giá vàng giảm dưới 4.000 USD/oz, một số nhà phân tích tin rằng dư địa giảm của giá vàng là hạn chế và bất kỳ sự điều chỉnh tiếp theo nào cũng nên được coi là một cơ hội để mua vào.

Giám đốc chiến lược Robert Minter của công ty Abrnd nhận định giới đầu tư trên thị trường vàng đang ít tập trung hơn vào lập trường cứng rắn của Fed, mà thay vào đó quan tâm hơn tới các yếu tố dài hạn hỗ trợ giá vàng. Những yếu tố đó bao gồm nợ chính phủ tăng cao, nhu cầu vững vàng của các ngân hàng trung ương, và sự công nhận ngày càng gia tăng rằng việc tăng lãi suất là có giới hạn.

“Xét cho cùng, không thể có mức lãi suất rất cao được”, ông nói.

Ông Minter giải thích rằng những gì diễn ra sau quyết định lãi suất mới nhất của Fed là một chỉ báo tốt về sự dịch chuyển tâm lý trên thị trường. Hôm 29/7, Fed giữ nguyên lãi suất và tiếp tục thể hiện khuynh hướng thắt chặt, với ba thành viên của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) bỏ phiếu ủng hộ việc tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm .

“Sau tuyên bố của Fed, đồng USD đã giảm giá. Đó là một sự xác nhận rằng nhà đầu tư vàng đang đi đúng hướng”, ông Minter nói.

MỘT SỐ CHUYÊN GIA VẪN BI QUAN VỀ GIÁ VÀNG

CEO Jeff Sarti của công ty Morton Wealth cũng nhấn mạnh rằng việc vàng giữ được mốc 4.000 USD/oz, ngay cả khi Fed nghiêng về nâng lãi suất, có thể là dấu hiệu cho thấy nhà đầu tư không còn lo ngại nhiều về lập trường cứng rắn của ngân hàng trung ương này. “Dù lạm phát còn cao so với mục tiêu của Fed, cuộc họp vừa rồi của Fed là một dấu hiệu cho thấy Fed còn chần chừ với việc tăng lãi suất. Nếu họ có tăng suất, họ cũng sẽ không tăng nhiều”, ông nói.

Ông Sartin nói thêm rằng trong môi trường hiện tại, lãi suất thực sẽ không thể tăng cao tới mức làm gia tăng thêm áp lực bán lên thị trường vàng.

“Lãi suất, nhất là lãi suất thực, không cao tới mức đủ để chống lại những lý lẽ ủng hộ việc nắm giữ vàng. Lãi suất dài hạn đang tăng nhưng giá vàng vẫn trụ vững. Bởi vậy, bức tranh có thể đã bắt đầu thay đổi. Lãi suất ở vùng cao của khoảng 4% đối với trái phiếu dài hạn không còn khiến nhà đầu tư lo lắng nữa, họ vẫn muốn nắm giữ vàng cho tới khi lãi suất tăng cao hơn nhiều so với mức này”, ông nhấn mạnh.

Tuy nhiên, không phải nhà phân tích nào cũng lạc quan rằng giá vàng đã tái lập được xu hướng tăng dài hạn.

Nhà phân tích Carsten Fritsch của ngân hàng Commerzbank lưu ý rằng thị trường vẫn đang nghiêng về khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9. “Kỳ vọng dai dẳng về việc Fed tăng lãi suất sẽ chống lại bất kỳ cơ hội tăng giá nào của vàng. Kỳ vọng này sẽ không sớm lắng xuống, vì lạm phát ở Mỹ chưa có dấu hiệu xuống thang”, ông nói.

Triển vọng lạm phát Mỹ sẽ phụ thuộc nhiều vào diễn biến giá năng lượng, mà tình hình giá năng lượng sẽ được quyết định với việc liệu Mỹ và Iran có đạt được một thỏa thuận hòa bình để kết thúc cuộc chiến tranh đã bước sang tháng thứ 6 hay không.

Vào tối ngày Chủ nhật theo giờ Mỹ, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đàm phán với Iran sẽ diễn ra vào ngày thứ Hai (3/8), nhưng từ chối ấn định thời hạn cụ thể để đạt được thỏa thuận. Trước đó, vào ngày thứ Bảy, ông Trump tuyên bố hủy kế hoạch tấn công Iran, với hy vọng sớm đạt được thỏa thuận nhằm mở lại eo biển Hormuz và giải quyết bế tắc liên quan đến năng lực hạt nhân của Tehran.

Trong một bài đăng trên nền tảng Truth Social, ông Trump cho biết Iran và các quốc gia Trung Đông khác đã đề nghị dành thêm thời gian để hoàn tất một thỏa thuận nhằm mở lại eo biển này một cách "ngay lập tức, trọn vẹn và toàn diện" cũng như "chấm dứt mối đe dọa hạt nhân từ Iran", nhưng nhấn mạnh rằng Tehran phải "nhanh chóng đi đến một thỏa thuận”.

Giá dầu thô giảm mạnh vào đầu giờ sáng nay sau những thông tin trên. Lúc hơn 7h theo giờ Việt Nam, giá dầu thô Brent giao sau tại London giảm gần 4,6% so với đóng cửa tuần trước, giao dịch dưới mức 84 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 4,7%, còn 80,7 USD/thùng.

Giá dầu giảm đã hỗ trợ giá vàng tăng. Mức giá của vàng giao ngay tại thời điểm này tương đương gần 130 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank.

Cùng thời điểm trên, website Vietcombank báo giá USD ở mức 26.080 đồng (mua vào) và 26.490 đồng (bán ra).