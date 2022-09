Chứng khoán Bảo Việt nâng cấp ứng dụng BVSC Mobile với nhiều tính năng mới hấp dẫn

Các tính năng về nạp tiền, đặt lệnh hay thiết kế giao diện đều được tối ưu hóa nhằm hỗ trợ tốt nhất cho khách hàng và nhà đầu tư.

Ra mắt lần đầu vào tháng 3/2018, ứng dụng BVSC Mobile của Chứng khoán Bảo Việt đã trở thành công cụ hỗ trợ giao dịch thuận tiện và đáp ứng tối đa nhu cầu đầu tư của khách hàng. Sau quá trình vận hành, từ những phản hồi khách quan của nhà đầu tư trong quá trình sử dụng cũng như nhu cầu phát triển của thị trường, các chuyên gia tại BVSC đã nghiên cứu và nâng cấp ứng dụng về giao diện, tính năng để có một phiên bản tốt hơn và khoác lên ứng dụng một chiếc “giáp” mới.

Sau khi thực hiện thao tác “cập nhật”, khách hàng sẽ được trải nghiệm một số tính năng quan trọng của phiên bản mới như: liên tục điểm tin điểm nhấn/chiến lược thị trường từ các chuyên gia phân tích của BVSC, nạp tiền thông qua QR tích hợp vào ứng dụng giúp quá trình nạp/chuyển tiền liên thông giữa các ngân hàng được diễn ra nhanh chóng. Đặc biệt, tiện ích Notification Center giúp người dùng không cần thông qua SMS mà vẫn nhận được thông báo tức thì về các giao dịch mua, bán, hủy, sửa lệnh…, đồng thời cập nhật thông tin IR nhanh chóng từ BVSC và thị trường.

Bên cạnh đó, phần thiết kế giao diện mới được cân đối theo thói quen giao dịch của các nhà đầu tư. Bảng giá BVS@LiveBoard đồng bộ trong app với tốc độ số 1 thị trường, các thao tác như Đặt lệnh, theo dõi lãi lỗ, thực hiện quyền, quản lý tài sản,... cũng trở nên trực quan và thân thiện hơn, phù hợp với hầu hết giao diện của các thiết bị điện tử thông dụng hiện nay.

Ngoài những nâng cấp nêu trên, dịch vụ Mở tài khoản chứng khoán định danh trực tuyến eKYC (gọi tắt là mở tài khoản eKYC) vẫn được thực hiện trên mobile app, giúp khách hàng mở tài khoản và thực hiện đầu tư mọi lúc mọi nơi. Cùng với nền tảng web trading B-Wise, app BVSC Mobile là điểm nhấn hoàn thiện về công nghệ trong hệ sinh thái chuyển đổi số của Chứng khoán Bảo Việt. Phiên bản ứng dụng mới nâng cấp hiện đã có mặt tại Play Store và App Store trên các hệ điều hành Android và iOS.

Trải qua 23 năm hình thành và phát triển, với vai trò Công ty chứng khoán đầu tiên được thành lập và tiên phong trên thị trường chứng khoán, BVSC đã liên tục nâng cao năng lực tài chính, không ngừng củng cố hoạt động, đầu tư phát triển hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, hoàn thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ và trở thành công ty chứng khoán uy tín hàng đầu trên thị trường chứng khoán Việt Nam. BVSC liên tiếp được đón nhận các giải thưởng và bình chọn đánh giá của các tổ chức lớn có uy tín trong nước và nước ngoài trong tất cả các lĩnh vực hoạt động.

Về lĩnh vực tư vấn, với đội ngũ chuyên gia chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, BVSC đã được vinh danh với các giải thưởng: “Tổ chức tư vấn M&A tiêu biểu Việt Nam” nhiều năm liền do báo Đầu tư tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, giải thưởng "Best Securities Advisory Firm" hai năm liên tiếp do Tạp chí International Finance Magazine của Vương Quốc Anh đánh giá, giải thưởng "Thương hiệu dẫn đầu Việt Nam", hạng mục Dịch vụ Ngân hàng đầu tư (IB) năm vừa qua.

Về lĩnh vực môi giới, BVSC luôn giữ vững vị trí trong Top 10 công ty chứng khoán có thị phần giao dịch lớn nhất trên 2 sàn HSX và HNX. Đặc biệt, BVSC thường xuyên nằm trong Top 2 công ty chứng khoán có thị phần môi giới trái phiếu lớn nhất thị trường.

