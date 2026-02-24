Chứng khoán bước vào năm giao dịch mới với mục tiêu phát triển thị trường minh bạch, bền vững
Lễ đánh cồng khai trương giao dịch chứng khoán đầu xuân 2026 tại HOSE đánh dấu năm bản lề của thị trường chứng khoán Việt Nam khi bước sang tuổi 30, với kỳ vọng phát triển thị trường ổn định, bền vững, đón cơ hội nâng hạng và thu hút dòng vốn mới…
Sáng
24/2/2026, trong không khí phấn khởi của những ngày đầu Xuân Bính Ngọ, Sở Giao
dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) đã long trọng tổ chức “Lễ đánh cồng
khai trương giao dịch chứng khoán đầu xuân 2026”. Sự kiện đánh dấu cột mốc quan
trọng khi ngành Chứng khoán bước vào tuổi 30 với tâm thế chuyển mình mạnh mẽ,
hướng tới sự ổn định, bền vững và hội nhập sâu rộng theo các chuẩn mực quốc tế.
TĂNG CƯỜNG NỘI LỰC, CỦNG CỐ CHO PHÁT
TRIỂN DÀI HẠN
Phát
biểu tại buổi lễ, bà Vũ Thị Chân Phương, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhấn mạnh tầm quan trọng
đặc biệt của năm 2026 đối với thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam. Đây là
năm ngành Chứng khoán kỷ niệm tròn 30 năm xây dựng và trưởng thành (28/11/1996
- 28/11/2026), đánh dấu một hành trình phát triển đầy nỗ lực từ những ngày đầu
sơ khai đến vị thế hiện tại.
“Thị
trường đang đứng trước bước ngoặt mang tính chất định hình lại chất lượng vận
hành. Thị trường sẽ chuyển từ trạng thái 'đạt điều kiện' sang 'vận hành ổn định
và bền vững' theo chuẩn mực của một thị trường mới nổi. Điều này đặt ra yêu cầu
cấp thiết về việc nâng cao năng lực quản trị, giám sát và hoàn thiện cấu trúc
thị trường”, bà Phương nhận mạnh.
Cũng theo bà Phương, UBCKNN
nhận thức sâu sắc rằng nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026 không chỉ dừng lại ở
việc duy trì đà tăng trưởng về điểm số hay thanh khoản. Quan trọng hơn, đó là
việc kiến tạo một thị trường vận hành an toàn, minh bạch, ổn định, có khả năng
chống chịu cao trước các biến động và thích ứng linh hoạt với mô hình thị trường
mới trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng.
Dưới
góc độ doanh nghiệp niêm yết, bà Nguyễn Thị Mai Thanh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ
phần Cơ Điện Lạnh (HOSE: REE), cho biết để thị trường tiếp tục phát triển bền vững,
yếu tố quan trọng nhất vẫn là nội lực. Việc xây dựng hình ảnh, biểu tượng hay
thương hiệu của thị trường là cần thiết và cần được cập nhật để thể hiện sức mạnh,
sự đổi mới, nhưng nền tảng bền vững nhất vẫn phải nằm ở chất lượng doanh nghiệp
và hàng hóa trên thị trường.
Nhận
định về bối cảnh vĩ mô, Tổng Giám đốc REE ví von hệ thống chính sách hỗ trợ
doanh nghiệp hiện nay như một “bản giao hưởng” đồng bộ và ngày càng hoàn thiện.
Nếu các chính sách này được triển khai nhịp nhàng, cùng với sự đồng hành của đội
ngũ doanh nhân và toàn bộ nền kinh tế, Việt Nam hoàn toàn có thể duy trì đà
tăng trưởng ổn định và phát triển bền vững trong thời gian tới.
NÂNG HẠNG VÀ NGUỒN CUNG MỚI TIẾP SỨC
CHO THỊ TRƯỜNG TRONG NĂM 2026
Liên quan đến câu chuyện
thu hút dòng vốn, đặc biệt trong bối cảnh thị trường hướng tới nâng hạng, bà
Nguyễn Thị Mai Thanh nhấn mạnh khi nền kinh tế Việt Nam trở nên hấp dẫn hơn,
dòng vốn sẽ tự nhiên tìm đến. Việc thu hút vốn không nằm ở lời kêu gọi, mà phụ
thuộc hoàn toàn vào sức hấp dẫn nội tại của thị trường.
Theo ông Nguyễn Hà Quỳnh,
Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán HD (HDS), tiến trình nâng hạng thị
trường đang trở thành một trong những động lực quan trọng đối với triển vọng của
thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới. Theo ông, các mốc rà soát
sắp tới của các tổ chức xếp hạng quốc tế có ý nghĩa đặc biệt, khi FTSE dự kiến
tiến hành các kỳ đánh giá quan trọng trong năm, trong khi MSCI cũng có khả năng
xem xét đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi nâng hạng.
“Tôi đánh giá hai yếu tố
này sẽ tạo hiệu ứng tích cực đối với tâm lý nhà đầu tư cũng như triển vọng
chung của thị trường. Đây là nền tảng quan trọng giúp thị trường duy trì kỳ vọng
tăng trưởng trong giai đoạn tới”, ông Quỳnh nhận định.
Cùng chung quan điểm lạc quan về triển vọng thị trường
trong năm nay, bà Nguyễn Hoài Thu, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ
VinaCapital, đưa ra dự báo: “Chúng ta có một kỳ vọng mới về tăng trưởng kinh tế.
Trên bối cảnh đó, chúng tôi dự báo các công ty niêm yết có thể đạt mức tăng trưởng
lợi nhuận lên tới 18 - 20%”.
Đại
diện VinaCapital đánh giá mức tăng trưởng này càng trở nên ý nghĩa khi đặt trên
nền tảng định giá của cổ phiếu vẫn còn tương đối hấp dẫn, đặc biệt là ở nhóm
các cổ phiếu chưa có nhịp tăng giá mạnh trong năm trước. Bên cạnh đó, một trong
những động lực quan trọng chính là là câu chuyện nâng hạng thị trường.
Theo
bà Thu, việc thị trường sắp sửa được nâng hạng chính thức vào tháng 9, tháng 10
năm nay sẽ là cú hích quan trọng. Hiện tại, VinaCapital đã quan sát thấy sự
quan tâm trở lại của các nhà đầu tư nước ngoài đối với Việt Nam. Trong giai đoạn
các quỹ ngoại thực hiện tái cơ cấu danh mục toàn cầu, Việt Nam đang nổi lên như
một điểm sáng hấp dẫn nhờ mức tăng trưởng kinh tế và lợi nhuận doanh nghiệp vượt
trội so với nhiều thị trường khác.
“Sự
đón nhận của các nhà đầu tư nước ngoài đối với việc gỡ bỏ những rào cản cuối
cùng cho việc nâng hạng của Việt Nam là rất tích cực. Họ đánh giá cao những nỗ
lực thực tế và hiếm thấy của UBCKNN cùng các ban ngành liên quan trong việc đối
thoại và gỡ từng nút thắt”, bà Thu chia sẻ thêm.
Bên
cạnh thị trường cổ phiếu truyền thống, đại diện VinaCapital cũng tiết lộ về sự
chuẩn bị cho thị trường tín chỉ carbon. Đây được xem là một thị trường rất tiềm
năng khi Việt Nam sở hữu nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực trồng rừng và nông
nghiệp có khả năng khai thác. Tuy nhiên, rào cản hiện tại là sự hiểu biết về
tín chỉ carbon của doanh nghiệp còn hạn chế. VinaCapital đang tích cực phối hợp
tuyên truyền, phổ biến kiến thức để hỗ trợ các doanh nghiệp tiềm năng sớm tham
gia vào sân chơi mới này.
Về
nguồn cung hàng hóa, bà Thu bày tỏ sự lạc quan với các kế hoạch IPO và niêm yết
mới trong năm nay. Theo VinaCapital, nhiều thương vụ đang tiến triển
tích cực, bao gồm các công ty tư nhân là công ty con của các doanh nghiệp đã
niêm yết - những tên tuổi vốn đã quen thuộc với nhà đầu tư. Đối với khối doanh
nghiệp FDI, một số tên tuổi hấp dẫn cũng đang trong giai đoạn tìm hiểu để đưa
ra quyết định gia nhập thị trường, hứa hẹn mang đến những “làn gió mới” cho sàn
chứng khoán Việt Nam trong năm 2026.
Nhân Lễ đánh cồng khai trương giao dịch đầu xuân 2026, HOSE ra mắt bảng
tên mới và linh vật biểu tượng của thị trường chứng khoán Việt Nam. Bảng tên bằng
đá hoa cương xanh thể hiện các giá trị công bằng, minh bạch, củng cố niềm tin
nhà đầu tư; linh vật Bò tót Dakmin tượng trưng cho tăng trưởng, quyết tâm và kỳ
vọng phát triển bền vững của thị trường.
