Chứng khoán HBS bị kiểm soát đặc biệt trong 4 tháng

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Sáu, 31/10/2025
Hà Anh
31/10/2025, 08:49
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu HBS không được ký mới và gia hạn các hợp đồng liên quan đến dịch vụ cho khách hàng vay tiền để giao dịch ký quỹ, ngừng cho vay vốn để thực hiện giao dịch ký quỹ và báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong vòng 48 giờ kể từ khi bị đưa vào tình trạng kiểm soát đặc biệt
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã công bố quyết định về việc đặt Công ty chứng khoán Hòa Bình (HBS-HNX) vào tình trạng kiểm soát đặc biệt, từ ngày 23/10.
Theo đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có quyết định đặt HBS vào tình trạng kiểm soát đặc biệt theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 16 Thông tư 91/2020/TT-BTC ngày 13/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính.
Thời hạn kiểm soát đặc biệt là không quá 04 tháng, kể từ ngày tổ chức kinh doanh chứng khoán bị đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt.
Đồng thời, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu HBS thực hiện công bố thông tin và báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chi tiết về thực trạng tài chính, nguyên nhân và phương án khắc phục theo quy định tại Điều 17 Thông tư 91/2020/TT-BTC ngày 13/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính.
Tiếp theo, công ty không được ký mới và gia hạn các hợp đồng liên quan đến dịch vụ cho khách hàng vay tiền để thực hiện giao dịch ký quỹ, ngừng cho vay vốn để thực hiện giao dịch ký quỹ và báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong vòng 48 giờ kể từ khi bị đưa vào tình trạng kiểm soát đặc biệt theo quy định tại khoản 2 Điều 204 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và khoản 7 Điều 9 Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định giao dịch cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch và chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có bảo đảm niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán.
Cuối cùng là thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
Trước đó, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo đã có quyết định về việc đưa cổ phiếu HBS của Chứng khoán Hòa Bình vào diện bị hạn chế giao dịch. Nguyên nhân là do HBS chậm nộp báo cáo tài chính bán niên năm 2025 đã được soát xét quá 45 ngày so với thời hạn quy định.
Đồng thời, cổ phiếu này chỉ được giao dịch vào phiên thứ Sáu hàng tuần kể từ ngày 8/10/2025.
Ngoài ra, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày quyết định này có hiệu lực, Chứng khoán Hòa Bình phải gửi HNX và công bố thông tin kèm theo biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị hạn chế giao dịch.
Trước đó, cổ phiếu này đã bị chuyển từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 18/9/2025, lý do là Chứng khoán Hòa Bình đã chậm nộp báo cáo tài chính bán niên năm 2025 đã soát xét quá 30 ngày so với thời hạn quy định.
Về nhân sự, trước đó ông Lê Đình Dương - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình nhiệm kỳ 2023-2028 đã có đơn xin từ nhiệm. Trong đơn, ông Dương cho biết "vì một số lý do công việc của cá nhân nên tôi không thể đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty. Do đó, tôi làm đơn này kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty xem xét và chấp thuận cho tôi từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty".
Đồng thời, công ty bổ nhiệm bà Trần Mỹ Linh - thành viên Hội đồng Quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, từ ngày 25/8/2025.
Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Văn Phú (mã VPI-HOSE) công bố giao dịch liên quan phát hành trái phiếu.
Tính đến 30/9/2025, tổng tài sản của HDBank đạt 782.000 tỷ đồng, tăng 12,1% so với đầu năm; dư nợ tín dụng tăng 22,6%, tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,97% riêng lẻ, trong khi CAR Basel II đạt 15%, thuộc nhóm cao nhất thị trường.
Giá trị giao dịch đạt hơn 93 tỷ đồng, tương ứng 31.163 đồng/cổ phiếu, thấp hơn khoảng 1% so với giá đóng cửa cùng ngày (31.600 đồng/cổ phiếu).
Hiện cổ phiếu này còn bị hạn chế về thời gian giao dịch và chỉ được giao dịch vào phiên thứ Sáu hàng tuần.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Bất động sản
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: