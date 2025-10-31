Thứ Sáu, 31/10/2025

Chứng khoán HBS bị kiểm soát đặc biệt trong 4 tháng

Hà Anh

31/10/2025, 08:49

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu HBS không được ký mới và gia hạn các hợp đồng liên quan đến dịch vụ cho khách hàng vay tiền để giao dịch ký quỹ, ngừng cho vay vốn để thực hiện giao dịch ký quỹ và báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong vòng 48 giờ kể từ khi bị đưa vào tình trạng kiểm soát đặc biệt

Sơ đồ giá cổ phiếu HBS trên HNX.
Sơ đồ giá cổ phiếu HBS trên HNX.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã công bố quyết định về việc đặt Công ty chứng khoán Hòa Bình (HBS-HNX) vào tình trạng kiểm soát đặc biệt, từ ngày 23/10.

Theo đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có quyết định đặt HBS vào tình trạng kiểm soát đặc biệt theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 16 Thông tư 91/2020/TT-BTC ngày 13/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính.

Thời hạn kiểm soát đặc biệt là không quá 04 tháng, kể từ ngày tổ chức kinh doanh chứng khoán bị đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt.

Đồng thời, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu HBS thực hiện công bố thông tin và báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chi tiết về thực trạng tài chính, nguyên nhân và phương án khắc phục theo quy định tại Điều 17 Thông tư 91/2020/TT-BTC ngày 13/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính.

Tiếp theo, công ty không được ký mới và gia hạn các hợp đồng liên quan đến dịch vụ cho khách hàng vay tiền để thực hiện giao dịch ký quỹ, ngừng cho vay vốn để thực hiện giao dịch ký quỹ và báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong vòng 48 giờ kể từ khi bị đưa vào tình trạng kiểm soát đặc biệt theo quy định tại khoản 2 Điều 204 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và khoản 7 Điều 9 Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định giao dịch cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch và chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có bảo đảm niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán.

Cuối cùng là thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Trước đó, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo đã có quyết định về việc đưa cổ phiếu HBS của Chứng khoán Hòa Bình vào diện bị hạn chế giao dịch. Nguyên nhân là do HBS chậm nộp báo cáo tài chính bán niên năm 2025 đã được soát xét quá 45 ngày so với thời hạn quy định.

Đồng thời, cổ phiếu này chỉ được giao dịch vào phiên thứ Sáu hàng tuần kể từ ngày 8/10/2025.

Ngoài ra, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày quyết định này có hiệu lực, Chứng khoán Hòa Bình phải gửi HNX và công bố thông tin kèm theo biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị hạn chế giao dịch.

Trước đó, cổ phiếu này đã bị chuyển từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 18/9/2025, lý do là Chứng khoán Hòa Bình đã chậm nộp báo cáo tài chính bán niên năm 2025 đã soát xét quá 30 ngày so với thời hạn quy định.

Về nhân sự, trước đó ông Lê Đình Dương - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình nhiệm kỳ 2023-2028 đã có đơn xin từ nhiệm. Trong đơn, ông Dương cho biết "vì một số lý do công việc của cá nhân nên tôi không thể đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty. Do đó, tôi làm đơn này kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty xem xét và chấp thuận cho tôi từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty".

Đồng thời, công ty bổ nhiệm bà Trần Mỹ Linh - thành viên Hội đồng Quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, từ ngày 25/8/2025.

