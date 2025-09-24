Thứ Tư, 24/09/2025

Chứng khoán HD muốn rót gần 1.500 tỷ góp vốn thành lập sàn giao dịch tài sản mã hóa

Thu Minh

24/09/2025, 15:39

Chứng khoán HD dự kiến rót 1.470 tỷ đồng thu được từ đợt phát hành để góp vốn vào một doanh nghiệp trong lĩnh vực sàn giao dịch tài sản mã hóa. Doanh nghiệp này dự kiến nâng vốn điều lệ lên 10.000 tỷ đồng và có thể mang tên Công ty Cổ phần sàn giao dịch tài sản mã hóa HD.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Chứng khoán HD (HDBS) vừa lấy ý kiến cổ đông về phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ. Theo đó, công ty dự kiến chào bán 365 triệu cổ phiếu với giá chào bán là 20.000 đồng, qua đó tăng vốn điều lệ từ 1.460 tỷ đồng lên hơn 5.100 tỷ đồng.

Tỷ lệ thực hiện là 2:5, tương ứng cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu nhận quyền mua 5 cổ phiếu chào bán thêm.

Từ đợt phát hành, HDBS ước tính thu về hơn 7.300 tỷ đồng. Trong đó, khoảng 4.600 tỷ đồng tương đương 63% sẽ được dành cho các hoạt động đầu tư như tự doanh chứng khoán, mua chứng chỉ tiền gửi và trái phiếu Chính phủ.

Đáng lưu ý, công ty dự kiến rót 1.470 tỷ đồng thu được từ đợt phát hành để góp vốn vào một doanh nghiệp trong lĩnh vực sàn giao dịch tài sản mã hóa. Doanh nghiệp này dự kiến nâng vốn điều lệ lên 10.000 tỷ đồng và có thể mang tên Công ty Cổ phần sàn giao dịch tài sản mã hóa HD.

Phần vốn còn lại sẽ được phân bổ cho các mục đích khác, bao gồm: bổ sung vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ (chiếm 25%), ứng trước tiền bán chứng khoán (10%) và đầu tư vào tài sản cố định, phần mềm cùng các chi phí hoạt động kinh doanh khác (2%).

Trước HDBS, nhiều công ty chứng khoán lớn cũng đã rót vốn vào các doanh nghiệp vận hành sàn giao dịch tài sản mã hóa. Ví dụ, SSI thành lập SSI Digital - một công ty trong lĩnh vực tài sản số, hay VPBankS, VIX, TCBS đều góp vốn để thành lập các doanh nghiệp với ngành nghề tương tự.

Theo Nghị quyết 5 của Chính phủ, doanh nghiệp muốn vận hành sàn giao dịch tài sản mã hóa phải có vốn tối thiểu 10.000 tỷ đồng, trong đó 35% vốn do ít nhất hai tổ chức là ngân hàng, công ty chứng khoán, quản lý quỹ, bảo hiểm hoặc doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ nắm giữ.

Mức phí giao dịch hiện chưa ấn định, nhưng ban đầu sẽ giữ tương tự mức phí giao dịch ở thị trường chứng khoán, khoảng 0,15%.

Ông Michael Kokalari, CFA, Giám đốc phòng Phân tích kinh tế vĩ mô và Nghiên cứu thị trường của VinaCapital nhấn mạnh rằng: Động thái này cho thấy sự tiếp nhận của Chính phủ đối với tài sản mã hóa sau thời gian dài cân nhắc, trong bối cảnh loại tài sản này đang dần trở nên quen thuộc với người dân.

Ước tính có tới 17 triệu người Việt Nam đã tham gia giao dịch tiền mã hóa với tổng giá trị giao dịch tài sản mã hóa hằng năm ước tính trên 100 tỷ USD, trong đó hầu như toàn bộ hoạt động diễn ra trên các sàn giao dịch ở nước ngoài như Binance, Bybit và các nền tảng khác tại Singapore, Hàn Quốc, Hồng Kông...

Mục tiêu của Chính phủ là chuyển hoạt động tiền mã hóa tại Việt Nam từ thị trường phi chính thức quy mô lớn, phụ thuộc vào các kênh nước ngoài, sang thị trường chính thức có thể quản lý về vấn đề thuế và tích hợp vào hệ thống tài chính nội địa.

Bên cạnh các chương trình thí điểm và thay đổi cách tiếp cận của Chính phủ, một số diễn biến đáng chú ý khác trong khối doanh nghiệp tư nhân liên quan đến thị trường tài sản số cũng đang dần hình thành, bao gồm:

MB Bank hợp tác với Dunamu của Hàn Quốc, đơn vị vận hành Upbit, để xây dựng một trong những nền tảng được quản lý đầu tiên tại Việt Nam với các tiêu chuẩn an toàn quốc tế.

Liên doanh liên kết với Techcombank ("1Matrix") đang xây dựng blockchain lớp cơ sở tại Việt Nam, tích hợp với hệ thống ngân hàng, nhằm hỗ trợ dịch vụ công và tài chính số có quản lý...

Binance đã mở rộng sáng kiến "Blockchain for Vietnam", tài trợ cho các hoạt động giáo dục và thúc đẩy ứng dụng tại địa phương; các tập đoàn toàn cầu khác đang xem xét thí điểm trong các lĩnh vực như thanh toán stablecoin và phân tích dữ liệu.

Tether đã tham gia thảo luận về thí điểm giới hạn giao dịch USDT tại Đà Nẵng, trong khi Chainalysis đề xuất cung cấp công cụ giám sát blockchain nhằm hỗ trợ hạ tầng tuân thủ mới của Việt Nam.

VnEconomy

Từ khóa:

Sàn giao dịch tài sản mã hóa

Đọc thêm

VnEconomy