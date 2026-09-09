Chứng khoán Kafi chính thức giao dịch cổ phiếu KAI trên UPCoM từ 9/9

Ngày 9/9/2026, Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi chính thức tổ chức Lễ khai trương giao dịch cổ phiếu KAI trên thị trường UPCoM tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lộ trình tham gia sâu hơn vào thị trường vốn của doanh nghiệp.

Trước đó, ngày 28/8/2026, Kafi đã được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận đăng ký giao dịch trên hệ thống UPCoM. Theo đó, 750 triệu cổ phiếu phổ thông của Kafi, mã chứng khoán KAI, chính thức bước vào phiên giao dịch đầu tiên từ ngày 9/9/2026. Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch theo mệnh giá đạt 7.500 tỷ đồng, tương ứng vốn điều lệ hiện tại của doanh nghiệp.

Việc cổ phiếu KAI chính thức giao dịch trên UPCoM diễn ra trong bối cảnh Kafi đang duy trì đà tăng trưởng tích cực cả về quy mô hoạt động, năng lực tài chính và hiệu quả kinh doanh.

Theo báo cáo tài chính soát xét bán niên 2026, tổng tài sản của Kafi tại ngày 30/6/2026 đạt 26.112 tỷ đồng, gần gấp 4 lần so với cuối năm 2023. Vốn chủ sở hữu đạt hơn 8.238 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm, doanh thu hoạt động đạt 2.024 tỷ đồng, tăng 104% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt gần 370 tỷ đồng, tăng 155%.

Quy mô hoạt động bán lẻ của Kafi cũng tiếp tục được mở rộng. Dư nợ cho vay giao dịch ký quỹ tại cuối tháng 6/2026 đạt 11.675 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng giá trị giao dịch của khách hàng đạt hơn 93.000 tỷ đồng, tăng 101% so với cùng kỳ.

Những kết quả này là thành quả của quá trình tái cấu trúc toàn diện mà Kafi triển khai từ năm 2022, đồng thời tạo nền tảng để doanh nghiệp bước vào một giai đoạn phát triển mới.

Phát biểu tại Lễ khai trương giao dịch, ông Trịnh Thanh Cần – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi cho biết: “Tiếng cồng khai trương không chỉ đánh dấu ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu KAI trên thị trường chứng khoán, mà còn mở ra một chặng đường mới của Kafi với quy mô lớn hơn, chuẩn mực quản trị cao hơn và trách nhiệm lớn hơn đối với cổ đông, nhà đầu tư và thị trường.”

Theo định hướng của Kafi, việc đưa cổ phiếu vào giao dịch trên UPCoM là một bước quan trọng trong chiến lược IPO và lộ trình phát triển trên thị trường vốn. Với doanh nghiệp, IPO không đơn thuần là hoạt động huy động vốn, mà còn là bước đi chiến lược nhằm tăng cường năng lực tài chính, mở rộng quy mô kinh doanh, đẩy mạnh đầu tư cho công nghệ và sản phẩm, qua đó tạo thêm dư địa tăng trưởng trong dài hạn.

Trong giai đoạn tiếp theo, Kafi tiếp tục tập trung phát triển mô hình bán lẻ trên nền tảng số, mở rộng thị phần môi giới và cho vay ký quỹ, đa dạng hóa sản phẩm tài chính, phát triển chứng khoán phái sinh và chứng quyền có bảo đảm, đồng thời nâng cao trải nghiệm khách hàng thông qua công nghệ.

Song song với mục tiêu kinh doanh, việc trở thành công ty đại chúng và đưa cổ phiếu vào giao dịch cũng đặt ra những yêu cầu cao hơn đối với Kafi về công bố thông tin, quản trị doanh nghiệp và quan hệ với cổ đông, nhà đầu tư. Đây cũng là một trong những bước chuẩn bị quan trọng để doanh nghiệp tiếp tục chuẩn hóa hoạt động trên thị trường vốn.

Sau UPCoM, Kafi định hướng tiếp tục hoàn thiện các điều kiện và thủ tục cần thiết để đưa cổ phiếu KAI niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE). Nếu hoàn thành theo kế hoạch, đây sẽ là bước tiếp theo trong lộ trình mở rộng khả năng tiếp cận cổ phiếu KAI đối với cộng đồng nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Từ một doanh nghiệp bước vào quá trình tái cấu trúc từ năm 2022, Kafi đang từng bước mở rộng quy mô và nâng cao vị thế trên thị trường. Việc cổ phiếu KAI chính thức giao dịch trên UPCoM ngày 9/9 vì vậy không chỉ là một cột mốc về mặt thị trường vốn, mà còn đánh dấu điểm khởi đầu cho một chặng đường phát triển mới, hướng tới tăng trưởng bền vững và tạo dựng giá trị dài hạn cho cổ đông, nhà đầu tư và khách hàng.

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