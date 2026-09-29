Cổ phiếu dầu khí, cao su tăng mạnh

VN-Index đóng cửa giảm 0,17% (-2,95 điểm), thay đổi rất ít so với phiên sáng (-0,08%/-1,44 điểm). Tương quan tăng giảm cũng tương đương với 133 mã tăng/170 mã giảm (phiên sáng là 128 mã tăng và 167 mã giảm). Thay đổi chỉ bó hẹp ở số ít cổ phiếu còn thu hút được dòng tiền.
Chỉ số đại diện sàn HoSE suy yếu hơn chút ít chủ yếu vì các mã vốn hóa lớn hạ độ cao thêm. VCB lùi sâu hơn khoảng 0,34% so với giá chốt buổi sáng, đóng cửa giảm 0,51%. VIC lùi thêm 0,3% thành -0,82%. VHM hạ độ cao 0,57%, chốt tăng 0,43%. Một số cổ phiếu ngân hàng như STB, LPB, ACB, CTG cũng lùi giá khiến lực đỡ điểm số suy yếu.
Thống kê rổ VN30 chiều nay có 15 mã tụt giá và 10 mã cải thiện so với phiên sáng Giao dịch mạnh nhất ở nhóm tăng là GVR, cổ phiếu này từ khoảng 1h30 bắt đầu lên giá tốt. Chốt phiên sáng GVR đã tăng 2,17%, chiều tăng thêm 1,22% nữa, đóng cửa tổng cộng +3,42%. Phiên tăng hôm nay của GVR mới chỉ là biến động một ngày, thực tế chưa tạo ra thay đổi gì lớn về xu hướng khi vẫn trong biên độ đi ngang 9 phiên gần đây và tương đương với vùng đỉnh cuối tháng 8 vừa qua.
Dù vậy diễn biến của GVR cũng cho thấy cơ hội đầu cơ ngắn hạn vẫn xuất hiện và được tận dụng trong bối cảnh thị trường rất chán nản. Nhóm cổ phiếu hóa chất, cao su đang diễn biến tốt bên cạnh cổ phiếu dầu khí. Giá dầu thế giới vẫn đang neo rất cao quanh 100 USD/thùng tạo lực đỡ nhất định. Ngoài GVR, TRC tăng 3,9%, DPR tăng 3,2%, PHR tăng 2,5%. Một số mã cao su sàn HNX như BRR, DRI, DRG cũng tăng rất tốt.
Với cổ phiếu dầu khí, BSR khá yếu khi chỉ tăng 0,31% nhưng GAS chiều nay mạnh thêm, đóng cửa tăng 1,68%. PLX tăng 2,39%, PVT tăng 6,4%, PVD tăng 1,61%. Trên HNX có PTV tăng 4,4%, PVC tăng 2,4%, OIL tăng 2,2%, PVS tăng 2,1%...
Về thanh khoản, PVT bất ngờ nhận được dòng tiền đột biến đẩy thanh khoản lên mức cao nhất kể từ đầu tháng 3/2026 với 392,2 tỷ đồng, đứng thứ 4 thị trường. BSR cũng giao dịch rất cao dù giá không mạnh, khớp 461,6 tỷ đồng. PLX, GAS cũng lọt vào nhóm khớp trên trăm tỷ đồng. Dù vậy cổ phiếu dầu khí hầu hết cũng không có được xu hướng tăng mạnh rõ ràng, trừ PVT. Cổ phiếu này đã tăng 11,8% trong 3 phiên gần nhất và từ đầu tháng 9 tới nay đã tăng 23,51% và tính từ đáy cuối tháng 7 đã tăng gần 53%.
Diễn biến giằng co hôm nay cũng có nét tích cực khi nhìn vào sự phân bổ dòng tiền. Trong 133 mã xanh tuy chỉ có 72 cổ phiếu tăng từ 1% trở lên nhưng lại chiếm xấp xỉ 20% tổng giá trị khớp lệnh cả sàn HoSE, trong đó 30 cổ phiếu khớp lớn nhất nhóm chiếm 19% sàn. Dường như dòng tiền ngắn hạn vẫn đang cố “chắt lọc” các cơ hội hiếm hoi và nhóm cổ phiếu midcap đang được lựa chọn nhiều nhất. Thanh khoản rổ VN30 hôm nay chỉ chiếm 55,4% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE, thị phần thấp nhất 25 phiên.
Với nhóm giảm giá, áp lực bán cũng chỉ tập trung vào số ít cổ phiếu. NVL nổi bật với mức giảm sàn và thanh khoản cao tới 225,2 tỷ đồng. Cổ phiếu này đã sàn phiên thứ hai liên tiếp và giảm liền 5 phiên với biên độ âm gần 20%. PNJ cũng ghi nhận giá giảm sàn với thanh khoản 34,6 tỷ đồng, không cao do đã trắng bên mua. Xu hướng giảm của PNJ đã kéo dài từ hôm 25/8 đến nay và bốc hơi hơn 33% giá trị. Ngoài hai cổ phiếu nói trên, nhóm giảm hôm nay cũng có MBB giảm 1,01%, STB giảm 1,81%, LPB giảm 4,4% với thanh khoản trên trăm tỷ đồng. Tính chung nhóm yếu nhất chỉ có 11 mã giảm từ 1% trở lên với giao dịch quá 10 tỷ đồng thanh khoản.
Điểm sáng nhất của phiên giao dịch hôm nay là VN-Index giảm nhẹ đã đi cùng với độ rộng tốt hơn, ghi nhận sự phân hóa nhẹ ở các cổ phiếu, thay vì chỉ nhờ kéo trụ. Dù vậy thanh khoản quá thấp cho thấy trạng thái này kém tin cậy.
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