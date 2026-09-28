Cổ phiếu lớn kéo VN-Index hồi điểm, dầu khí, bảo hiểm tăng bùng nổ

Áp lực điều chỉnh vẫn lan rộng trong phiên đầu tuần, dù VN-Index xuất hiện nhịp hồi tạo “nến rút chân”. Độ rộng thể hiện diễn biến giảm giá áp đảo trong bối cảnh thanh khoản rất kém và bắt đáy thận trọng.

VN-Index "rút chân" khá tích cực hôm nay nhưng cổ phiếu thì không.

VN-Index tạo đáy lúc 1h05, giảm 1,2% tương đương -21,5 điểm. Tuy nhiên đóng cửa chỉ số còn giảm 0,25% tương đương -4,43 điểm. Biên độ phục hồi về mặt điểm số là khá tốt.

Động lực của nhịp hồi này vẫn là các blue-chips. VHM tuy tăng 0,58% cuối ngày nhưng ảnh hưởng đến nhịp hồi không rõ ràng, do giá cổ phiếu này tương đối ổn định. VIC chốt giảm 0,04% và cũng chỉ phục hồi tương đối nhẹ trong cùng thời gian leo dốc của chỉ số, khoảng +0,78%. VCB là trụ hồi khá nhất chiều nay, từ đầu phiên chiều tới lúc đóng cửa leo dốc khoảng +1,22%, chốt phiên tăng 0,52% so với tham chiếu. BID cũng phục hồi ấn tượng 2,1% để quay trở lại tham chiếu.

Tuy nhiên thay đổi mạnh nhất là hai blue-chips dầu khí trong rổ VN30. GAS từ lúc 1h05 tới đóng cửa tăng mạnh 3,99% và chốt trên tham chiếu +3,73%. BSR cũng có nhịp tăng khoảng 5,5% trong phiên chiều, đóng cửa tăng tổng cộng 6,58%. Các cổ phiếu dầu khí khác cơ bản đều mạnh: PVD tăng 3,61%, PVT tăng 1,52%, PVS tăng 5,7%, PVC tăng 5,1%, OIL tăng 2,3%, POS tăng 2%, PLX tăng 1,71%...

Dù vậy ảnh hưởng của cổ phiếu dầu khí khá hạn chế đối với VN-Index. Chung cuộc GAS, BSR, PLX đem về xấp xỉ 4 điểm cho chỉ số. Sự hỗ trợ điểm chủ yếu hình thành ở chiều phục hồi của VN-Index chiều nay hơn là so với tham chiếu.

Rổ VN30 cuối phiên còn khá kém, chỉ số đại diện giảm 0,83% với 8 mã xanh và 21 mã đỏ. Điểm tích cực là khả năng phục hồi giá khá tốt, 17/30 mã hồi được hơn 1% so với giá thấp nhất. VIC và VHM cũng nằm trong nhóm này nhưng diễn biến hồi chính thuộc về phiên sáng.

Ngoài hai cổ phiếu dầu khí là GAS và BSR, 6 mã xanh còn lại trong rổ này đều yếu. Trong khi đó tới 16 mã đỏ ghi nhận mức giảm từ 1% trở lên. SSB giảm 3,08%, TCX giảm 2,67%, SSI giảm 2,66%, HPG giảm 2,18%, MCH giảm 2,13%, GVR giảm 2,13%, LPB giảm 2,05% là các cổ phiếu kém nhất. Hầu hết các mã này hồi giá không được nhiều, ngoại trừ SSB lấy lại được 1,89% so với đáy, GVR hồi 1,1%.

Với phần còn lại của thị trường, biên độ phục hồi quá 1% so với giá thấp nhất cũng xuất hiện ở 47% số cổ phiếu có giao dịch. Tuy nhiên phần lớn số này vẫn đóng cửa trong sắc đỏ. Biên độ phục hồi này chỉ cho thấy khả năng bắt đáy ở vùng giá rất thấp hơn là đuổi giá.

Thực vậy, sàn HoSE đóng cửa với 105 mã xanh và 227 mã đỏ, trong đó tới 161 mã giảm quá 1% so với tham chiếu. Số lượng này xác nhận xác suất thua lỗ cao đối với danh mục, dù VN-Index chỉ giảm rất nhẹ. Thanh khoản của nhóm yếu nhất này cũng chiếm 48,9% tổng giá trị khớp lệnh sàn.

Khi nhìn vào độ rộng, giá cổ phiếu thể hiện bức tranh tệ hơn nhiều so với “nến rút chân” của VN-Index hôm nay. Ngay trong nhóm VN30 cũng cho thấy số lượng cổ phiếu giảm giá sâu hơn 1% chiếm quá nửa. Sự lạc quan của chỉ số không cứu vãn được sự thua lỗ của danh mục. Điều này khiến thị trường không có khả năng duy trì phân hóa vì nhà đầu tư sẽ phải hành động dựa trên sức chịu đựng của danh mục chứ không phải VN-Index.

Những cổ phiếu đi ngược dòng hôm nay chủ yếu tập trung tại nhóm dầu khí, bảo hiểm. BVH thậm chí tăng kịch trần chỉ 7 phút đầu phiên chiều và chốt phiên sáng đã tăng sẵn 3,92%. Tới 264,4 tỷ đồng thanh khoản tại BVH phiên này là kỷ lục lịch sử. Kể từ đầu tháng 9 tới nay BVH tăng 15% trong khi đa phần cổ phiếu khác giảm giá. Nhóm bảo hiểm cũng có AIC tăng 9,5%, PVI tăng 3,5%, MIG tăng 3,2%, ABI tăng 1,6%, BIC tăng 1,4%, BMI tăng 1,4%.

Ngoài hai nhóm cổ phiếu nói trên, các mã ngược dòng còn lại mang tính cá biệt nhiều hơn và cũng không nhiều thanh khoản. VSC tăng 2,64% với 205,4 tỷ; DCM tăng 2,62% với 155,7 tỷ, HAH tăng 1,16% với 104,1 tỷ, DGW tăng 2,25% với 92,2 tỷ, DPM tăng 1,33% với 81,5 tỷ là những cổ phiếu nổi bật nhất.

Nhà đầu tư nước ngoài đã đảo chiều mua ròng khoảng 117 tỷ đồng phiên chiều nay, nhưng phiên sáng vẫn bán ròng 411 tỷ. Các cổ phiếu bị xả mạnh là VPB -200,3 tỷ, BVH -115,4 tỷ, CTG -73,3 tỷ, PNJ -59 tỷ, HDB -56,3 tỷ. Phía mua ròng có BSR +52,4 tỷ, DCM +47,8 tỷ, STB +39 tỷ, GEX +30,6 tỷ, DGW +30,4 tỷ.