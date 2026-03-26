Chứng khoán MBS có Chủ tịch mới, đặt mục tiêu tham gia vàng phái sinh vào cuối năm nay

MBS đang nghiên cứu theo mô hình các nước trên thế giới đang triển khai vàng phái sinh và kỳ vọng là một trong số ít công ty chứng khoán đầu tiên tham gia vào thị trường này trong nửa cuối năm 2026.

Ngày 26/3, Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, thông qua nhiều kế hoạch kinh doanh với mục tiêu tăng trưởng vượt trội trong giai đoạn tới.

Một trong những nội dung quan trọng tại Đại hội là công tác nhân sự cấp cao. Theo đó Đại hội đã thông qua phương án kiện toàn nhân sự HĐQT MBS.

Sau Đại hội, HĐQT MBS đã họp và tín nhiệm bầu Ông Phan Phương Anh - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc MBS giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT MBS thay thế ông Lê Viết Hải người được Ngân hàng TMQP Quân đội (MB) và các thành viên góp vốn tại Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas (MB Life - một công ty thành viên khác của Ngân hàng MB) bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc công ty.

HĐQT MBS cũng nhất trí bổ nhiệm Ông Hoàng Hà - thành viên HĐQT mới đắc cử giữ vị trí Tổng Giám đốc MBS.

Cùng với kế hoạch tăng vốn lên 10.000 tỷ đồng nhằm nâng cao năng lực tài chính và mở rộng kinh doanh, MBS đặt mục tiêu tổng doanh thu năm 2026 đạt 4.675 tỷ đồng tăng 128% so với năm 2025. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.850 tỷ đồng tăng 131%.

Trao đổi tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, ông Phan Phương Anh, Tổng giám đốc Chứng khoán MB (MBS), cho biết doanh nghiệp đang tiếp tục tích cực nghiên cứu phát triển sản phẩm vàng phái sinh và tài sản số dựa trên kinh nghiệm từ các thị trường châu Âu và châu Á.

Theo đó, MBS kỳ vọng trở thành một trong số ít công ty chứng khoán tiên phong tham gia lĩnh vực vàng phái sinh tại Việt Nam trong nửa cuối năm 2026. Nếu được triển khai, đây sẽ là nguồn thu bổ sung, góp phần đa dạng hóa sản phẩm và mở rộng hoạt động kinh doanh.

Riêng với mảng tài sản số và tiền số, lãnh đạo MBS nói vẫn trong quá trình làm việc với cơ quan quản lý nên chưa thể công bố thông tin cụ thể.

Về góc nhìn vĩ mô và triển vọng thị trường chứng khoán, ông Phạm Thế Anh - thành viên HĐQT độc lập MBS nhấn mạnh thị trường chứng khoán đối diện nhiều biến động. Năm 2025 là cú sốc thuế quan, năm 2026 là chiến tranh vùng Vịnh tại khu vực Trung Đông.

Tuy nhiên, năm 2026 được đánh giá khó khăn hơn, trước hết là do tính bất định của cuộc chiến còn kéo dài. Gần đây Mỹ và Iran sẵn sàng ngồi lại đàm phán với nhau, nhưng các điều khoản đưa ra còn cứng rắn và do đó dự báo là vẫn còn nhiều rủi ro bất định.

Một trong những hệ quả của xung đột kéo dài là đứt gãy nguồn cung xăng dầu, kéo lạm phát thế giới lên cao, buộc chính sách tiền tệ các nước phải thắt chặt hơn và Việt Nam cũng không tránh khỏi xu hướng đó. Biến số lãi suất sẽ ảnh hưởng nhiều đến chứng khoán và ngân hàng.

Tuy nhiên, về dài hạn, chiến tranh rồi sẽ qua đi và cuối cùng các bên sẽ tìm cách giải quyết, không thể kéo dài mãi. Việt Nam vẫn có nhiều triển vọng, với quyết tâm tăng trưởng cao trong dài hạn. Trong ngắn hạn, Chính phủ có kế hoạch triển khai các dự án đầu tư trọng điểm lớn từ quy hoạch đô thị đến hạ tầng, tạo nền tảng cho thị trường chứng khoán huy động vốn.

Song song với đó là câu chuyện nâng hạng thị trường theo đúng lộ trình.

Đối với chính sách thuế quan của Mỹ, Việt Nam cũng như nhiều nước khác, xu hướng này sẽ dần hạ nhiệt. Đỉnh điểm căng thẳng thuế quan đã diễn ra vào năm ngoái, trong khi hệ quả của nó là chi phí sinh hoạt tại Mỹ tăng cao khiến nước này khó duy trì mức thuế cao với các quốc gia khác trong thời gian dài. "Điểm cần lưu ý là khi những yếu tố tiêu cực nhất đi qua, thị trường sẽ có cơ hội cải thiện trở lại", ông Thế Anh nhấn mạnh.