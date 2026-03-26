Chứng khoán MBS có Chủ tịch mới, đặt mục tiêu tham gia vàng phái sinh vào cuối năm nay

Tuệ Lâm

26/03/2026, 20:22

MBS đang nghiên cứu theo mô hình các nước trên thế giới đang triển khai vàng phái sinh và kỳ vọng là một trong số ít công ty chứng khoán đầu tiên tham gia vào thị trường này trong nửa cuối năm 2026.

Ngày 26/3, Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
Ngày 26/3, Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Ngày 26/3, Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, thông qua nhiều kế hoạch kinh doanh với mục tiêu tăng trưởng vượt trội trong giai đoạn tới.

Một trong những nội dung quan trọng tại Đại hội là công tác nhân sự cấp cao. Theo đó Đại hội đã thông qua phương án kiện toàn nhân sự HĐQT MBS.

Sau Đại hội, HĐQT MBS đã họp và tín nhiệm bầu Ông Phan Phương Anh - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc MBS giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT MBS thay thế ông Lê Viết Hải người được Ngân hàng TMQP Quân đội (MB) và các thành viên góp vốn tại Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas (MB Life - một công ty thành viên khác của Ngân hàng MB) bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc công ty.

HĐQT MBS cũng nhất trí bổ nhiệm Ông Hoàng Hà - thành viên HĐQT mới đắc cử giữ vị trí Tổng Giám đốc MBS.

Cùng với kế hoạch tăng vốn lên 10.000 tỷ đồng nhằm nâng cao năng lực tài chính và mở rộng kinh doanh, MBS đặt mục tiêu tổng doanh thu năm 2026 đạt 4.675 tỷ đồng tăng 128% so với năm 2025. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.850 tỷ đồng tăng 131%.

Trao đổi tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, ông Phan Phương Anh, Tổng giám đốc Chứng khoán MB (MBS), cho biết doanh nghiệp đang tiếp tục tích cực nghiên cứu phát triển sản phẩm vàng phái sinh và tài sản số dựa trên kinh nghiệm từ các thị trường châu Âu và châu Á.

Theo đó, MBS kỳ vọng trở thành một trong số ít công ty chứng khoán tiên phong tham gia lĩnh vực vàng phái sinh tại Việt Nam trong nửa cuối năm 2026. Nếu được triển khai, đây sẽ là nguồn thu bổ sung, góp phần đa dạng hóa sản phẩm và mở rộng hoạt động kinh doanh. 

Riêng với mảng tài sản số và tiền số, lãnh đạo MBS nói vẫn trong quá trình làm việc với cơ quan quản lý nên chưa thể công bố thông tin cụ thể.

Về góc nhìn vĩ mô và triển vọng thị trường chứng khoán, ông Phạm Thế Anh - thành viên HĐQT độc lập MBS nhấn mạnh thị trường chứng khoán đối diện nhiều biến động. Năm 2025 là cú sốc thuế quan, năm 2026 là chiến tranh vùng Vịnh tại khu vực Trung Đông.

Tuy nhiên, năm 2026 được đánh giá khó khăn hơn, trước hết là do tính bất định của cuộc chiến còn kéo dài. Gần đây Mỹ và Iran sẵn sàng ngồi lại đàm phán với nhau, nhưng các điều khoản đưa ra còn cứng rắn và do đó dự báo là vẫn còn nhiều rủi ro bất định. 

Một trong những hệ quả của xung đột kéo dài là đứt gãy nguồn cung xăng dầu, kéo lạm phát thế giới lên cao, buộc chính sách tiền tệ các nước phải thắt chặt hơn và Việt Nam cũng không tránh khỏi xu hướng đó. Biến số lãi suất sẽ ảnh hưởng nhiều đến chứng khoán và ngân hàng.

Tuy nhiên, về dài hạn, chiến tranh rồi sẽ qua đi và cuối cùng các bên sẽ tìm cách giải quyết, không thể kéo dài mãi. Việt Nam vẫn có nhiều triển vọng, với quyết tâm tăng trưởng cao trong dài hạn. Trong ngắn hạn, Chính phủ có kế hoạch triển khai các dự án đầu tư trọng điểm lớn từ quy hoạch đô thị đến hạ tầng, tạo nền tảng cho thị trường chứng khoán huy động vốn.

Song song với đó là câu chuyện nâng hạng thị trường theo đúng lộ trình. 

Đối với chính sách thuế quan của Mỹ, Việt Nam cũng như nhiều nước khác, xu hướng này sẽ dần hạ nhiệt. Đỉnh điểm căng thẳng thuế quan đã diễn ra vào năm ngoái, trong khi hệ quả của nó là chi phí sinh hoạt tại Mỹ tăng cao khiến nước này khó duy trì mức thuế cao với các quốc gia khác trong thời gian dài. "Điểm cần lưu ý là khi những yếu tố tiêu cực nhất đi qua, thị trường sẽ có cơ hội cải thiện trở lại", ông Thế Anh nhấn mạnh. 

Blog chứng khoán: Lướt sóng nhỏ

16:30, 26/03/2026

Blog chứng khoán: Lướt sóng nhỏ

Dòng tiền bắt đáy hoạt động mạnh lên, khối ngoại đảo chiều mua ròng

15:36, 26/03/2026

Dòng tiền bắt đáy hoạt động mạnh lên, khối ngoại đảo chiều mua ròng

Thị trường chứng khoán tăng trưởng mạnh, xuất hiện những “tay chơi” mới

14:45, 26/03/2026

Thị trường chứng khoán tăng trưởng mạnh, xuất hiện những "tay chơi" mới

chiến tranh vùng Vịnh Chủ tịch HĐQT MBS Phan Phương Anh công ty chứng khoán MB Đại hội cổ đông MBS 2026 lạm phát toàn cầu Ngân hàng TMQP Quân đội tăng trưởng doanh thu MBS thị trường chứng khoán Việt Nam Triển vọng thị trường chứng khoán vàng phái sinh MBS

Đọc thêm

Vợ chồng Chủ tịch HQC đăng ký nhận cổ phiếu hoán đổi nợ

Ông Trương Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị HQC đăng ký nhận thêm 23,6 triệu cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngay 31/3 đến ngày 29/4.

BIDV hoàn tất chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn lên hơn 72.800 tỷ đồng

BIDV đăng ký chào bán 263.328.293 cổ phiếu, tuy nhiên BIDV đã phân phối được hơn 258,7 triệu cổ phiếu, tương ứng 98,24% tổng số cổ phiếu đăng ký chào bán

ANT bắt tay với "ông lớn" công nghệ Bosch triển khai hệ thống quản trị doanh nghiệp

ANT bắt tay với “ông lớn” công nghệ Bosch triển khai hệ thống quản trị doanh nghiệp

Antesco vừa ký kết với “ông lớn” công nghệ Bosch trong triển khai hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP-SAP), nhằm chuẩn hóa quản trị và tăng cường minh bạch dữ liệu trong giai đoạn hậu niêm yết...

"Soi" giá trị Backlog của các doanh nghiệp ngành xây dựng

“Soi” giá trị Backlog của các doanh nghiệp ngành xây dựng

Với gần 1 triệu tỷ đồng vốn đầu tư công giải ngân năm 2026, nhóm hưởng lợi trực tiếp Xây dựng hạ tầng nhờ nhận các gói thầu thi công hạ tầng, doanh thu tăng trưởng mạnh nhờ giá trị backlog lớn.

Thị giá gần 90.000 đồng, Viettel Post chào bán 51,1 triệu cổ phiếu, giá 10.000 đồng

Chốt phiên giao dịch ngày 25/3, giá cổ phiếu VTP tăng 5,08% lên 88.600 đồng/cổ phiếu, với mức giá 10.000 đồng, giá phát hành thấp hơn khoảng 88,7% so với thị giá hiện tại.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Dự trữ dầu chiến lược của các nước đủ dùng trong bao lâu?

Thế giới

Dự trữ dầu chiến lược của các nước đủ dùng trong bao lâu?

IMF dự báo 25 nền kinh tế có GDP bình quân đầu người tăng mạnh nhất 5 năm tới

Thế giới

IMF dự báo 25 nền kinh tế có GDP bình quân đầu người tăng mạnh nhất 5 năm tới

Thúc đẩy hợp tác dược phẩm và thiết bị y tế Việt Nam - Ấn Độ

Tiêu & Dùng

Thúc đẩy hợp tác dược phẩm và thiết bị y tế Việt Nam - Ấn Độ

1

Ngành nông nghiệp chủ động thích ứng với biến động, giữ nhịp tăng trưởng

Thị trường

2

Bắt nhiều đối tượng liên quan đến sàn giao dịch tiền ảo ONUS

Dân sinh

3

Cảnh báo từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về Tikop, Buff, Topi

Chứng khoán

4

Tiền tổ chức trong nước mua ròng 1.000 tỷ

Chứng khoán

5

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy