Blog chứng khoán: Lướt sóng nhỏ

Phiên tăng mạnh hôm qua giúp một bộ phận nhà đầu tư bất ngờ có lãi T+ khá tốt và một đợt chốt lời xuất hiện hôm nay. Quan điểm ngắn hạn chi phối ở thời điểm hiện tại là bình thường, vì không có gì đảm bảo thị trường đã chạm đáy và một đồng bỏ vào túi là một đồng an toàn.

Thống kê thì tính đến mức đóng cửa hôm qua, khoảng một phần ba rổ VNAllshare đem lại lợi nhuận vượt 5% và khoảng một nửa đạt lợi nhuận từ 3% trở lên trong một vòng T+. Nhìn từ góc độ lướt sóng, hiệu quả như vậy cũng là rất tốt. Dĩ nhiên để đến hôm nay mới chốt thì hiệu suất sẽ giảm đi một chút, nhưng nhiều mã sáng nay vẫn tham chiếu, thậm chí xanh nhẹ.

Khi các giao dịch lướt sóng nhỏ được chờ đợi hôm nay thì thanh khoản rất thấp có thể coi là tín hiệu tốt. Giao dịch khớp lệnh hai sàn đạt 18,4k tỷ chưa kể thỏa thuận, thấp nhất 5 tuần. Nhìn chung ở thời điểm hiện tại việc sử dụng đòn bẩy gần như không có vì bối cảnh còn rất bất ổn, hai phiên ép bán tháo ngày 20, 23/3 tạo nỗi sợ hãi tối đa. Vì vậy các giao dịch ngắn hạn cũng không mạnh là điều bình thường khi người còn nắm giữ tức là có khả năng “gồng lỗ” tốt nhất, còn người dư tiền để bắt đáy lướt sóng cũng không dám “chơi lớn”.

Khả năng cao thị trường sẽ tiếp tục duy trì ngưỡng thanh khoản rất thấp này trong nhiều phiên nữa, ít nhất là khi các thông tin về đàm phán Trung Đông có chuyển biến nào đó, bất kể là tốt hay xấu. Nhìn vào giá dầu, những phản ứng hi vọng và lạc quan ban đầu cũng đã giảm hiệu ứng đáng kể. Hôm nay dầu Brent đã quay lại ngưỡng 100 USD/thùng và các thị trường chứng khoán quốc tế cũng phập phù không khác gì Việt Nam. Một bối cảnh không được củng cố niềm tin rõ ràng thì dòng tiền chọn chiến lược phòng thủ là đương nhiên.

Dù vậy không phải tất cả các cổ phiếu đều giống nhau. Quá trình tạo đáy sau thấp hơn xuất hiện ở nhiều cổ phiếu và một xu hướng giảm rõ ràng vẫn đang được thiết lập. Tuy nhiên cũng có khá nhiều cổ phiếu bắt đầu tạo đáy sau cao hơn. Hai phiên tăng tốt ngày 24 - 24/3 đã đẩy nhiều cổ phiếu lên rõ nét và tiếp tục mở rộng khoảng cách so với đáy ngày 23/3 hoặc đáy ngày 9/3. Đây sẽ là những cổ phiếu có triển vọng nhất trong kịch bản tạo đáy. Ngay cả khi VNI có “dò đáy” lần nữa thì những cổ phiếu như vậy cũng khó “thủng đáy” hơn.

Vì vậy điều nên làm lúc này là quan sát cung cầu ở những cổ phiếu có sức đề kháng tốt nhất, hình thành vùng tích lũy rõ ràng nhất và thanh khoản phù hợp ở các phiên test cung. Không thể trông chờ vào dòng tiền mạnh thời điểm hiện tại, nhưng ít bán là tiền đề để cân bằng cung cầu và tạo điều kiện bật lên nhanh hơn khi thị trường chung có chuyển biến. Mặt khác, việc “đi tiền” cũng nên thận trọng, đây chưa phải là lúc đặt cược lớn.

Thị trường phái sinh hôm nay về mặt biên độ tổng thể thì khá rộng, nhưng phần lớn xuất hiện ở ngay 30 phút đầu tiên. Trong phiên, VN30 chủ đạo dao động trong biên độ 1801.xx tới 1787.xx, tuy cũng rất rộng nhưng lại thay đổi liên tục. Ví dụ nhịp đầu tiên khi VN30 rơi qua 1801.xx, basis chiết khấu chưa tới 2 điểm, đủ cho Short nhưng biên độ giảm lại chưa tới 1878.xx (chỉ tới khoảng 1790) là quay lên với biên độ khá lớn. Do đó Short cover sẽ giới hạn biên lợi nhuận.

Hai lần sau đó VN30 test 1800 giao dịch dễ hơn, dù mốc dự kiến là 1801.xx. Basis ở đỉnh thứ hai chiết khấu dưới 2 điểm, cộng thêm chênh lệch tới ngưỡng dự kiến 1 điểm. Vì vậy nếu kịch bản xấu khi Short thì phải cắt lỗ lúc VN30 vượt 1801.xx. Với xu hướng basis âm thì mức thiệt hại 3 điểm có thể chịu được, trong khi chiều giảm nếu thuận lợi thì tối thiểu tới đáy gần nhất của VN30 là 1790 và đẹp hơn thì tới hẳn mốc dự kiến ở 1787.xx. Tương quan rủi ro/lợi nhuận như vậy là ổn. Trên thực tế VN30 đã xuyên hẳn qua 1787.xx.

Hiện tại trading phái sinh dễ hơn và an toàn cơ sở, có thể đóng mở vị thế ngay. Trong khi chờ thị trường và cổ phiếu trong tầm ngắm ổn định thì phái sinh là cơ hội tốt.

VN30 đóng cửa hôm nay tại 1791.25. Cản gần nhất ngày mai là 1802; 1815; 1825; 1835; 1848; 1858; 1865. Hỗ trợ 1789; 1780; 1768; 1758; 1745; 1738; 1725.

