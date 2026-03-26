Trang chủ Chứng khoán

Blog chứng khoán: Lướt sóng nhỏ

iTrader

26/03/2026, 16:30

Phiên tăng mạnh hôm qua giúp một bộ phận nhà đầu tư bất ngờ có lãi T+ khá tốt và một đợt chốt lời xuất hiện hôm nay. Quan điểm ngắn hạn chi phối ở thời điểm hiện tại là bình thường, vì không có gì đảm bảo thị trường đã chạm đáy và một đồng bỏ vào túi là một đồng an toàn.

Tranh minh họa.

Thống kê thì tính đến mức đóng cửa hôm qua, khoảng một phần ba rổ VNAllshare đem lại lợi nhuận vượt 5% và khoảng một nửa đạt lợi nhuận từ 3% trở lên trong một vòng T+. Nhìn từ góc độ lướt sóng, hiệu quả như vậy cũng là rất tốt. Dĩ nhiên để đến hôm nay mới chốt thì hiệu suất sẽ giảm đi một chút, nhưng nhiều mã sáng nay vẫn tham chiếu, thậm chí xanh nhẹ.

Khi các giao dịch lướt sóng nhỏ được chờ đợi hôm nay thì thanh khoản rất thấp có thể coi là tín hiệu tốt. Giao dịch khớp lệnh hai sàn đạt 18,4k tỷ chưa kể thỏa thuận, thấp nhất 5 tuần. Nhìn chung ở thời điểm hiện tại việc sử dụng đòn bẩy gần như không có vì bối cảnh còn rất bất ổn, hai phiên ép bán tháo ngày 20, 23/3 tạo nỗi sợ hãi tối đa. Vì vậy các giao dịch ngắn hạn cũng không mạnh là điều bình thường khi người còn nắm giữ tức là có khả năng “gồng lỗ” tốt nhất, còn người dư tiền để bắt đáy lướt sóng cũng không dám “chơi lớn”.

Khả năng cao thị trường sẽ tiếp tục duy trì ngưỡng thanh khoản rất thấp này trong nhiều phiên nữa, ít nhất là khi các thông tin về đàm phán Trung Đông có chuyển biến nào đó, bất kể là tốt hay xấu. Nhìn vào giá dầu, những phản ứng hi vọng và lạc quan ban đầu cũng đã giảm hiệu ứng đáng kể. Hôm nay dầu Brent đã quay lại ngưỡng 100 USD/thùng và các thị trường chứng khoán quốc tế cũng phập phù không khác gì Việt Nam. Một bối cảnh không được củng cố niềm tin rõ ràng thì dòng tiền chọn chiến lược phòng thủ là đương nhiên.

Dù vậy không phải tất cả các cổ phiếu đều giống nhau. Quá trình tạo đáy sau thấp hơn xuất hiện ở nhiều cổ phiếu và một xu hướng giảm rõ ràng vẫn đang được thiết lập. Tuy nhiên cũng có khá nhiều cổ phiếu bắt đầu tạo đáy sau cao hơn. Hai phiên tăng tốt ngày 24 - 24/3 đã đẩy nhiều cổ phiếu lên rõ nét và tiếp tục mở rộng khoảng cách so với đáy ngày 23/3 hoặc đáy ngày 9/3. Đây sẽ là những cổ phiếu có triển vọng nhất trong kịch bản tạo đáy. Ngay cả khi VNI có “dò đáy” lần nữa thì những cổ phiếu như vậy cũng khó “thủng đáy” hơn.

Vì vậy điều nên làm lúc này là quan sát cung cầu ở những cổ phiếu có sức đề kháng tốt nhất, hình thành vùng tích lũy rõ ràng nhất và thanh khoản phù hợp ở các phiên test cung. Không thể trông chờ vào dòng tiền mạnh thời điểm hiện tại, nhưng ít bán là tiền đề để cân bằng cung cầu và tạo điều kiện bật lên nhanh hơn khi thị trường chung có chuyển biến. Mặt khác, việc “đi tiền” cũng nên thận trọng, đây chưa phải là lúc đặt cược lớn.

Thị trường phái sinh hôm nay về mặt biên độ tổng thể thì khá rộng, nhưng phần lớn xuất hiện ở ngay 30 phút đầu tiên. Trong phiên, VN30 chủ đạo dao động trong biên độ 1801.xx tới 1787.xx, tuy cũng rất rộng nhưng lại thay đổi liên tục. Ví dụ nhịp đầu tiên khi VN30 rơi qua 1801.xx, basis chiết khấu chưa tới 2 điểm, đủ cho Short nhưng biên độ giảm lại chưa tới 1878.xx (chỉ tới khoảng 1790) là quay lên với biên độ khá lớn. Do đó Short cover sẽ giới hạn biên lợi nhuận.

Hai lần sau đó VN30 test 1800 giao dịch dễ hơn, dù mốc dự kiến là 1801.xx. Basis ở đỉnh thứ hai chiết khấu dưới 2 điểm, cộng thêm chênh lệch tới ngưỡng dự kiến 1 điểm. Vì vậy nếu kịch bản xấu khi Short thì phải cắt lỗ lúc VN30 vượt 1801.xx. Với xu hướng basis âm thì mức thiệt hại 3 điểm có thể chịu được, trong khi chiều giảm nếu thuận lợi thì tối thiểu tới đáy gần nhất của VN30 là 1790 và đẹp hơn thì tới hẳn mốc dự kiến ở 1787.xx. Tương quan rủi ro/lợi nhuận như vậy là ổn. Trên thực tế VN30 đã xuyên hẳn qua 1787.xx.

Hiện tại trading phái sinh dễ hơn và an toàn cơ sở, có thể đóng mở vị thế ngay. Trong khi chờ thị trường và cổ phiếu trong tầm ngắm ổn định thì phái sinh là cơ hội tốt.

VnEconomy

VN30 đóng cửa hôm nay tại 1791.25. Cản gần nhất ngày mai là 1802; 1815; 1825; 1835; 1848; 1858; 1865. Hỗ trợ 1789; 1780; 1768; 1758; 1745; 1738; 1725.

“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.

Blog chứng khoán: Nháo nhác với thông tin

16:24, 24/03/2026

Blog chứng khoán: Nháo nhác với thông tin
16:24, 24/03/2026

Dòng tiền bắt đáy hoạt động mạnh lên, khối ngoại đảo chiều mua ròng

15:36, 26/03/2026

Dòng tiền bắt đáy hoạt động mạnh lên, khối ngoại đảo chiều mua ròng
15:36, 26/03/2026

“Soi” giá trị Backlog của các doanh nghiệp ngành xây dựng

14:02, 26/03/2026

"Soi" giá trị Backlog của các doanh nghiệp ngành xây dựng
14:02, 26/03/2026

Vì sao các tài sản an toàn truyền thống “đuối sức” giữa khủng hoảng ở Trung Đông?

Vì sao các tài sản an toàn truyền thống "đuối sức" giữa khủng hoảng ở Trung Đông?

Giữa xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran - và cú sốc năng lượng toàn cầu mà cuộc chiến này gây ra - những tài sản được coi là “hầm trú ẩn” truyền thống như vàng và USD lại không phát huy tốt được vai trò kênh đầu tư an toàn...

Dòng tiền bắt đáy hoạt động mạnh lên, khối ngoại đảo chiều mua ròng

Dòng tiền bắt đáy hoạt động mạnh lên, khối ngoại đảo chiều mua ròng

Mặc dù VN-Index chiều nay cải thiện không đáng kể nhưng giá cổ phiếu cũng đã nhích lên so với buổi sáng. Điều bất ngờ là trong khi số lớn blue-chips suy yếu, nhóm vừa và nhỏ lại ổn định, thậm chí thu hút dòng tiền bắt đáy. Khối ngoại cũng mua ròng hơn 100 tỷ đồng sau khi bán ròng lớn trong buổi sáng.

Thị trường chứng khoán tăng trưởng mạnh, xuất hiện những “tay chơi” mới

Thị trường chứng khoán tăng trưởng mạnh, xuất hiện những "tay chơi" mới

Thị trường chứng khoán Việt Nam đang bước vào giai đoạn mở rộng mang tính cấu trúc, dần khẳng định vai trò là kênh dẫn vốn trung và dài hạn trọng yếu của nền kinh tế. Kết thúc năm 2025, VN-Index ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng gần 41%, đưa tổng vốn hóa thị trường đạt tỷ lệ 86,7% GDP.

Bỏ khấu trừ thuế 0,1% doanh thu chuyển nhượng từng giao dịch tại dự thảo Thông tư thuế tài sản mã hóa

Bỏ khấu trừ thuế 0,1% doanh thu chuyển nhượng từng giao dịch tại dự thảo Thông tư thuế tài sản mã hóa

Tại dự thảo Thông tư hướng dẫn kê khai, khấu trừ, nộp và quyết toán thuế trên thị trường tài sản mã hóa, Cục Thuế quyết định bỏ nội dung khấu trừ thuế 0,1% trên doanh thu chuyển nhượng từng giao dịch tại khoản 2 Điều 4, chuyển sang áp dụng theo các quy định chung của chính sách thuế hiện hành...

“Soi” giá trị Backlog của các doanh nghiệp ngành xây dựng

"Soi" giá trị Backlog của các doanh nghiệp ngành xây dựng

Với gần 1 triệu tỷ đồng vốn đầu tư công giải ngân năm 2026, nhóm hưởng lợi trực tiếp Xây dựng hạ tầng nhờ nhận các gói thầu thi công hạ tầng, doanh thu tăng trưởng mạnh nhờ giá trị backlog lớn.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

IMF dự báo 25 nền kinh tế có GDP bình quân đầu người tăng mạnh nhất 5 năm tới

Thế giới

IMF dự báo 25 nền kinh tế có GDP bình quân đầu người tăng mạnh nhất 5 năm tới

10 quốc gia nắm nhiều bằng sáng chế AI nhất

Thế giới

10 quốc gia nắm nhiều bằng sáng chế AI nhất

Quan hệ Việt Nam – EU: Hành trình 35 năm

eMagazine

Quan hệ Việt Nam – EU: Hành trình 35 năm

1

Thay đổi quan trọng về điều kiện hưởng chế độ ốm đau của người lao động

Dân sinh

2

Lần đầu tiên có quy định về nhà giáo hợp đồng toàn thời gian sau khi nghỉ hưu

Dân sinh

3

Chi phí nhiên liệu tăng, các hãng hàng không điều chỉnh hoạt động khai thác

Đầu tư

4

Nhà máy sản xuất thiết bị điện tử 27 triệu USD chính thức hoạt động tại Bắc Ninh

Kinh tế số

5

Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc: Nghị quyết 02 định hình quỹ đạo phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới

Tiêu điểm

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy