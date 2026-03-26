Blog chứng khoán: Lướt sóng nhỏ

Phiên tăng mạnh hôm qua giúp một bộ phận nhà đầu tư bất ngờ có lãi T+ khá tốt và một đợt chốt lời xuất hiện hôm nay. Quan điểm ngắn hạn chi phối ở thời điểm hiện tại là bình thường, vì không có gì đảm bảo thị trường đã chạm đáy và một đồng bỏ vào túi là một đồng an toàn.
Thống kê thì tính đến mức đóng cửa hôm qua, khoảng một phần
ba rổ VNAllshare đem lại lợi nhuận vượt 5% và khoảng một nửa đạt lợi nhuận từ
3% trở lên trong một vòng T+. Nhìn từ góc độ lướt sóng, hiệu quả như vậy cũng là
rất tốt. Dĩ nhiên để đến hôm nay mới chốt thì hiệu suất sẽ giảm đi một chút,
nhưng nhiều mã sáng nay vẫn tham chiếu, thậm chí xanh nhẹ.
Khi các giao dịch lướt sóng nhỏ được chờ đợi hôm nay thì
thanh khoản rất thấp có thể coi là tín hiệu tốt. Giao dịch khớp lệnh hai sàn đạt
18,4k tỷ chưa kể thỏa thuận, thấp nhất 5 tuần. Nhìn chung ở thời điểm hiện tại
việc sử dụng đòn bẩy gần như không có vì bối cảnh còn rất bất ổn, hai phiên ép
bán tháo ngày 20, 23/3 tạo nỗi sợ hãi tối đa. Vì vậy các giao dịch ngắn hạn cũng
không mạnh là điều bình thường khi người còn nắm giữ tức là có khả năng “gồng lỗ”
tốt nhất, còn người dư tiền để bắt đáy lướt sóng cũng không dám “chơi lớn”.
Khả năng cao thị trường sẽ tiếp tục duy trì ngưỡng thanh khoản
rất thấp này trong nhiều phiên nữa, ít nhất là khi các thông tin về đàm phán
Trung Đông có chuyển biến nào đó, bất kể là tốt hay xấu. Nhìn vào giá dầu, những
phản ứng hi vọng và lạc quan ban đầu cũng đã giảm hiệu ứng đáng kể. Hôm nay dầu
Brent đã quay lại ngưỡng 100 USD/thùng và các thị trường chứng khoán quốc tế cũng
phập phù không khác gì Việt Nam. Một bối cảnh không được củng cố niềm tin rõ ràng
thì dòng tiền chọn chiến lược phòng thủ là đương nhiên.
Dù vậy không phải tất cả các cổ phiếu đều giống nhau. Quá trình
tạo đáy sau thấp hơn xuất hiện ở nhiều cổ phiếu và một xu hướng giảm rõ ràng vẫn
đang được thiết lập. Tuy nhiên cũng có khá nhiều cổ phiếu bắt đầu tạo đáy sau
cao hơn. Hai phiên tăng tốt ngày 24 - 24/3 đã đẩy nhiều cổ phiếu lên rõ nét và
tiếp tục mở rộng khoảng cách so với đáy ngày 23/3 hoặc đáy ngày 9/3. Đây sẽ là
những cổ phiếu có triển vọng nhất trong kịch bản tạo đáy. Ngay cả khi VNI có “dò
đáy” lần nữa thì những cổ phiếu như vậy cũng khó “thủng đáy” hơn.
Vì vậy điều nên làm lúc này là quan sát cung cầu ở những cổ
phiếu có sức đề kháng tốt nhất, hình thành vùng tích lũy rõ ràng nhất và thanh
khoản phù hợp ở các phiên test cung. Không thể trông chờ vào dòng tiền mạnh thời
điểm hiện tại, nhưng ít bán là tiền đề để cân bằng cung cầu và tạo điều kiện bật
lên nhanh hơn khi thị trường chung có chuyển biến. Mặt khác, việc “đi tiền” cũng
nên thận trọng, đây chưa phải là lúc đặt cược lớn.
Thị trường phái sinh hôm nay về mặt biên độ tổng thể thì khá
rộng, nhưng phần lớn xuất hiện ở ngay 30 phút đầu tiên. Trong phiên, VN30 chủ đạo
dao động trong biên độ 1801.xx tới 1787.xx, tuy cũng rất rộng nhưng lại thay đổi
liên tục. Ví dụ nhịp đầu tiên khi VN30 rơi qua 1801.xx, basis chiết khấu chưa tới
2 điểm, đủ cho Short nhưng biên độ giảm lại chưa tới 1878.xx (chỉ tới khoảng
1790) là quay lên với biên độ khá lớn. Do đó Short cover sẽ giới hạn biên lợi
nhuận.
Hai lần sau đó VN30 test 1800 giao dịch dễ hơn, dù mốc dự kiến
là 1801.xx. Basis ở đỉnh thứ hai chiết khấu dưới 2 điểm, cộng thêm chênh lệch tới
ngưỡng dự kiến 1 điểm. Vì vậy nếu kịch bản xấu khi Short thì phải cắt lỗ lúc
VN30 vượt 1801.xx. Với xu hướng basis âm thì mức thiệt hại 3 điểm có thể chịu được,
trong khi chiều giảm nếu thuận lợi thì tối thiểu tới đáy gần nhất của VN30 là
1790 và đẹp hơn thì tới hẳn mốc dự kiến ở 1787.xx. Tương quan rủi ro/lợi nhuận
như vậy là ổn. Trên thực tế VN30 đã xuyên hẳn qua 1787.xx.
Hiện tại trading phái sinh dễ hơn và an toàn cơ sở, có thể đóng
mở vị thế ngay. Trong khi chờ thị trường và cổ phiếu trong tầm ngắm ổn định thì
phái sinh là cơ hội tốt.
VN30 đóng cửa hôm nay tại 1791.25. Cản gần nhất ngày mai là
1802; 1815; 1825; 1835; 1848; 1858; 1865. Hỗ trợ 1789; 1780; 1768; 1758; 1745;
1738; 1725.
“Blog chứng khoán” mang tính chất cá
nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của
cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác
giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên
quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.
Vì sao các tài sản an toàn truyền thống "đuối sức" giữa khủng hoảng ở Trung Đông?
Giữa xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran - và cú sốc năng lượng toàn cầu mà cuộc chiến này gây ra - những tài sản được coi là “hầm trú ẩn” truyền thống như vàng và USD lại không phát huy tốt được vai trò kênh đầu tư an toàn...
Dòng tiền bắt đáy hoạt động mạnh lên, khối ngoại đảo chiều mua ròng
Mặc dù VN-Index chiều nay cải thiện không đáng kể nhưng giá cổ phiếu cũng đã nhích lên so với buổi sáng. Điều bất ngờ là trong khi số lớn blue-chips suy yếu, nhóm vừa và nhỏ lại ổn định, thậm chí thu hút dòng tiền bắt đáy. Khối ngoại cũng mua ròng hơn 100 tỷ đồng sau khi bán ròng lớn trong buổi sáng.
Thị trường chứng khoán Việt Nam đang bước vào giai đoạn mở rộng mang tính cấu trúc, dần khẳng định vai trò là kênh dẫn vốn trung và dài hạn trọng yếu của nền kinh tế. Kết thúc năm 2025, VN-Index ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng gần 41%, đưa tổng vốn hóa thị trường đạt tỷ lệ 86,7% GDP.
Tại dự thảo Thông tư hướng dẫn kê khai, khấu trừ, nộp và quyết toán thuế trên thị trường tài sản mã hóa, Cục Thuế quyết định bỏ nội dung khấu trừ thuế 0,1% trên doanh thu chuyển nhượng từng giao dịch tại khoản 2 Điều 4, chuyển sang áp dụng theo các quy định chung của chính sách thuế hiện hành...
Với gần 1 triệu tỷ đồng vốn đầu tư công giải ngân năm 2026, nhóm hưởng lợi trực tiếp Xây dựng hạ tầng nhờ nhận các gói thầu thi công hạ tầng, doanh thu tăng trưởng mạnh nhờ giá trị backlog lớn.
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: