Dòng tiền bắt đáy hoạt động mạnh lên, khối ngoại đảo chiều mua ròng
Kim Phong
26/03/2026, 15:36
Mặc dù VN-Index chiều nay cải thiện không đáng kể nhưng giá cổ phiếu cũng đã nhích lên so với buổi sáng. Điều bất ngờ là trong khi số lớn blue-chips suy yếu, nhóm vừa và nhỏ lại ổn định, thậm chí thu hút dòng tiền bắt đáy. Khối ngoại cũng mua ròng hơn 100 tỷ đồng sau khi bán ròng lớn trong buổi sáng.
VN-Index đóng cửa còn giảm 0,82%, tốt hơn phiên sáng (-1,07%)
với độ rộng cải thiện, ghi nhận 123 mã tăng/207 mã giảm (phiên sáng 91 mã tăng/210
mã giảm).
Diễn biến phiên chiều có tích cực hơn khi dòng tiền bắt đáy
chủ động hơn. Thanh khoản HoSE buổi chiều đã tăng gần 15% so với phiên sáng và
cổ phiếu phục hồi khá. Cụ thể, chốt phiên sáng HoSE mới có 100 mã phục hồi từ
1% trở lên so với giá thấp nhất, đóng cửa là 160 mã. Khoảng chênh lệch giữa giá
thấp nhất và giá đóng cửa luôn phản ánh hiệu quả của dòng tiền bắt đáy, bất kể
là cổ phiếu xanh hay đỏ.
Một bất ngờ là đa số blue-chips chiều nay lại yếu hơn buổi sáng:
Thống kê có tới 21/30 cổ phiếu của rổ VN30 đóng cửa thấp hơn, chỉ 8 mã có cải
thiện. Ngay cả các trụ như VHM, BID, GAS, HPG, TCB, VPB đều trượt giá ít nhiều.
Duy nhất VIC là thay đổi lớn. Cổ phiếu này chốt phiên sáng giảm 0,08% nhưng đóng
cửa tăng 1,01%. VIC cũng là lý do VN-Index cải thiện nhẹ chiều nay bất chấp đa
số cổ phiếu lớn yếu đi thêm.
Dòng tiền bắt đáy chiều nay hoạt động khá thận trọng, tuy độ
rộng cho thấy cũng có khoảng 30 mã đảo chiều thành công, nhưng phần lớn vẫn còn
đỏ. Trong 207 mã giảm, có 121 mã giảm quá 1% nhưng chỉ còn chiếm xấp xỉ 40% tổng
giá trị khớp lệnh sàn HoSE. Tỷ trọng này sáng nay tới 51,7%.
Thanh khoản sàn HoSE buổi chiều tăng gần 15% so với phiên sáng
xác nhận cung cầu đã năng động hơn một chút, chỉ là cách thức chọn mua vẫn chưa
giúp thay đổi diễn biến giá một cách rõ ràng. Đặc biệt nhiều blue-chips giao dịch
lớn phải chấp nhận đóng cửa tại giá thấp nhất như FPT giảm 3,64% với 729,5 tỷ đồng;
SSI giảm 1,86% với 621,2 tỷ; HPG giảm 1,71% với 479,8 tỷ; VHM giảm 2,98% với
279,5 tỷ; BID giảm 1,52% với 240,7 tỷ; TCB giảm 2,11% với 225,4 tỷ; VNM giảm
1,77% với 125,4 tỷ… Các cổ phiếu này xuất hiện sức ép đến tận phút cuối cùng dù
trong phiên cũng có vài nhịp nỗ lực “thoát đáy”.
Với các cổ phiếu vừa và nhỏ, khả năng hỗ trợ giá có tốt hơn,
một phần vì thanh khoản không quá cao. Ví dụ PVD phục hồi mạnh 4,2% so với giá
thấp nhất buổi sáng và đóng cửa chỉ còn giảm 0,14% so với tham chiếu. PVT hồi mạnh
5,91% trong phiên và vượt tham chiếu thành công 3,23%. GMD càng về cuối càng mạnh,
đóng cửa kịp tăng 0,78% nhưng biên độ giá lên trong ngày là tới hơn 5%. NVL cũng
tương tự, phục hồi 4,8% và vượt tham chiếu 2,9%. PET, TCM, CSV, CTR, HAH, HHP, VHC,GEL…
đều là những đại diện có nhịp quay đầu đi lên rất rộng và đảo chiều thành công.
Thông thường khi áp lực chốt lời ngắn hạn xuất hiện, bên mua
sẽ chờ đợi ở các mức giá thấp nếu muốn gia nhập thị trường. Tính thụ động trong
các giao dịch như vậy sẽ không thể dẫn đến nhịp đảo chiều như mới đề cập ở trên.
Nếu các mã đảo chiều thành công hoặc “thoát đáy” biên độ rộng thì thanh khoản lớn
sẽ phản ánh dòng tiền mua mạnh và thanh khoản nhỏ cho thấy bên bán yếu. Đây đều
là các tín hiệu tích cực.
Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay cũng gây bất ngờ khi tăng mạnh
60% giá trị giải ngân mới trên sàn HoSE và giảm bán khoảng 22%. Vị thế ròng chiều
nay là +107 tỷ đồng sau khi đã bán ròng gần 853 tỷ đồng trong buổi sáng. Khối này
mua mới khá tốt MWG +163,9 tỷ, DCM +64,7 tỷ, ACB +55,6 tỷ, HCM +43,9 tỷ, VCI
+39 tỷ. Phía bán vẫn là chứng chỉ quỹ FUEVFVN30 -353,1 tỷ, FPT -246,2 tỷ, VCB
-103,1 tỷ, DGC -84,8 tỷ, STB -66,5 tỷ, BID -64,5 tỷ…
Đà giảm được chặn lại trong phiên chiều nay đi cùng với
thanh khoản tổng thể ở mức thấp cho thấy các giao dịch ngắn hạn không đủ sức gây
sóng gió. Dù vậy sự mong manh của dòng tiền vẫn là biểu hiện chờ đợi và cảnh giác
trước những biến cố mới bên ngoài có thể phát sinh.
