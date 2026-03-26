Dòng tiền bắt đáy hoạt động mạnh lên, khối ngoại đảo chiều mua ròng

Kim Phong

26/03/2026, 15:36

Mặc dù VN-Index chiều nay cải thiện không đáng kể nhưng giá cổ phiếu cũng đã nhích lên so với buổi sáng. Điều bất ngờ là trong khi số lớn blue-chips suy yếu, nhóm vừa và nhỏ lại ổn định, thậm chí thu hút dòng tiền bắt đáy. Khối ngoại cũng mua ròng hơn 100 tỷ đồng sau khi bán ròng lớn trong buổi sáng.

VN-Index vẫn đang nỗ lực dò đáy.

VN-Index đóng cửa còn giảm 0,82%, tốt hơn phiên sáng (-1,07%) với độ rộng cải thiện, ghi nhận 123 mã tăng/207 mã giảm (phiên sáng 91 mã tăng/210 mã giảm).

Diễn biến phiên chiều có tích cực hơn khi dòng tiền bắt đáy chủ động hơn. Thanh khoản HoSE buổi chiều đã tăng gần 15% so với phiên sáng và cổ phiếu phục hồi khá. Cụ thể, chốt phiên sáng HoSE mới có 100 mã phục hồi từ 1% trở lên so với giá thấp nhất, đóng cửa là 160 mã. Khoảng chênh lệch giữa giá thấp nhất và giá đóng cửa luôn phản ánh hiệu quả của dòng tiền bắt đáy, bất kể là cổ phiếu xanh hay đỏ.

Một bất ngờ là đa số blue-chips chiều nay lại yếu hơn buổi sáng: Thống kê có tới 21/30 cổ phiếu của rổ VN30 đóng cửa thấp hơn, chỉ 8 mã có cải thiện. Ngay cả các trụ như VHM, BID, GAS, HPG, TCB, VPB đều trượt giá ít nhiều. Duy nhất VIC là thay đổi lớn. Cổ phiếu này chốt phiên sáng giảm 0,08% nhưng đóng cửa tăng 1,01%. VIC cũng là lý do VN-Index cải thiện nhẹ chiều nay bất chấp đa số cổ phiếu lớn yếu đi thêm.

Dòng tiền bắt đáy chiều nay hoạt động khá thận trọng, tuy độ rộng cho thấy cũng có khoảng 30 mã đảo chiều thành công, nhưng phần lớn vẫn còn đỏ. Trong 207 mã giảm, có 121 mã giảm quá 1% nhưng chỉ còn chiếm xấp xỉ 40% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE. Tỷ trọng này sáng nay tới 51,7%.

Thanh khoản sàn HoSE buổi chiều tăng gần 15% so với phiên sáng xác nhận cung cầu đã năng động hơn một chút, chỉ là cách thức chọn mua vẫn chưa giúp thay đổi diễn biến giá một cách rõ ràng. Đặc biệt nhiều blue-chips giao dịch lớn phải chấp nhận đóng cửa tại giá thấp nhất như FPT giảm 3,64% với 729,5 tỷ đồng; SSI giảm 1,86% với 621,2 tỷ; HPG giảm 1,71% với 479,8 tỷ; VHM giảm 2,98% với 279,5 tỷ; BID giảm 1,52% với 240,7 tỷ; TCB giảm 2,11% với 225,4 tỷ; VNM giảm 1,77% với 125,4 tỷ… Các cổ phiếu này xuất hiện sức ép đến tận phút cuối cùng dù trong phiên cũng có vài nhịp nỗ lực “thoát đáy”.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn rất yếu, duy có VIC là đảo chiều tích cực.

Với các cổ phiếu vừa và nhỏ, khả năng hỗ trợ giá có tốt hơn, một phần vì thanh khoản không quá cao. Ví dụ PVD phục hồi mạnh 4,2% so với giá thấp nhất buổi sáng và đóng cửa chỉ còn giảm 0,14% so với tham chiếu. PVT hồi mạnh 5,91% trong phiên và vượt tham chiếu thành công 3,23%. GMD càng về cuối càng mạnh, đóng cửa kịp tăng 0,78% nhưng biên độ giá lên trong ngày là tới hơn 5%. NVL cũng tương tự, phục hồi 4,8% và vượt tham chiếu 2,9%. PET, TCM, CSV, CTR, HAH, HHP, VHC,GEL… đều là những đại diện có nhịp quay đầu đi lên rất rộng và đảo chiều thành công.

Thông thường khi áp lực chốt lời ngắn hạn xuất hiện, bên mua sẽ chờ đợi ở các mức giá thấp nếu muốn gia nhập thị trường. Tính thụ động trong các giao dịch như vậy sẽ không thể dẫn đến nhịp đảo chiều như mới đề cập ở trên. Nếu các mã đảo chiều thành công hoặc “thoát đáy” biên độ rộng thì thanh khoản lớn sẽ phản ánh dòng tiền mua mạnh và thanh khoản nhỏ cho thấy bên bán yếu. Đây đều là các tín hiệu tích cực.

Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay cũng gây bất ngờ khi tăng mạnh 60% giá trị giải ngân mới trên sàn HoSE và giảm bán khoảng 22%. Vị thế ròng chiều nay là +107 tỷ đồng sau khi đã bán ròng gần 853 tỷ đồng trong buổi sáng. Khối này mua mới khá tốt MWG +163,9 tỷ, DCM +64,7 tỷ, ACB +55,6 tỷ, HCM +43,9 tỷ, VCI +39 tỷ. Phía bán vẫn là chứng chỉ quỹ FUEVFVN30 -353,1 tỷ, FPT -246,2 tỷ, VCB -103,1 tỷ, DGC -84,8 tỷ, STB -66,5 tỷ, BID -64,5 tỷ…

Đà giảm được chặn lại trong phiên chiều nay đi cùng với thanh khoản tổng thể ở mức thấp cho thấy các giao dịch ngắn hạn không đủ sức gây sóng gió. Dù vậy sự mong manh của dòng tiền vẫn là biểu hiện chờ đợi và cảnh giác trước những biến cố mới bên ngoài có thể phát sinh.

Phiên tăng mạnh hôm qua giúp một bộ phận nhà đầu tư bất ngờ có lãi T+ khá tốt và một đợt chốt lời xuất hiện hôm nay. Quan điểm ngắn hạn chi phối ở thời điểm hiện tại là bình thường, vì không có gì đảm bảo thị trường đã chạm đáy và một đồng bỏ vào túi là một đồng an toàn.

Thị trường chứng khoán Việt Nam đang bước vào giai đoạn mở rộng mang tính cấu trúc, dần khẳng định vai trò là kênh dẫn vốn trung và dài hạn trọng yếu của nền kinh tế. Kết thúc năm 2025, VN-Index ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng gần 41%, đưa tổng vốn hóa thị trường đạt tỷ lệ 86,7% GDP.

Tại dự thảo Thông tư hướng dẫn kê khai, khấu trừ, nộp và quyết toán thuế trên thị trường tài sản mã hóa, Cục Thuế quyết định bỏ nội dung khấu trừ thuế 0,1% trên doanh thu chuyển nhượng từng giao dịch tại khoản 2 Điều 4, chuyển sang áp dụng theo các quy định chung của chính sách thuế hiện hành...

Với gần 1 triệu tỷ đồng vốn đầu tư công giải ngân năm 2026, nhóm hưởng lợi trực tiếp Xây dựng hạ tầng nhờ nhận các gói thầu thi công hạ tầng, doanh thu tăng trưởng mạnh nhờ giá trị backlog lớn.

Lực cầu đột ngột "bốc hơi" trong phiên sáng nay mở đường cho một đợt chốt lời T+ sau phiên tăng mạnh hôm qua. Số cổ phiếu đỏ trong VN-Index nhiều gấp 2,3 lần số xanh nhưng thanh khoản thấp kỷ lục 5 tuần.

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

