Chứng khoán Mỹ bật tăng mạnh, giá dầu lên đỉnh 1 tháng rưỡi

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones tăng gần 0,7%, đạt 34.814,39 điểm. S&P 500 tăng 0,8%, đạt 4.480,7 điểm. Nasdaq tăng 0,8%, đạt 15.161,53 điểm.

“Mặc những lo ngại về sự giảm đà gần đây trong các hoạt động kinh tế và kinh doanh, chúng tôi vẫn tin tưởng rằng tăng trưởng sẽ khả quan trong thời gian tới và các hoạt động sẽ tăng tốc trở lại”, một báo cáo của JPMorgan Chase được hãng tin CNBC trích dẫn. “Chúng tôi vẫn lạc quan về triển vọng của thị trường chứng khoán, dự báo S&P 500 đạt 4.700 điểm trước cuối năm nay và vượt 5.000 điểm trong năm tới nhờ lợi nhuận tốt hơn kỳ vọng của các công ty niêm yết”.

Một số tin kinh tế tốt trước giờ mở cửa đã giúp bình ổn tâm lý nhà đầu tư trong phiên này. New York Fed’s Empire Index, một chỉ số đo hoạt động sản xuất của bang New York, đạt mức 34,3 điểm trong tháng 9, cao hơn nhiều so với mức dự báo 18 điểm mà FactSet đưa ra trước đó và cho thấy sự tăng tốc so với tháng 8.

Cổ phiếu năng lượng tăng mạnh nhờ giá dầu thô lên cao và nhà đầu tư gom mua những cổ phiếu này như một sự đặt cược vào phục hồi kinh tế. Trong đó, cổ phiếu Exxon tăng 3,3%.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng đưa cổ phiếu ngân hàng đồng loạt tăng, như Citigroup tăng 2,4% và Morgan Stanley tăng 1,1%. Cổ phiếu công nghiệp, nhóm gắn liên với chu kỳ kinh tế, như General Electric (GE) và Caterpillar cũng xanh rực.

Trong tháng 9 này, Dow Jones đã giảm 1,5% và S&P 500 trượt khoảng 0,9%.

Với mức giảm này, S&P 500 đang trên đà hoàn tất tháng giảm mạnh nhất kể từ tháng 1. Tuy nhiên, xu hướng của chỉ số từ đầu năm đến nay là tăng, với chỉ một lần duy nhất giảm dưới mức bình quân 50 ngày, theo Fundstrat.

Giá dầu thô Brent giao sau tại thị trường London đóng cửa với mức tăng 1,86 USD/thùng, tương đương tăng 2,5%, chốt ở 75,46 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 2,15 USD/thùng, tương đương tăng 3,05%, đạt 72,61 USD/thùng.

Đây là mức giá đóng cửa cao nhất của dầu Brent kể từ cuối tháng 7 và của dầu WTI kể từ đầu tháng 8.

Dầu tăng giá sau khi dữ liệu cho thấy lượng tồn kho của Mỹ giảm mạnh hơn dự báo và kỳ vọng nhu cầu tiêu thụ dầu sẽ tăng khi tỷ lệ tiêm chủng tăng cao hơn.

Theo báo cáo hàng tuần từ Viện Dầu lửa Hoa Kỳ (API), tồn kho dầu thô của Mỹ giảm 5,4 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 10/9, lớn hơn mức giảm 3,5 triệu thùng đưa ra trước đó. Sản lượng dầu thô của Mỹ vẫn chưa hồi phục sau bão Ida, trong khi một cơn bão lớn khác có tên Nicholas lại đang hình thành trên Vịnh Mexico, vùng sản xuất dầu lớn nhất của Mỹ.

Giá dầu tiếp tục được hỗ trợ bởi báo cáo hôm thứ Ba của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) rằng việc tiêm vaccine Covid-19 trên toàn cầu sẽ thúc đẩy sự hồi phục của nhu cầu tiêu thụ năng lượng sau 3 tháng suy giảm do biến chủng Delta lây lan rộng.