Trang chủ Thế giới

Chứng khoán Mỹ “đỏ lửa” vì mối lo AI và thuế quan, giá giảm trong lúc chờ tin Iran

Bình Minh

24/02/2026, 08:20

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (23/2) khi mối lo về những gián đoạn do trí tuệ nhân tạo (AI) có thể gây ra tiếp tục gây áp lực bán lên nhiều nhóm cổ phiếu...

Ảnh minh họa - Ảnh: NYSE/CNBC.
Ảnh minh họa - Ảnh: NYSE/CNBC.

Việc Tổng thống Donald Trump tăng thuế quan toàn cầu cũng khiến nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn với rủi ro.

Giá dầu có một phiên giảm nhẹ trong lúc thị trường chờ tin về vòng đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Iran dự kiến diễn ra trong tuần này.

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones mất 821,91 điểm, tương đương giảm 1,66%, còn 48.804,06 điểm. Chỉ số Nasdaq sụt 1,13%, còn 22.627,27 điểm. Chỉ số S&P 500 mất 1,04%, còn 6.837,75 điểm.

Với phiên giảm này, S&P 500 - thước đo rộng nhất của chứng khoán Mỹ - lại rơi vào trạng thái giảm nếu tính từ đầu năm.

Đóng góp nhiều nhất vào phiên giảm này của Dow Jones là cổ phiếu IBM với mức giảm 13%. Cú giảm này xảy ra sau khi công ty Anthropic trình làng năng lực lập trình mới của sản phẩm AI có tên Claude Code.

Các cổ phiếu phần mềm như Microsoft và CrowdStrike cũng tiếp tục bị bán khi nhà đầu tư lo ngại rằng sự nổi lên của AI sẽ chiếm mất công việc của phần mềm trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Thời gian qua, mối lo này là một nguyên nhân khiến nhiều nhóm cổ phiếu từ phần mềm tới tài chính - ngân hàng, logistics và bất động sản thương mại bị bán mạnh.

Ngoài ra, thị trường cũng lo về tác động của AI đối với nền kinh tế nói chung. Vào cuối tuần vừa rồi, công ty Citrini Research đã đưa ra một nghiên cứu trong đó nói rằng sự nổi lên của AI có thể dẫn tới tỷ lệ thất nghiệp 10% ở Mỹ.

Dưới sức ép từ mức lo ngại như vậy, cổ phiếu American Express giảm 7% trong phiên đầu tuần và Mastercard giảm gần 6%.

Trái lại, những nhóm cổ phiếu phòng thủ như tiêu dùng thiết yếu đang cho thấy sự vượt trội. Cổ phiếu hãng bán lẻ Walmart và công ty hàng tiêu dùng P&G tăng hơn 2% mỗi cổ phiếu.

Ngày thứ Hai, ông Trump tiếp tục chỉ trích việc Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ biện pháp thuế quan đối ứng của ông và khẳng định ông hoàn toàn có khả năng tăng thuế quan lên mức cao hơn trong thời gian tới. Ông cũng cảnh báo các quốc gia có ý định tận dụng tình hình hiện nay để làm lợi cho mình.

Hôm 20/2, sau khi Tòa án Tối cao Mỹ đưa ra phán quyết về thuế đối ứng, ông Trump đã áp thuế quan toàn cầu mới 10% thay cho thuế đối ứng bị bác bỏ, và sau đó chỉ một ngày, ông tuyên bố nâng mức thuế này lên 15%.

Giới chức châu Âu đã bày tỏ lo ngại với những động thái này của ông Trump, và có ý nói rằng việc này có thể đặt ra rủi ro đối với thỏa thuận thương mại giữa châu Âu và Mỹ. Ngày thứ Hai, Nghị viện châu Âu tuyên bố sẽ tạm dừng quy trình phê chuẩn thỏa thuận thương mại giữa hai bờ Đại Tây Dương.

“Câu hỏi lớn bây giờ là nền kinh tế sẽ ra sao sau những diễn biến thuế quan này, và nếu chính sách thuế quan của Mỹ còn bất ổn như vậy, rất có thể lại có kiện tụng lên Tòa án Tối cao trong năm nay. Sự giằng co thuế về quan có thể sẽ trở thành một chủ đề làm rối trí nhà đầu tư trong năm nay, dù mức độ biến động có thể thấp hơn so với khi xảy ra cú sốc thuế quan ban đầu hồi tháng 4 năm ngoái”, Giám đốc đầu tư Michael Landsberg của công ty Landsberg Bennett Private Wealth Management nhận định với hãng tin CNBC.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London giảm 0,27 USD/thùng, tương đương giảm 0,38%, chốt ở mức 71,49 USD/thùng. Giá dầu thô WTI giảm 0,17 USD/thùng, tương đương giảm 0,26%, còn 66,31 USD/thùng.

Vòng đàm phán hạt nhân tiếp theo giữa Mỹ và Iran sẽ diễn ra ở Geneva trong tuần này, và hai bên đều đang cho thấy sự chuẩn bị sẵn sàng cho xung đột nếu không có thỏa thuận. Tuần trước, mối lo về khả năng xảy ra một cuộc xung đột quân sự mới ở Vùng Vịnh đã đẩy giá dầu Brent và WTI tăng hơn 5%.

Tuy nhà phân tích Tony Sycamore của công ty IG Markets không cho rằng Mỹ muốn tấn công Iran vì một cuộc tấn công như vậy sẽ làm gia tăng bất ổn ở Trung Đông, có thể đẩy giá dầu tăng cao và gây ra tâm lý bất mãn ở cử tri Mỹ trước thềm bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.

Về phía Iran, một quan chức của nước này nói với hãng tin Reuters rằng Tehran sẵn sàng nhượng bộ về chương trình hạt nhân để đổi lấy việc được dỡ lệnh trừng phạt và được công nhận quyền làm giàu uranium.

