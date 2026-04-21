Trang chủ Thế giới

Chứng khoán Mỹ đứt chuỗi phiên tăng do giá dầu leo thang trở lại

Bình Minh

21/04/2026, 08:02

“Cuộc chiến với Iran đã lùi lại phía sau tầm nhìn của thị trường”, một nhà quản lý danh mục nhận định...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ hai (20/4), khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang trở lại khiến giá dầu thô tăng mạnh.

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 giảm 0,24%, còn 7.109,14 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 0,26%, còn 24.404,39 điểm. Chỉ số Dow Jones mất 4,78 điểm, tương đương giảm 0,01%, còn 49.442,56 điểm.

Với phiên giảm này, Nasdaq chấm dứt chuỗi 13 phiên tăng liên tiếp duy trì đến phiên ngày thứ Sáu tuần trước.

Giới phân tích nhận định việc giá cổ phiếu ở Phố Wall đã phục hồi mạnh từ chỗ thiếu chút nữa là rơi vào trạng thái thị trường điều chỉnh (correction), đồng thời liên tiếp lập kỷ lục trong tuần trước, cho thấy các nhà giao dịch không muốn phản ánh hết vào định giá cổ phiếu kịch bản xấu nhất liên quan tới cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran.

“Cuộc chiến với Iran đã lùi lại phía sau tầm nhìn của thị trường”, nhà quản lý danh mục David Wagner của công ty Aptus Capital Advisors nhận định với hãng tin CNBC khi nói về xu hướng phục hồi mạnh của chứng khoán Mỹ giữa bối cảnh xung đột quân sự ở Vùng Vịnh chưa có hồi kết.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn trang PBS News vào ngày thứ Hai, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục đe dọa Iran bằng sức mạnh quân sự Mỹ, nói rằng “rất nhiều bom sẽ được ném” nếu hai bên không đi đến một thỏa thuận nào. Lời đe dọa này được đưa ra trước khi lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần giữa Mỹ và Iran sẽ kết thúc vào nửa đêm ngày thứ Ba (21/4) theo giờ Mỹ.

Trước đó, vào cuối tuần, tình hình ở Trung Đông có sự thay đổi liên tục và khó đoán định. Chỉ một ngày sau khi tuyên bố mở cửa eo biển Hormuz, Iran lại tuyên bố đóng cửa eo biển này và từ chối tiếp tục đàm phán hòa bình với Mỹ. Cùng với đó, lực lượng của Mỹ tiếp tục phong tỏa các hải cảng của Iran ở eo biển Hormuz và ông Trump vừa cảnh báo Iran vừa đưa ra những tuyên bố lạc quan về khả năng sớm đạt một thỏa thuận với Tehran.

Ngày Chủ nhật, ông Trump cho biết lực lượng Mỹ đã tấn công và bắt một tàu hàng mang cờ Iran ở Vịnh Oman.

Trong ngày thứ Hai, ông Trump tiếp tục kêu gọi Iran mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz. Và trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông nói rằng việc Mỹ phong tỏa eo biển Hormuz đang “phá hủy Iran”, đồng thời tuyên bố lệnh phong tỏa này sẽ không được dỡ chừng nào hai bên còn chưa đạt thỏa thuận.

Bất chấp những diễn biến căng thẳng này, ông Wagner dự báo chứng khoán Mỹ có khả năng thiết lập thêm những đỉnh cao mới trong thời gian tới.

“Một số người cho rằng sẽ phải có một cuộc định giá lại tài sản nào đó, bởi họ tin thị trường này đã trở nên quá đắt đỏ trong mấy năm trở lại đây. Nhưng tôi lại không cho là như vậy. Câu chuyện lợi nhuận của S&P 500 chắc chắn mang tới cho thị trường một sự miễn nhiễm nhất định, cũng như động lực để tăng cao hơn”, ông nói.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 5,64%, chốt ở mức 95,48 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 6,78%, chốt ở mức 89,61 USD/thùng.

Diễn biến giá dầu thô Brent giao sau tại London trong 1 tháng qua. Đơn vị: USD/thùng - Nguồn: Trading Economics.
Dầu tăng giá trong lúc chưa rõ liệu Mỹ và Iran có tiến hành vòng đàm phán thứ hai ở thủ đô Islamabad của Pakistan hay không. Tổng thống Trump nói vòng đàm phán sẽ diễn ra, nhưng Iran đã tuyên bố không tham gia.

“Giá dầu đang giằng co vì những diễn biến ở Trung Đông, khi sự xuống thang nhanh chóng chuyển thành leo thang”, chiến lược gia trưởng Warren Patterson của ngân hàng ING nhận xét trong một báo cáo.

Chứng khoán Mỹ lập đỉnh cao lịch sử mới, giá dầu lao dốc 12% sau tin về eo biển Hormuz

Nhật Bản lo khan hiếm vật tư y tế vì chiến tranh ở Vùng Vịnh

Cú sốc năng lượng khiến tỷ phú Mukesh Ambani mất vị trí giàu nhất châu Á

5 mối lo lớn nhất của các sếp ngân hàng trung ương giữa chiến sự ở Trung Đông

Cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran đang là tâm điểm chú ý của các nhà hoạch định chính sách trên toàn cầu, khi họ phải tìm cách ứng phó hợp lý nhất trước những tác động kinh tế của cuộc xung đột này...

Nhật Bản đang dẫn đầu làn sóng mua dầu thô Mỹ, cùng với một số quốc gia châu Á khác như Hàn Quốc, Singapore và Thái Lan...

Dù giá dầu thô tăng mạnh tạo áp lực lên vàng, kim loại quý này vẫn được hỗ trợ khi đồng USD suy yếu nhẹ.

Trong bảng xếp hạng này, Việt Nam đứng thứ 18 thế giới với kim ngạch xuất khẩu 473 tỷ USD, trong khi Thái Lan xếp thứ 25 với 340 tỷ USD...

Cú sốc năng lượng khiến châu Á và châu Phi tìm đến điện hạt nhân

Cú sốc năng lượng toàn cầu do cuộc chiến Iran gây ra đã làm lộ rõ sự mong manh của chuỗi cung ứng nhiên liệu hóa thạch trên toàn thế giới. Trong bối cảnh đó, hàng chục quốc gia ở châu Á và châu Phi đang chuyển hướng sang năng lượng hạt nhân như một giải pháp thay thế...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

[Trực tiếp] Tọa đàm: “Cú sốc” Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

[Trực tiếp] Tọa đàm: "Cú sốc" Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

Thế giới

Xung đột Iran thay đổi triển vọng tăng trưởng của các nền kinh tế lớn nhất thế giới thế nào?

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 16-2026

