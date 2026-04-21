Chứng khoán Mỹ đứt chuỗi phiên tăng do giá dầu leo thang trở lại

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ hai (20/4), khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang trở lại khiến giá dầu thô tăng mạnh.

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 giảm 0,24%, còn 7.109,14 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 0,26%, còn 24.404,39 điểm. Chỉ số Dow Jones mất 4,78 điểm, tương đương giảm 0,01%, còn 49.442,56 điểm.

Với phiên giảm này, Nasdaq chấm dứt chuỗi 13 phiên tăng liên tiếp duy trì đến phiên ngày thứ Sáu tuần trước.

Giới phân tích nhận định việc giá cổ phiếu ở Phố Wall đã phục hồi mạnh từ chỗ thiếu chút nữa là rơi vào trạng thái thị trường điều chỉnh (correction), đồng thời liên tiếp lập kỷ lục trong tuần trước, cho thấy các nhà giao dịch không muốn phản ánh hết vào định giá cổ phiếu kịch bản xấu nhất liên quan tới cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran.

“Cuộc chiến với Iran đã lùi lại phía sau tầm nhìn của thị trường”, nhà quản lý danh mục David Wagner của công ty Aptus Capital Advisors nhận định với hãng tin CNBC khi nói về xu hướng phục hồi mạnh của chứng khoán Mỹ giữa bối cảnh xung đột quân sự ở Vùng Vịnh chưa có hồi kết.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn trang PBS News vào ngày thứ Hai, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục đe dọa Iran bằng sức mạnh quân sự Mỹ, nói rằng “rất nhiều bom sẽ được ném” nếu hai bên không đi đến một thỏa thuận nào. Lời đe dọa này được đưa ra trước khi lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần giữa Mỹ và Iran sẽ kết thúc vào nửa đêm ngày thứ Ba (21/4) theo giờ Mỹ.

Trước đó, vào cuối tuần, tình hình ở Trung Đông có sự thay đổi liên tục và khó đoán định. Chỉ một ngày sau khi tuyên bố mở cửa eo biển Hormuz, Iran lại tuyên bố đóng cửa eo biển này và từ chối tiếp tục đàm phán hòa bình với Mỹ. Cùng với đó, lực lượng của Mỹ tiếp tục phong tỏa các hải cảng của Iran ở eo biển Hormuz và ông Trump vừa cảnh báo Iran vừa đưa ra những tuyên bố lạc quan về khả năng sớm đạt một thỏa thuận với Tehran.

Ngày Chủ nhật, ông Trump cho biết lực lượng Mỹ đã tấn công và bắt một tàu hàng mang cờ Iran ở Vịnh Oman.

Trong ngày thứ Hai, ông Trump tiếp tục kêu gọi Iran mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz. Và trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông nói rằng việc Mỹ phong tỏa eo biển Hormuz đang “phá hủy Iran”, đồng thời tuyên bố lệnh phong tỏa này sẽ không được dỡ chừng nào hai bên còn chưa đạt thỏa thuận.

Bất chấp những diễn biến căng thẳng này, ông Wagner dự báo chứng khoán Mỹ có khả năng thiết lập thêm những đỉnh cao mới trong thời gian tới.

“Một số người cho rằng sẽ phải có một cuộc định giá lại tài sản nào đó, bởi họ tin thị trường này đã trở nên quá đắt đỏ trong mấy năm trở lại đây. Nhưng tôi lại không cho là như vậy. Câu chuyện lợi nhuận của S&P 500 chắc chắn mang tới cho thị trường một sự miễn nhiễm nhất định, cũng như động lực để tăng cao hơn”, ông nói.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 5,64%, chốt ở mức 95,48 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 6,78%, chốt ở mức 89,61 USD/thùng.

Diễn biến giá dầu thô Brent giao sau tại London trong 1 tháng qua. Đơn vị: USD/thùng - Nguồn: Trading Economics.

Dầu tăng giá trong lúc chưa rõ liệu Mỹ và Iran có tiến hành vòng đàm phán thứ hai ở thủ đô Islamabad của Pakistan hay không. Tổng thống Trump nói vòng đàm phán sẽ diễn ra, nhưng Iran đã tuyên bố không tham gia.

“Giá dầu đang giằng co vì những diễn biến ở Trung Đông, khi sự xuống thang nhanh chóng chuyển thành leo thang”, chiến lược gia trưởng Warren Patterson của ngân hàng ING nhận xét trong một báo cáo.