Chứng khoán Mỹ giảm điểm, giá dầu lại lên gần 100 USD/thùng vì mối lo chiến tranh

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (21/4), trước khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố gia hạn thỏa thuận ngừng bắn với Iran...

Giá dầu thô tăng mạnh khá mạnh, với giá dầu Brent lên gần 100 USD/thùng, rồi lại quay đầu giảm sau khi có tin tiếp tục ngừng bắn.

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 giảm 0,63%, còn 7.064,01 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 0,59%, còn 24.259,96 điểm. Chỉ số Dow Jones mất 293,18 điểm, tương đương giảm 0,59%, còn 49.149,38 điểm.

Trước khi thị trường đóng cửa phiên giao dịch chính thức, nhà đầu tư ở Phố Wall bất an về khả năng thỏa thuận ngừng bắn có thời hạn hai tuần giữa Mỹ và Iran không được gia hạn.

Cổ phiếu bị bán mạnh sau khi tờ báo Wall Street Journal đưa tin rằng chuyến đi dự kiến của Phó tổng thống JD Vance tới Pakistan để tham gia vòng đàm phán hòa bình thứ hai với các quan chức Iran đã bị hoãn lại. Đồng thời, hãng tin nhà nước Iran Tasnim cũng cho biết các nhà đàm phán từ Tehran đã thông báo với các đối tác Mỹ qua một trung gian ở Pakistan rằng họ sẽ không tham gia các cuộc đàm phán tiếp theo.

Nhưng chỉ vài phút trước khi thị trường đóng cửa, ông Trump bất ngờ tuyên bố gia hạn thỏa thuận ngừng bắn với Iran cho tới khi Tehran đưa ra đề xuất để kết thúc chiến tranh với Mỹ.

Trước đó cùng ngày, ông Trump nói với hãng tin CNBC rằng ông kỳ vọng Mỹ và Iran sẽ đạt một “thỏa thuận tuyệt vời”. Tuy nhiên, ông cũng nói rằng quân đội Mỹ “sẵn sàng” ném bom Iran nếu hai bên không đạt được một thỏa thuận trước khi lệnh ngừng bắn kết thúc và ông không muốn gia hạn việc ngừng bắn.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X vào ngày thứ Ba, Ngoại trưởng Iran Seyed Araghchi nói rằng việc Mỹ phong tỏa các hải cảng của Iran là “một hành động chiến tranh, do đó vi phạm thỏa thuận ngừng bắn”. Ông cũng nói việc Mỹ bắt một tàu chở hàng của Iran vào cuối tuần vừa rồi “là một sự vi phạm thậm chí còn lớn hơn”.

Tất cả những diễn biến này cho thấy tình hình cuộc chiến giữa Mỹ và Iran còn nhiều bất định và khó lường.

Sau khi ông Trump công bố gia hạn ngừng bắn, các chỉ số chứng khoán tương lai của Mỹ đồng loạt tăng, với mức tăng từ 0,4-0,6%.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 3,14%, đóng cửa ở mức 98,48 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 2,81%, chốt ở mức 92,13 USD/thùng.

Sau khi có tin ngừng bắn được gia hạn, giá dầu giảm nhẹ, với mức giảm 0,3-0,4%.

“Xây dựng niềm tin là rất khó trong bối cảnh hiện nay”, chiến lược gia Brian Mulberry của công ty Zacks Investment Management nhận xét với CNBC về triển vọng đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran. Tuy nhiên, ông vẫn kỳ vọng rằng những vấn đề xung quanh việc kiểm soát eo biển Hormuz “sẽ được giải quyết trong tuần này”.

Giới phân tích ở Phố Wall, bao gồm ông Mulberry, vẫn lạc quan về bức tranh lớn của thị trường trong thời gian tới. “Lợi nhuận của các công ty trong quý 1 là rất tốt. Tôi không cho rằng đó là một yếu tố tích cực mà chúng ta có thể xem nhẹ vào lúc này”, ông nói, đề cập đến mức dự báo tăng trưởng lợi nhuận hai con số mà các công ty niêm yết đạt được trong quý đầu năm.

Trong cuộc trao đổi với CNBC, ông Trump nói rằng việc giá dầu tăng chỉ là “chuyện nhỏ” và ông ngạc nhiên vì giá dầu không tăng cao hơn. “Nếu bạn nói với tôi rằng giá dầu là 90 USD/thùng thay vì 200 USD/thùng, tôi thực sự sẽ rất bất ngờ”, ông nói.

Nhà phân tích Paola Rodriguez-Masiu của công ty Rydstad Energy nhận định tình trạng gián đoạn nguồn cung dầu qua eo biển Hormuz sẽ càng trở nên nghiêm trọng trong tháng 4 này, vì số tàu đi qua được eo biển này vẫn rất ít ỏi.

Trong một báo cáo, nhà phân tích này dự báo sản lượng dầu của các nước Vùng Vịnh sẽ chỉ đạt 14,3 triệu thùng/ngày trong tháng 4, giảm 3 triệu thùng/ngày so với tháng 3 và giảm khoảng 13 triệu thùng/ngày so với trước chiến tranh.