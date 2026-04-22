Chứng khoán Mỹ giảm điểm, giá dầu lại lên gần 100 USD/thùng vì mối lo chiến tranh

Bình Minh

22/04/2026, 08:34

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (21/4), trước khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố gia hạn thỏa thuận ngừng bắn với Iran...

Ảnh minh họa - Ảnh: NYSE.

Giá dầu thô tăng mạnh khá mạnh, với giá dầu Brent lên gần 100 USD/thùng, rồi lại quay đầu giảm sau khi có tin tiếp tục ngừng bắn.

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 giảm 0,63%, còn 7.064,01 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 0,59%, còn 24.259,96 điểm. Chỉ số Dow Jones mất 293,18 điểm, tương đương giảm 0,59%, còn 49.149,38 điểm.

Trước khi thị trường đóng cửa phiên giao dịch chính thức, nhà đầu tư ở Phố Wall bất an về khả năng thỏa thuận ngừng bắn có thời hạn hai tuần giữa Mỹ và Iran không được gia hạn.

Cổ phiếu bị bán mạnh sau khi tờ báo Wall Street Journal đưa tin rằng chuyến đi dự kiến của Phó tổng thống JD Vance tới Pakistan để tham gia vòng đàm phán hòa bình thứ hai với các quan chức Iran đã bị hoãn lại. Đồng thời, hãng tin nhà nước Iran Tasnim cũng cho biết các nhà đàm phán từ Tehran đã thông báo với các đối tác Mỹ qua một trung gian ở Pakistan rằng họ sẽ không tham gia các cuộc đàm phán tiếp theo.

Nhưng chỉ vài phút trước khi thị trường đóng cửa, ông Trump bất ngờ tuyên bố gia hạn thỏa thuận ngừng bắn với Iran cho tới khi Tehran đưa ra đề xuất để kết thúc chiến tranh với Mỹ.

Trước đó cùng ngày, ông Trump nói với hãng tin CNBC rằng ông kỳ vọng Mỹ và Iran sẽ đạt một “thỏa thuận tuyệt vời”. Tuy nhiên, ông cũng nói rằng quân đội Mỹ “sẵn sàng” ném bom Iran nếu hai bên không đạt được một thỏa thuận trước khi lệnh ngừng bắn kết thúc và ông không muốn gia hạn việc ngừng bắn.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X vào ngày thứ Ba, Ngoại trưởng Iran Seyed Araghchi nói rằng việc Mỹ phong tỏa các hải cảng của Iran là “một hành động chiến tranh, do đó vi phạm thỏa thuận ngừng bắn”. Ông cũng nói việc Mỹ bắt một tàu chở hàng của Iran vào cuối tuần vừa rồi “là một sự vi phạm thậm chí còn lớn hơn”.

Tất cả những diễn biến này cho thấy tình hình cuộc chiến giữa Mỹ và Iran còn nhiều bất định và khó lường.

Sau khi ông Trump công bố gia hạn ngừng bắn, các chỉ số chứng khoán tương lai của Mỹ đồng loạt tăng, với mức tăng từ 0,4-0,6%.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 3,14%, đóng cửa ở mức 98,48 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 2,81%, chốt ở mức 92,13 USD/thùng.

Sau khi có tin ngừng bắn được gia hạn, giá dầu giảm nhẹ, với mức giảm 0,3-0,4%.

“Xây dựng niềm tin là rất khó trong bối cảnh hiện nay”, chiến lược gia Brian Mulberry của công ty Zacks Investment Management nhận xét với CNBC về triển vọng đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran. Tuy nhiên, ông vẫn kỳ vọng rằng những vấn đề xung quanh việc kiểm soát eo biển Hormuz “sẽ được giải quyết trong tuần này”.

Giới phân tích ở Phố Wall, bao gồm ông Mulberry, vẫn lạc quan về bức tranh lớn của thị trường trong thời gian tới. “Lợi nhuận của các công ty trong quý 1 là rất tốt. Tôi không cho rằng đó là một yếu tố tích cực mà chúng ta có thể xem nhẹ vào lúc này”, ông nói, đề cập đến mức dự báo tăng trưởng lợi nhuận hai con số mà các công ty niêm yết đạt được trong quý đầu năm.

Trong cuộc trao đổi với CNBC, ông Trump nói rằng việc giá dầu tăng chỉ là “chuyện nhỏ” và ông ngạc nhiên vì giá dầu không tăng cao hơn. “Nếu bạn nói với tôi rằng giá dầu là 90 USD/thùng thay vì 200 USD/thùng, tôi thực sự sẽ rất bất ngờ”, ông nói.

Nhà phân tích Paola Rodriguez-Masiu của công ty Rydstad Energy nhận định tình trạng gián đoạn nguồn cung dầu qua eo biển Hormuz sẽ càng trở nên nghiêm trọng trong tháng 4 này, vì số tàu đi qua được eo biển này vẫn rất ít ỏi.

Trong một báo cáo, nhà phân tích này dự báo sản lượng dầu của các nước Vùng Vịnh sẽ chỉ đạt 14,3 triệu thùng/ngày trong tháng 4, giảm 3 triệu thùng/ngày so với tháng 3 và giảm khoảng 13 triệu thùng/ngày so với trước chiến tranh.

Thế giới phải ngừng trông vào Mỹ để tìm giải pháp xử lý khủng hoảng?

10:59, 21/04/2026

Thế giới phải ngừng trông vào Mỹ để tìm giải pháp xử lý khủng hoảng?

Thiệt hại nguồn cung dầu toàn cầu sau hơn 7 tuần chiến tranh Mỹ-Iran

10:27, 21/04/2026

Thiệt hại nguồn cung dầu toàn cầu sau hơn 7 tuần chiến tranh Mỹ-Iran

Chứng khoán Mỹ đứt chuỗi phiên tăng do giá dầu leo thang trở lại

08:02, 21/04/2026

Chứng khoán Mỹ đứt chuỗi phiên tăng do giá dầu leo thang trở lại

Đọc thêm

Tổng thống Trump gia hạn thỏa thuận ngừng bắn với Iran

Tổng thống Trump gia hạn thỏa thuận ngừng bắn với Iran

Ông Trump cho biết việc gia hạn sẽ kéo dài "cho đến khi" các nhà lãnh đạo và đại diện của Iran đưa ra được một "đề xuất thống nhất"...

Giá vàng “bốc hơi” 100 USD/oz trong lúc chờ tin về thỏa thuận ngừng bắn Mỹ - Iran

Giá vàng “bốc hơi” 100 USD/oz trong lúc chờ tin về thỏa thuận ngừng bắn Mỹ - Iran

Giá vàng thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (21/4), về sát ngưỡng 4.700 USD/oz, do giá dầu và đồng USD tăng mạnh...

Đến năm 2030, nước nào sẽ giàu nhất châu Âu?

Đến năm 2030, nước nào sẽ giàu nhất châu Âu?

Dự báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho thấy đến năm 2030, tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân đầu người tính theo đồng euro của các nước châu ÂU sẽ tăng đáng kể...

“AI sẽ gây thiểu phát, Fed nên chờ xem”

“AI sẽ gây thiểu phát, Fed nên chờ xem”

Một nhà quản lý tài sản hàng đầu cho rằng tác động của AI đến nền kinh tế có thể giúp Fed đạt được mục tiêu lạm phát 2% sau nhiều năm giá cả tăng cao...

Venezuela mở cửa ngành dầu mỏ, hút vốn quốc tế

Venezuela mở cửa ngành dầu mỏ, hút vốn quốc tế

Sau biến động chính trị lớn và sự can dự của Mỹ, Venezuela đang nhanh chóng tái cấu trúc nền kinh tế với trọng tâm là mở cửa ngành dầu mỏ để thu hút đầu tư. Tuy nhiên, những nghi ngại về tính minh bạch và tính chính danh của chính phủ lâm thời vẫn là rào cản lớn đối với dòng vốn quốc tế…

30 nền kinh tế xuất khẩu nhiều nhất thế giới năm 2025, Việt Nam và Thái Lan cùng góp mặt

Thế giới

30 nền kinh tế xuất khẩu nhiều nhất thế giới năm 2025, Việt Nam và Thái Lan cùng góp mặt

Những quốc gia có tỷ lệ dân số tốt nghiệp cao đẳng trở lên cao nhất thế giới

Thế giới

Những quốc gia có tỷ lệ dân số tốt nghiệp cao đẳng trở lên cao nhất thế giới

[Trực tiếp] Tọa đàm: “Cú sốc” Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

Video

[Trực tiếp] Tọa đàm: “Cú sốc” Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Tổng thống Trump gia hạn thỏa thuận ngừng bắn với Iran

Thế giới

2

17 tỷ USD tiền điện tử đã bị đánh cắp trong thập kỷ qua

Kinh tế số

3

AI tại Việt Nam bùng nổ, áp lực “kép” về quản trị và bảo mật

Kinh tế số

4

Ngân hàng tích hợp mọi giao dịch xuất nhập khẩu trên một nền tảng số

Tài chính

5

Giá vàng “bốc hơi” 100 USD/oz trong lúc chờ thỏa thuận ngừng bắn Mỹ - Iran

Thế giới

