Trang chủ Thế giới

Tài sản của gia đình Samsung tăng gấp đôi chỉ sau một năm, đạt khoảng 45,5 tỷ USD

Ngọc Trang

29/04/2026, 11:35

Theo xếp hạng tỷ phú Bloomberg Billionaires Index, tính tới tháng 3/2026, tổng tài sản của gia đình Lee đạt khoảng 45,5 tỷ USD, tăng mạnh gấp hơn hai lần so với mức khoảng 20,1 tỷ USD một năm trước đó...

Ông Lee Jae-yong, Chủ tịch Samsung Electronics, chụp ảnh cùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong chuyến thăm New Delhi tuần trước - Ảnh: Bloomberg

Khi ông Lee Kun-hee, người đặt nền móng cho đế chế Samsung Electronics, qua đời vào năm 2020, gia tộc Lee nhanh chóng rơi vào giai đoạn sóng gió. Trước hết, họ phải đối mặt với khoản thuế thừa kế hàng tỷ USD. Một năm sau, con trai ông là Lee Jae-yong bị phạt tù vì tội hối lộ cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye nhằm giành sự ủng hộ cho quá trình kế nhiệm tại Samsung.

Khi đó, một số nhà quan sát cho rằng khoản thuế thừa kế khổng lồ - thuộc hàng cao nhất thế giới - có thể làm suy yếu quyền kiểm soát của gia tộc Lee tại Samsung.

Tuy nhiên, hơn 5 năm sau, những lo ngại đó đã không thành hiện thực. Cơn sốt trí tuệ nhân tạo (AI) đã giúp định giá của nhóm cổ phiếu liên quan tới con chip như Samsung Electronics tăng mạnh, qua đó giúp gia tộc Lee củng cố quyền kiểm soát tập đoàn và nâng khối tài sản của gia đình này lên mức cao kỷ lục.

Theo xếp hạng tỷ phú Bloomberg Billionaires Index, tính tới tháng 3/2026, tổng tài sản của gia đình Lee đạt khoảng 45,5 tỷ USD, tăng mạnh gấp hơn hai lần so với mức khoảng 20,1 tỷ USD một năm trước đó.

Gia đình Lee hiện là gia tộc giàu thứ ba châu Á, tăng mạnh so với vị trí thứ 10 của năm ngoái. Trong tháng này, những người thừa kế của gia đình này dự kiến hoàn tất khoản thanh toán cuối cùng trong khoản thuế thừa kế 12 nghìn tỷ won, tương đương 8,1 tỷ USD, khép lại quá trình nộp thuế kéo dài khoảng 5 năm.

Tập đoàn Samsung là chaebol lớn nhất Hàn Quốc. Chaebol là từ thường được dùng để chỉ các tập đoàn hàng đầu tại Hàn Quốc theo mô hình gia đình trị, trong đó quyền kiểm soát thường nằm trong tay gia tộc sáng lập dù tập đoàn gồm nhiều công ty niêm yết và có quy mô khổng lồ. Những chaebol lớn khác của nước này gồm tập đoàn SK và Hyundai Motor.

Ông Lee Jae-yong, người từng hạn chế xuất hiện trước công chúng trong giai đoạn vụ án của ông gây chấn động Hàn Quốc, nay trở lại tâm điểm chú ý. Tuần trước, ông xuất hiện trong một bức ảnh tự chụp cùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong chuyến thăm New Delhi. Trong một năm qua, ông cũng nhiều lần tham gia các chuyến công du cấp nhà nước tới Ấn Độ, Việt Nam, Trung Quốc, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Mỹ.

Tháng 10 năm ngoái, hình ảnh ông Lee Jae-yong uống bia và ăn gà rán cùng ông Jensen Huang - CEO công ty chế tạo chip Nvidia của Mỹ và là một trong những tỷ phú công nghệ giàu nhất thế giới - gây chú ý lớn trên mạng xã hội.

Tầm ảnh hưởng của Samsung trong nền kinh tế Hàn Quốc tiếp tục gia tăng cùng đà đi lên mạnh của thị trường chứng khoán nước này. Theo tính toán của Bloomberg, tổng doanh thu của 7 công ty thành viên chủ chốt thuộc Samsung, trong đó có Samsung Electronics, tương đương 19,3% tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Hàn Quốc trong năm 2025, cao hơn mức 15,1% cách đây một thập kỷ.

Giá cổ phiếu Samsung Electronics thời gian qua tăng mạnh. Doanh nghiệp này chiếm khoảng 1/4 tỷ trọng trong chỉ số Kospi của chứng khoán Hàn Quốc và đã tăng 126% trong năm ngoái, mức tăng trong một năm mạnh nhất 20 năm.

Tại đại hội cổ đông thường niên tháng trước, ông Jun Young-hyun, đồng CEO của Samsung Electronics, cho biết làn sóng đầu tư vào hạ tầng AI đang thúc đẩy một siêu chu kỳ chưa từng có của lĩnh vực bán dẫn. Theo ông, nhu cầu đối với con chip nhớ phục vụ AI sẽ tiếp tục tăng mạnh trong năm 2026.

Đà tăng của cổ phiếu và triển vọng tích cực của ngành bán dẫn đã giúp gia đình Lee tránh phải bán thêm cổ phần để nộp thuế thừa kế. Theo Bloomberg, tài sản cá nhân của ông Lee Jae-yong tăng mạnh trong một năm qua, lên 26,9 tỷ USD. Theo đó, ông vượt qua tỷ phú tài chính Cho Jung-ho trở lại vị trí người giàu nhất Hàn Quốc sau khi tuột khỏi vị trí này năm ngoái.

Năm 2022, ông Lee Jae-yong được tổng thống ân xá trong vụ án hối lộ, sau đó chính thức nắm quyền điều hành Samsung - tập đoàn do ông nội ông sáng lập vào năm 1938.

Trong gia đình Lee, các thành viên lựa chọn những cách khác nhau để xử lý khoản thuế thừa kế khổng lồ. Hai chị em gái của ông Lee Jae-yong là bà Lee Boo-jin và bà Lee Seo-hyun, cùng mẹ của họ là bà Hong Ra-hee, đã bán bớt cổ phần trong những năm gần đây. Ngược lại, ông Lee Jae-yong chủ yếu vay tiền, dùng cổ phiếu và các tài sản khác làm tài sản bảo đảm, để thực hiện nghĩa vụ thuế.

Theo ông Jung In Yun, CEO công ty quản lý tài sản Fibonacci Asset Management Global, nhiều cổ đông kiểm soát tại các doanh nghiệp lớn châu Á thường ưu tiên giữ quyền biểu quyết hơn là có thêm thanh khoản trong ngắn hạn.

“Về lâu dài, câu hỏi lớn là liệu thế hệ kế tiếp của gia đình Lee có thể duy trì được quyền kiểm soát Samsung hay không, khi Hàn Quốc vẫn áp dụng mức thuế thừa kế cao”, ông Yun nhận xét với Bloomberg.

Lợi nhuận của hãng dầu khí BP đã tăng mạnh trong quý 1 năm nay, đạt mức cao nhất kể từ năm 2023 và vượt xa kỳ vọng của các nhà phân tích...

Vào thứ Ba (28/4), Chính phủ Mỹ tiếp tục gia tăng sức ép lên Iran khi công bố trừng phạt 35 tổ chức và cá nhân liên quan đến mạng lưới ngân hàng ngầm của Tehran...

Trước các cú sốc nguồn cung và áp lực địa chính trị, Liên minh châu Âu (EU) đang tái cấu trúc chiến lược năng lượng theo hướng đa trụ cột, trong đó điện hạt nhân được khôi phục vai trò song hành với năng lượng tái tạo nhằm đảm bảo an ninh, chi phí và mục tiêu giảm phát thải…

BOJ đã giữ nguyên lãi suất chính sách ở khoảng 0,75% trong 3 cuộc họp liên tiếp từ đầu năm 2026, sau lần nâng lãi suất vào tháng 12/2025...

Vào ngày 28/4, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) tuyên bố quyết định rút khỏi Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) từ ngày 1/5, kết thúc hành trình gần 60 năm là một thành viên của tổ chức này...

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

9 nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới, Samsung và SK Hynix dẫn đầu

Những quốc gia tăng dân số mạnh nhất trong 25 năm qua, Việt Nam cũng có mặt

Củng cố "lá chắn" năng lượng quốc gia

