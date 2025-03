Chứng khoán Mỹ hồi phục sau báo cáo CPI, giá dầu bật tăng mạnh

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (12/3) sau hai phiên bán tháo liên tiếp trước đó, và giá dầu thô cũng tăng hơn 2%. Động lực cho sự phục hồi này của thị trường là dữ liệu lạm phát yếu hơn dự báo giúp xoa dịu mối lo về sức khỏe của nền kinh tế, đồng thời khuyến khích nhà đầu tư gom mạnh cổ phiếu công nghệ vốn đã giảm sâu.

Lúc đóng cửa, chỉ số Nasdaq tăng 1,22%, đạt 17.648,45 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 0,49%, đạt 5.599,3 điểm. Riêng chỉ số Dow Jones vẫn giảm nhưng mức giảm hẹp hơn so với những phiên trước, mất 82,55 điểm, tương đương giảm 0,2%, còn 41.350,93 điểm.

Công nghệ là nhóm cổ phiếu bị bán dữ dội nhất trong đợt bán tháo vừa qua, với mức giảm chung của nhóm từ đầu tuần đến nay là hơn 3%. Dù vậy, lực bắt đáy đã đưa cổ phiếu công nghệ tăng mạnh trở lại trong phiên ngày thứ Tư, dẫn dắt sự phục hồi của thị trường. Loạt cổ phiếu Big Tech ghi nhận mức tăng ấn tượng trong phiên này, như Nvidia tăng 6,4%, AMD tăng hơn 4%, Meta Platforms tăng 2% và Tesla tăng hơn 7%.

Bản báo cáo được chờ đợi đến từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy chỉ số giá tiêu dùng - thước đo giá cả trên diện rộng trong nền kinh tế Mỹ - tháng 2 tăng 0,2% so với tháng trước và tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước. Các mức tăng này đều thấp hơn so với dự báo tăng tương ứng 0,3% và 2,9% mà các nhà kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones.

CPI lõi - chỉ số không bao gồm giá của hai nhóm mặt hàng có nhiều biến động là thực phẩm và năng lượng - tăng 0,2% so với tháng trước và tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước, cũng đều thấp hơn so với dự báo.

“Dữ liệu này phần nào xoa dịu mối lo về nguy cơ nền kinh tế rơi vào tình trạng đình lạm, đồng thời mang lại cho Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dư địa để hành động linh hoạt trong chính sách tiền tệ. Nếu số liệu lạm phát cao hơn dự báo, những mối lo này sẽ lớn hơn, chẳng hạn như Fed khó có thể phản ứng nếu nền kinh tế tiếp tục suy yếu”, chiến lược gia Dave Grecsek của công ty Aspiriant Wealth Management nhận xét với hãng tin CNBC.

Thuế quan 25% mà Tổng thống Mỹ Donald Trump áp lên thép và nhôm nhập khẩu đã chính thức có hiệu lực vào ngày thứ Tư. Canada tuyên bố sẽ áp thuế quan 25% lên 20 tỷ USD hàng hóa Mỹ để trả đũa. Liên minh châu Âu (EU) cũng áp thuế quan đối kháng lên 26 tỷ euro (28,33 tỷ USD) hàng hóa Mỹ bắt đầu từ tháng 4.

Căng thẳng thương mại leo thang đã gây áp lực lớn lên thị trường tài chính Mỹ và thế giới trong những ngày gần đây. Tâm lý bất an của nhà đầu tư chủ yếu xoay quay việc thuế quan của ông Trump và sự trả đũa của các đối tác thương mại, cũng như tình trạng bấp bênh mà những nước đi này gây ra, có thể đẩy nền kinh tế Mỹ rơi vào một cuộc suy thoái trong khi đẩy lạm phát lên - hay còn gọi là tình trạng đình lạm.

Tuần này, cả Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq đều đã giảm khoảng 3%. Phiên ngày thứ Ba, có lúc S&P 500 chớp nhoáng rơi vào trạng thái thị trường điều chỉnh - giảm 10% so với mức kỷ lục thiết lập vào tháng 2. Trong vòng 1 tháng trở lại đây, S&P 500 giảm hơn 7%, trong khi Dow Jones và Nasdaq giảm tương ứng 6,8% và 10,2%.

“Việc thị trường giảm điểm không khiến chúng tôi lấy làm ngạc nhiên. Rõ ràng là thị trường đã tăng rất mạnh trong 2 năm qua. Kỳ vọng một sự điều chỉnh là việc hoàn toàn đúng đắn”, ông Grecsek nói thêm. “Nhưng tôi cho rằng một khi chúng ta vượt qua được giai đoạn này, tin tức tốt hơn sẽ đến. Bây giờ mới là bước đầu của những thay đổi chính sách tài khóa quan trọng”.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 1,29 USD/thùng, tương đương tăng 2%, chốt ở mức 70,95 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 1,43 USD/thùng, tương đương tăng 2,2%, đạt 67,68 USD/thùng.

Ngoài mối lo kinh tế Mỹ giảm bớt, yếu tố hỗ trợ cho giá dầu trong phiên này còn có số liệu thống kê hàng tuần cho thấy lượng dầu xăng tồn trữ của Mỹ thắt chặt hơn so với dự báo.

Theo báo cáo từ Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA), lượng dầu thô tồn trữ của Mỹ tăng 1,4 triệu thùng trong tuần gần nhất, ít hơn mức dự báo tăng 2 triệu thùng mà giới phân tích đưa ra trước đó. Lượng xăng tồn trữ giảm 5,7 triệu thùng, so với dự báo là tăng 1,9 triệu thùng. Tồn trữ các sản phẩm chưng cất cũng giảm mạnh hơn kỳ vọng.

“Đây là dấu hiệu của nhu cầu mạnh lên, và vì thế đẩy giá dầu tăng”, Giám đốc đầu tư Josh Young của công ty Bison Interests nói với hãng tin Reuters.

Ngoài ra, giá dầu trong những phiên gần đây còn được hỗ trợ bởi xu hướng giảm của đồng USD. Phiên ngày thứ Tư, chỉ số Dollar Index đo sức mạnh bạc xanh dao động gần mức đáy của 5 tháng.

Tuy nhiên, khả năng Nga và Ukraine đạt một thỏa thuận ngừng bắn đang mở ra triển vọng tăng xuất khẩu dầu cho Nga. Nếu nguồn cung dầu tư Nga tăng, giá dầu có thể đương đầu áp lực giảm mới trong lúc còn nhiều lo ngại về triển vọng nhu cầu tiêu thụ dầu vì rủi ro suy thoái kinh tế Mỹ, trong khi tình hình kinh tế Trung Quốc còn ảm đạm.

“Mối lo suy thoái kinh tế Mỹ, sự sụt giảm của chứng khoán Mỹ và mối lo về thuế quan đang ảnh hưởng đến những nước tiêu thụ dầu lớn như Trung Quốc. Điều này gây ra tâm lý bi quan trên thị trường và hạn chế cơ hội tăng giá của dầu”, Chủ tịch Hassan Fawaz của công ty GivTrade nhận xét.

Trong khi đó, báo cáo hàng tháng của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) công bố ngày thứ Tư giữ nguyên dự báo cho rằng nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu sẽ tăng trưởng tương đối mạnh trong năm nay. Theo OPEC, nhu cầu đi lại bằng đường không và đường bộ sẽ đóng vai trò lớn trong sự tăng trưởng này.

“Mối lo của các nhà giao dịch có thể sẽ khiến giá dầu biến động trong lúc các chính sách thương mại tiếp tục thay đổi. Tuy nhiên, nền kinh tế toàn cầu được dự báo sẽ điều chỉnh để thích ứng”, báo cáo viết.