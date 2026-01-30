Chứng khoán Mỹ “lảo đảo” vì cú sụt 10% của cổ phiếu Microsoft, giá dầu nhảy hơn 3%

Thị trường chứng khoán Mỹ chốt phiên giao dịch ngày thứ Năm (29/1) trong trạng thái không đồng nhất của các chỉ số, khi nhà đầu tư thất vọng với báo cáo tài chính của Microsoft...

Giá dầu thô tăng mạnh vì có tin Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc tấn công Iran.

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 giảm 0,13%, còn 6.969,01 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 0,72%, còn 23.685,12 điểm. Riêng chỉ số Dow Jones tăng 55,96 điểm, tương đương tăng 0,11%, đạt 49.071,56 điểm.

Microsoft là “thủ phạm” chính gây ra phiên giảm này của S&P 500. Cổ phiếu của “gã khổng lồ” phần mềm giảm gần 10%, đánh dấu phiên giảm mạnh nhất kể từ tháng 3/2020. Nhà đầu tư bán mạnh cổ phiếu Microsoft sau khi công ty công bố kết quả kinh doanh quý 4/2025 cho thấy tăng trưởng ở mảng đám mây chậm lại. Ngoài ra, dự báo mà công ty đưa ra về biên lợi nhuận hoạt động của quý 1/2026 cũng không đạt kỳ vọng của thị trường.

Theo giới phân tích, nhà đầu tư đang lo ngại rằng trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ gây đảo lộn mô hình kinh doanh của Microsoft. Nhiều cổ phiếu phần mềm khác cũng giảm theo. ServiceNow giảm 10% dù báo cáo tài chính mang tới những con số tốt hơn kỳ vọng. Oracle và Salesforce ghi nhận mức giảm tương ứng 2% và 6%.

Quỹ iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) chuyên cổ phiếu phần mềm đã rơi vào trạng thái thị trường giá xuống (bear market). Cú giảm 5% trong phiên này - mạnh nhất kể từ tháng 4 năm ngoái - khiến quỹ giảm gần 22% so với mức đỉnh gần nhất.

“AI đã trở thành một ‘con dao hai lưỡi’. AI đóng góp vào tăng trưởng và chi tiêu, đưa định giá cổ phiếu lên cao. Nhưng bây giờ, đang có nhiều câu hỏi về AI. Ngày càng khó để AI tiếp tục mang tới những thông tin tốt”, chiến lược gia Rob Williams của công ty Sage Advisory nhận định với hãng tin Reuters.

Sau báo cáo tài chính gây thất vọng của Microsoft, thị trường đang chờ kết quả kinh doanh của Apple, dự kiến được công bố sau khi thị trường đóng cửa phiên giao dịch chính thức ngày thứ Năm. Ông Williams cho rằng ngày càng khó để các công ty công nghệ vốn hóa lớn kích thích tâm lý hưng phấn của nhà đầu tư, trừ phi các công ty này mang tới được nhưng con số vượt xa kỳ vọng. Bởi vậy, điều cần thiết đối với nhà đầu tư trong thời gian tới là đa dạng hóa danh mục.

“Lợi nhuận của thị trường năm nay sẽ phụ thuộc vào lợi nhuận của các công ty niêm yết, bởi định giá cổ phiếu không còn nhiều dư địa để tăng nữa. Phạm vi tăng của thị trường đang rộng ra, nhưng nhìn chung vẫn ở mức hạn chế”, ông Williams nói.

Giữ trụ cho thị trường trong phiên này là cổ phiếu Meta Platforms với mức tăng hơn 10% sau khi công ty mẹ của Facebook công bố doanh thu quý 4/2025 tốt hơn kỳ vọng.

Sau khi thị trường đóng cửa, ông Trump cho biết vào buổi sáng ngày thứ Sáu theo giờ Washington, tức vào tối nay (30/1) theo giờ Việt Nam, ông sẽ công bố người được đề cử cho cương vị chủ tịch Fed để thay Chủ tịch Jerome Powell - người sẽ hết nhiệm kỳ vào tháng 5 tới.

Trong một diễn biến khác, ông Trump đã phê chuẩn một thỏa thuận của Thượng viện về cấp ngân sách cho Chính phủ Mỹ cho tới hết năm tài khóa này. Đây là một nỗ lực nhằm ngăn tình trạng Chính phủ Mỹ đóng cửa một phần từ ngày 30/1.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 2,31 USD/thùng, tương đương tăng 3,38%, chốt ở mức 70,71 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 2,21 USD/thùng, tương đương tăng 3,5%, chốt ở mức 65,42 USD/thùng.

Một số nguồn thạo tin tiết lộ với hãng tin Reuters rằng Tổng thống Trump đang cân nhắc mở một cuộc tấn công Iran, nhằm vào các mục tiêu an ninh của Tehran.

Vào hôm thứ Tư, ông Trump cảnh báo Iran nên sớm đi đến một thỏa thuận hạt nhân với Mỹ, nếu không, đội tàu chiến Mỹ mới được điều tới Trung Đông có thể mở một chiến dịch tấn công nhằm vào nước này. Iran đã cảnh báo đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ, song cũng tuyên bố sẵn sàng đàm phán trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.

Thị trường dầu lửa đang theo dõi chặt chẽ tình hình Iran, lo ngại rằng một cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào nước này có thể gây gián đoạn nguồn cung dầu, đẩy giá dầu tăng cao.