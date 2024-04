Chứng khoán Mỹ lao dốc sau tin CPI và Fed, giá dầu tăng vì bất ổn Trung Đông, bitcoin lại vượt 70.000 USD

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (10/4), sau khi nhà đầu tư nhận được báo cáo lạm phát nóng hơn dự báo - điểm dữ liệu đẩy lùi các kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cắt giảm lãi suất. Giá dầu thô tăng hơn 1% do mối lo Iran trả đũa Israel, giá bitcoin cũng lấy lại mốc chủ chốt 70.000 USD.

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones giảm 422,16 điểm, tương đương giảm 1,09%, chốt ở mức 38.461,51 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 0,95%, còn 5.160,64 điểm. Chỉ số Nasdaq sụt 0,84%, còn 16.170,36 điểm.

Không chỉ thất vọng với báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3 đến từ Bộ Lao động Mỹ, nhà đầu tư còn thất vọng khi đón nhận biên bản cuộc họp tháng 3 của Fed. Trong biên bản này, các nhà hoạch định chính sách của ngân hàng trung ương lớn nhất thế giới bày tỏ lo ngại rằng lạm phát không giảm đủ nhanh về mục tiêu 2%.

Mối lo này của giới chức Fed là hợp lý, bởi CPI tháng 3 tăng 0,4% so với tháng trước và tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước, đều là những mức tăng lớn hơn so với dự báo, tương ứng là 0,3% và 3,4% trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones. CPI lõi - thước đo lạm phát không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng - tăng 0,4% so với tháng trước và tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước, đều cao hơn so với dự báo tương ứng là tăng 0,3% và 3,7%.

Ở thời điểm cuối phiên, thị trường lãi suất tương lai phản ánh khả năng chỉ còn 17% Fed sẽ giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 6 - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME. Các nhà giao dịch đang nghiên về khả năng phải đến cuộc họp tháng 9 Fed mới tiến hành đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên.

Triển vọng lãi suất cao hơn lâu hơn khiến cả cổ phiếu và trái phiếu bị bán tháo.

Ngoại trừ nhóm năng lượng tăng, 10 nhóm cổ phiếu ngành chính còn lại của S&P 500 đồng loạt chốt phiên trong sắc đỏ, dẫn đầu là nhóm bất động sản với mức giảm 4,1%. Từ đầu tháng 4 đến nay, thị trường đã đương đầu với áp lực giảm vì mối lo về sự dai dẳng của lạm phát. Trước đó trong quý 1, thị trường đã tăng điểm mạnh nhờ kỳ vọng Fed sẽ giảm lãi suất vào tháng 6. Mức tăng của S&P 500 trong quý 1 là 10%, đánh dấu quý đầu năm tăng mạnh nhất 5 năm của chỉ số này.

Do giá trái phiếu sụt giảm, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng vọt qua ngưỡng 4,5%. Lợi suất của kỳ hạn 2 năm nhảy lên gần 5%.

“Thị trường tiếp tục chứng kiến hàng loạt báo cáo kinh tế nóng hơn so với dự báo. Fed ngày càng khó để sớm tiến hành cắt giảm lãi suất”, giám đốc đầu tư Chris Zaccarelli của công ty Advisor Alliance nhận định với hãng tin CNBC.

Chủ tịch Eric Diton của công ty The Wealth Alliance lưu ý rằng nhà đầu tư ở Phố Wall đã giữ được bình tĩnh sau khi đón nhận các báo cáo lạm phát tháng 1 và tháng 2 nóng hơn dự báo. Tuy nhiên, báo cáo lạm phát tháng 3 đã khiến họ không thể bình tĩnh thêm được nữa.

“Tôi không cho đây là sự chấm dứt của thị trường giá lên. Nhưng tôi thực sự nghĩ báo cáo lạm phát lần này là lý do để các nhà đầu tư hiện thực hoá lợi nhuận sau khi đã đạt được mức lãi lớn trong danh mục”, ông Diton phát biểu.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 1,06 USD/thùng, tương đương tăng 1,2%, chốt ở mức 90,48 USD/thùng. Giá dầu WIT giao sau tại New York tăng 0,98 USD/thùng, tương đương tăng 1,2%, chốt ở mức 86,21 USD/thùng.

Dầu tăng giá sau khi có tin 3 con trai của một thủ lĩnh Hamas thiệt mạng trong một vụ không kích của Israel ở dải Gaza. Diễn biến này làm dấy lên lo ngại rằng các cuộc đàm phán ngừng bắn có thể rơi vào ngưng trệ.

Cuộc chiến Israel-Hamas ở Gaza đang đứng trước khả năng có sự dính líu trực tiếp của các quốc gia khác ở Trung Đông, đặc biệt là Iran - thành viên lớn thứ ba của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và giữ vai trò hậu thuẫn Hamas.

Tuần trước, Israel không kích lãnh sự quán Iran ở Syria, dẫn tới sự đe doạ trả đũa từ Tehran. Nguồn thạo tin tiết lộ với hãng tin Bloomberg rằng Mỹ và các nước đồng minh nhận thấy khả năng Iran có thể sắp tiến hành một cuộc tấn công lớn bằng tên lửa hoặc thiết bị bay không người lái nhằm vào Israel. Một cuộc tấn công như vậy có thể diễn ra chỉ sau vài ngày nữa.

“Thị trường dầu lửa đã và đang rất nhạy cảm với tin tức liên quan đến Gaza”, nhà quản lý quỹ John Kilduff của công ty Again Capital nhận định với hãng tin Reuters.

Đà tăng của giá dầu bị hạn chế một phần do Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA) nâng mạnh dự báo sản lượng dầu thô của nước này. Theo đó, EIA dự báo sản lượng dầu thô của Mỹ tăng 280.000 thùng/ngày, đạt 13,21 triệu thùng/ngày trong năm nay, nhiều hơn 20.000 thùng/ngày so với dự báo trước đó.

Dù vậy, EIA cũng nâng dự báo giá dầu, cho rằng giá dầu Brent sẽ đạt bình quân 88,55 USD/thùng trong năm nay, so với mức dự báo trước là 87 USD/thùng.

Sau khi giảm dưới 69.000 USD vào hôm thứ Ba, giá tiền ảo bitcoin đã lấy lại được được mốc 70.000 USD/oz trong phiên ngày thứ Tư. Lúc hơn 7h sáng nay (11/4) theo giờ Việt Nam, bitcoin giao dịch ở mức 70,365 USD, theo dữ liệu từ trang Coinmarketcap.com.

Giá bitcoin đã giằng co mạnh trong những phiên gần đây ở vùng giá dưới ngưỡng kỷ lục mọi thời đại trên 73.000 USD thiết lập vào trung tuần tháng 3. Theo trang Cointelegraph, sự giằng co này cho thấy tâm lý bấp bênh của nhà đầu tư và áp lực bán đã tăng lên khiến bitcoin khó lập lại đỉnh giá cũ.

Giới chuyên gia cho rằng việc bitcoin liên tiếp trượt dưới đỉnh cũ đang đặt ra khả năng tiền ảo này có thể giảm mạnh trong những tuần tới. Nhà đồng sáng lập Arthur Hayes của công ty BitMex dự báo rằng sự kiện phân đôi (halving) - dự kiến diễn ra sau hơn 1 tuần nữa - cùng với các biện pháp của cơ quan chức năng Mỹ có thể dẫn tới một đợt “bán đổ bán tháo” các tài sản kỹ thuật số.

Theo ông Hayes, nửa sau của tháng 4 có thể mang đến nhiều rủi ro đối với thị trường tiền ảo. Đây sẽ là một giai đoạn mà thanh khoản trên thị trường suy giảm do đến thời hạn đóng thuế của Mỹ và Fed triển khai thắt chặt định lượng. “Thời kỳ rủi ro đối với các tài sản rủi ro sẽ kéo dài từ ngày 15/4-1/5”, ông Hayes nói.

Trong một cuộc khảo sát của ngân hàng Deutsche Bank, 1/3 số nhà đầu tư được hỏi đưa ra dự báo giá bitcoin có thể giảm dưới 20.000 USD trong năm nay. Chỉ 10% trong số 3.600 nhà đầu tư tham gia cuộc khảo sát này dự báo giá bitcoin vượt 75.000 USD trong năm nay.

Công ty phân tích thị trường tiền ảo Rekt Capital dự báo giá bitcoin giảm dưới 40.000 USD sau sự kiện phân đôi, với cơ sở là diễn biến giá của tiền ảo này trước và sau các đợt phân đôi trước đây.