Chứng khoán Mỹ lập đỉnh mới dù Chính phủ sắp đóng cửa, giá dầu sụt vì tin OPEC+

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (30/10), hoàn tất một tháng 9 với kết quả khả quan hiếm thấy, khi nhà đầu tư tạm gác sang một bên nỗi lo Chính phủ đóng cửa...

Giá dầu thô sụt khoảng 1,5% vì khả năng Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và đồng minh chuẩn bị có thêm động thái cắt giảm sản lượng.

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 tăng 0,41%, đạt 6.688,46 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 0,31%, đạt 22.660,01 điểm.

Chỉ số Dow Jones tăng 8,182 điểm, tương đương tăng 0,18%, đạt 46.397,89 điểm. Đây là mức điểm đóng cửa cao chưa từng thấy của chỉ số blue-chip gồm 30 cổ phiếu thành viên.

Tại Washington, hai đảng Cộng hòa và Dân chủ trong Quốc hội Mỹ chưa thống nhất được về một dự luật ngân sách tạm thời để duy trì hoạt động của Chính phủ. Nếu không có thỏa thuận nào đạt được trước khi bước sang ngày 1/10 theo giờ Mỹ, Chính phủ nước này sẽ rơi vào tình trạng đóng cửa một phần.

Phát biểu về việc Chính phủ đóng cửa, Tổng thống Donald Trump nói “chẳng có gì là tất yếu cả, nhưng tôi muốn nói là có khả năng như vậy”. Trong khi đó, lãnh đạo hai đảng trong Quốc hội Mỹ vẫn không ngừng đổ lỗi cho nhau về việc Chính phủ đang tiến gần tới chỗ phải đóng cửa. Phía Cộng hòa nói kết cục nằm trong tay phe Dân chủ, trong khi phía Dân chủ nói việc này tùy thuộc vào quyết định của những người Cộng hòa.

Về cơ bản, nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Mỹ đang không quá lo lắng về một vụ chính phủ đóng cửa. Lịch sử cho thấy các lần đóng cửa của Chính phủ Mỹ hiếm khi kéo dài hơn 2 tuần nên hầu như có tác động không đáng kể tới giá cổ phiếu. Tuy nhiên, câu chuyện lần này có thể khác, vì ông Trump đã dọa sa thải hàng loạt công chức liên bang - một động thái có thể khiến thị trường lao động trở nên xấu hơn.

“Hiện tại, nhà đầu tư đã kỳ vọng Chính phủ sẽ đóng cửa, nhưng họ chưa có phản ứng gì nhiều. Nếu Chính phủ đóng cửa quá hai tuần, nhà đầu tư sẽ bắt đầu lo ngại”, chuyên gia Adam Crisafulli của công ty Vital Knowledge nhận xét với hãng tin CNBC.

Ngoài rủi ro ảnh hưởng tới thị trường lao động, một vụ đóng cửa của Chính phủ Mỹ cũng có thể dẫn tới việc nước này bị hạ điểm tín nhiệm. Hồi tháng 5, Moody’s đã hạ một bậc điểm tín nhiệm của Washington.

Ngoài ra, một vấn đề khác có thể khiến nhà đầu tư lo ngại là sự trì hoãn của các báo cáo kinh tế quan trọng. Hôm thứ Hai, Bộ Lao động Mỹ cho biết có thể phải hoãn vô thời hạn việc công bố báo cáo việc làm phi nông nghiệp của tháng 9 nếu Chính phủ Mỹ đóng cửa. Một sự trì hoãn như vậy sẽ khiến cho triển vọng chính sách tiền tệ và bức tranh kinh tế Mỹ trở nên khó đoán định hơn.

Dù vậy, cũng có những ý kiến cho rằng báo cáo việc làm bị hoãn có thể lại tốt cho thị trường nếu đó là một báo cáo xấu. “Trì hoãn một báo cáo xấu sẽ trì hoãn mối thất vọng của nhà đầu tư và mang lại cho thị trường cơ hội chờ các số liệu khả quan để bù lại ảnh hưởng tiêu cực của báo cáo xấu”, chiến lược gia Peter Corey của công ty Pave Finance nhận xét.

Cả tháng 9, S&P 500 tăng 3%, Dow Jones tăng gần 2% và Nasdaq tăng 5,6%. Đây là một kết quả tốt bất ngờ vì tháng 9 thường là một tháng xấu của chứng khoán Mỹ.

Trong 5 năm trước, S&P 500 giảm bình quân 4,2% trong tháng 9. Động lực tăng của thị trường trong tháng 9 năm nay là triển vọng lãi suất giảm và động thái hạ lãi suất đầu tiên sau 9 tháng của Cục Dự trữ Liên ban Mỹ (Fed).

Tính cả quý 2, S&P 500 tăng khoảng 8%, Nasdaq tăng 11% và Dow Jones tăng 5%.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London giảm 0,95 USD/thùng, tương đương giảm 1,4%, đóng cửa ở mức 67,02 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 1,08 USD/thùng, tương đương giảm 1,7%, còn 62,37 USD/thùng.

Trước phiên giảm này, giá hai loại dầu đã giảm hơn 3% trong phiên đầu tuần.

Áp lực bán đang tăng lên trên thị trường dầu khi các nguồn tin trong liên minh OPEC+ nói rằng nhóm này có thể tiếp tục tăng sản lượng. Trong cuộc họp vào cuối tuần này, OPEC+ có thể thông qua một kế hoạch tăng sản lượng mới với mức tăng ít nhất 137.000 thùng/ngày, bắt đầu áp dụng từ tháng 11.

“Dù sản lượng thực tế của OPEC+ bây giờ vẫn thấp hơn hạn ngạch, thị trường có vẻ không thích việc có thêm dầu”, nhà phân tích Ed Meir của công ty Marex nói với hãng tin Reuters.

Diễn biến giá dầu Brent trong 1 tháng qua. Đơn vị: USD/thùng - Nguồn: Trading Economics.

Giá dầu đã giằng co trong những tuần gần đây, khi vừa được hỗ trợ bởi rủi ro gián đoạn nguồn cung do Ukraine tăng cường tấn công vào hạ tầng dầu khí của Nga, vừa đương đầu với áp lực giảm từ những dự báo cho rằng thế giới đang bước vào một giai đoạn thừa dầu vì nguồn cung tăng và nhu cầu yếu.