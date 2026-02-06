Thị trường toàn cầu đỏ lửa: Chứng khoán Mỹ lao dốc, bitcoin sụt 18%, giá dầu giảm gần 3%

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (5/2), khi tâm lý ham thích rủi ro giảm bớt khiến cả cổ phiếu công nghệ và tiền ảo đồng loạt bị bán tháo mạnh...

Giá dầu thô cũng trượt dốc trước thềm cuộc đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Iran.

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones mất 592,58 điểm, tương đương giảm 1,2%, còn 48.908,72 điểm. Chỉ số S&P 500 sụt 1,23%, còn 6.798,4 điểm, rơi vào trạng thái âm nếu so với thời điểm đầu năm. Chỉ số Nasdaq giảm 1,59%, chốt phiên ở mức 22.540,59 điểm.

Ở thời điểm thấp nhất trong phiên, Dow Jones giảm khoảng 1,4%, S&P 500 mất 1,5% và Nasdaq sụt 1,9%.

Một trong những nhóm dẫn đầu phiên giảm này là các cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn. Cổ phiếu Alphabet giảm 0,55% sau khi công ty mẹ của Google công bố kế hoạch chi 185 tỷ USD cho đầu tư cơ bản trong năm 2026 - một con số lớn khiến nhà đầu tư lo ngại. Theo hãng tin Reuters, Alphabet cùng các Big Tech khác dự kiến chi tổng cộng hơn 500 tỷ USD vốn đầu tư cho trí tuệ nhân tạo (AI) trong năm nay.

Nối tiếp xu hướng giảm của những phiên gần đây, Microsoft giảm thêm 5% trong phiên này, Palantir giảm 6,8% và Oracle “bốc hơi” 7%. Cổ phiếu Amazon sụt 4,4% trong phiên giao dịch chính thức và mất thêm 10% trong phiên ngoài giờ.

Cổ phiếu Nvidia - hãng chip được cho là sẽ hưởng lợi nhiều từ hoạt động đầu tư vào AI - giảm 1,4%. Cổ phiếu Qualcomm giảm hơn 8%.

Trong những tháng gần đây, giới đầu tư đã ngày càng trở nên lo ngại về việc các công ty đầu tư ồ ạt vào AI, muốn tìm kiếm những dấu hiệu cho thấy các khoản đầu tư này sẽ thực sự giúp ích cho tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận.

Trên thị trường tiền số, giá bitcoin sáng nay (6/2) có thời điểm giảm 18%, xuống dưới mốc 61.000 USD, cho thấy niềm tin của nhà đầu tư vào tài sản số đang lung lay mạnh. Chỉ riêng trong tuần này, giá bitcoin đã giảm khoảng 30%. Đồng tiền số lớn nhất thế giới lập kỷ lục mọi thời đại gần 126.000 USD vào tháng 10 năm ngoái.

Bán tháo đang lây lan mạnh khắp các thị trường theo khu vực địa lý và các lớp tài sản khác nhau, khi áp lực ký quỹ ở tài sản này buộc nhà đầu tư phải bán tài sản khác để lấy tiền bù lỗ.

Các thị trường chứng khoán chủ chốt ở khu vực châu Âu đồng loạt chốt phiên trong sắc đỏ trong phiên ngày thứ Năm. Vừa mở cửa phiên sáng nay, các thị trường chứng khoán chính ở châu Á cũng bán mạnh, thể hiện qua cú giảm 5% của chỉ số Kospi ở Hàn Quốc, trong khi thị trường Australia và Nhật Bản giảm tương ứng 1,6% và 0,8%.

Trong bối cảnh như vậy, cả tâm lý ham thích rủi ro và tâm lý phòng ngừa rủi ro đều suy giảm cùng lúc. Giá các kim loại quý đồng loạt giảm sâu sau mấy phiên phục hồi, với giá vàng và giá bạc giảm tương ứng gần 4% và 20% trong phiên ngày thứ Năm, rồi tiếp tục trượt dốc vào đầu giờ sáng nay.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London giảm 1,91 USD/thùng, tương đương giảm 2,75%, chốt ở mức 67,55 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 1,85 USD/thùng, tương đương giảm 2,84%, còn 63,29 USD/thùng.

Ngày 6/2, đàm phán giữa Mỹ và Iran về chương trình hạt nhân của Tehran sẽ được nối lại ở Oman, một bước xuống thang căng thẳng sau những lời cảnh báo tấn công quân sự của Tổng thống Donald Trump gần đây đối với Iran.

Giới phân tích cho rằng việc Washington và Tehran ngồi vào bàn đàm phán đang khiến phần bù rủi ro địa chính trị của giá dầu giảm sút. Thời gian qua, căng thẳng giữa hai bên là một yếu tố quan trọng hỗ trợ giá dầu.

“Vẫn còn những mối hoài nghi về việc Mỹ và Iran có thể đạt một thỏa thuận đáng kể. Mối hoài nghi này hỗ trợ giá dầu, nhưng cũng không ai dám chắc đàm phán sẽ mang lại kết quả như thế nào”, nhà phân tích Phil Flynn của công ty Price Futures Group nhận định.

Do giá dầu và giá các kim loại quý giảm mạnh, cổ phiếu nguyên vật liệu là nhóm giảm mạnh nhất trong số 11 nhóm cổ phiếu ngành chính thuộc S&P 500, với mức giảm 2,75%. Tiếp theo là nhóm tiêu dùng không thiết yếu với mức giảm 2,59%. Có tất cả 9 nhóm cổ phiếu chốt phiên trong sắc đỏ.

Phiên này chứng kiến trái phiếu kho bạc Mỹ đang trở lại với địa vị kênh đầu tư an toàn. Do giá trái phiếu tăng, lợi suất trái phiếu giảm. Lợi suất của kỳ hạn 10 năm giảm 8 điểm cơ bản còn 4,198%; lợi suất của kỳ hạn 30 năm giảm 6 điểm cơ bản, còn 4,852%.

Tâm lý bi quan của nhà đầu tư trong phiên này còn đến từ số liệu ảm đạm về thị trường lao động Mỹ. Báo cáo của công ty Challenger, Gray & Christmas cho biết trong tháng 1 vừa qua, giới chủ sử dụng lao động ở Mỹ tuyên bố sa thải 108.435 nhân viên, đánh dấu tháng đầu năm có mức sa thải mạnh nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Ngoài ra, báo cáo từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy số người xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc vào ngày 31/1 tăng mạnh hơn dự báo và số vị trí việc cần tuyển dụng trong tháng 12 giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 9/2020.

Tuần tới, Bộ Lao động Mỹ sẽ công bố báo cáo việc làm tháng 1 - dữ liệu lẽ ra được công bố vào ngày thứ Sáu này, nhưng bị hoãn lại do Chính phủ Mỹ đóng cửa từ hôm thứ Bảy tuần trước đến thứ Ba tuần này.

Một số chuyên gia cho rằng tin xấu về thị trường lao động có thể trở thành tin tốt, bởi nếu thị trường lao động suy yếu thêm, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể sẽ có một đợt giảm lãi suất vào tháng 3 hoặc tháng 4.