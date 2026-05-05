Chứng khoán Mỹ mất điểm, giá dầu tăng 6% khi căng thẳng Vùng Vịnh nóng lên

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (4/5), khi những diễn biến căng thẳng mới ở Trung Đông đẩy giá dầu thô tăng cao và làm dấy lên lo ngại mới về sự bất ổn tại khu vực giữ vai trò một nguồn cung cấp năng lượng hàng đầu của thế giới...

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones mất 557,37 điểm, tương đương giảm 1,13%, còn 48.941,9 điểm.

Chỉ số S&P 500 giảm 0,41%, còn 7.200.75 điểm. Chỉ số Nasdaq mất 0,19%, còn 25.067,8 điểm.

Ngày đầu tuần, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) cho biết đã chặn một số tên lửa từ Iran. Đây là lần đầu tiên hệ thống cảnh báo tên lửa của UAE được kích hoạt kể từ khi lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran bắt đầu vào tháng trước. Theo Bộ Quốc phòng UAE, nước này đã đánh chặn 12 tên lửa đạn đạo, 3 tên lửa hành trình và 4 thiết bị bay không người lái từ Iran chỉ trong một ngày. Một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại cảng dầu Fujairah của nước này sau khi cảng này bị thiết bị bay không người lái của Iran tấn công.

Cùng ngày, căng thẳng cũng leo thang ở eo biển Hormuz - nơi cả Iran và Mỹ đều đang thực hiện các biện pháp phong tỏa.

Theo sự chỉ đạo được Tổng thống Donald Trump đưa ra vào cuối tuần, hải quân Mỹ đang tiến hành một chiến dịch có tên “Dự án Tự do” (Project Freedom) - sử dụng tàu khu trục được trang bị tên lửa dẫn đường, hơn 100 máy bay, và các thiết bị không người lái - để dẫn các tàu bị mắc kẹt ra khỏi eo biển Hormuz. Tuy nhiên, không ai dám chắc Mỹ sẽ can thiệp ở mức độ như thế nào và một bài báo của trang tin Axios nói rằng chiến dịch chỉ diễn ra ở cấp độ hạn chế.

Giới chức Mỹ nói với Axios rằng hiện chưa có một kế hoạch toàn diện nào cho việc hộ tống hải quân cho tàu bè đi qua eo Hormuz. Thay vào đó, Hải quân Mỹ sẽ tư vấn cho các tàu cách tránh mình và sẽ giữ trạng thái sẵn sàng can thiệp nếu có tàu bè bị tấn công.

Đô đốc Brad Cooper thuộc Bộ Chỉ huy Trung ương (CENTCOM) của quân đội Mỹ cho biết lực lượng nước này đã tiêu diệt 6 tàu nhỏ của Iran tìm cách can thiệp vào hoạt động hàng hải ở Hormuz - theo hãng tin Reuters.

Cũng trong ngày thứ Hai, Iran cảnh báo sẽ tấn công bất kỳ chiến hạm nào của Mỹ lại gần eo biển Hormuz - hãng thông tấn nhà nước Tasnim đưa tin. Trong khi đó, quân đội Mỹ bác bỏ thông tin mà truyền thông Iran đăng tải rằng Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã phóng hai tên lửa vào một tàu chiến Mỹ.

“Không có tàu nào của Hải quân Mỹ bị tấn công. Lực lượng Mỹ đang triển khai Dự án Tự do và thực hiện việc phong tỏa các hải cảng của Iran”, CENTCOM nói trong một một bài đăng trên mạng xã hội và cho biết hai tàu thương mại mang cờ Mỹ đã đi qua được eo biển Hormuz trong ngày thứ Hai.

Sau những diễn biến này, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 5,8%, đóng cửa phiên đầu tuần ở mức 114,44 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 4,39%, chốt ở mức 106,42 USD/thùng.

Diễn biến giá dầu thô Brent giao sau tại London 6 tháng qua. Đơn vị: USD/thùng - Nguồn: Trading Economics.

“Chúng tôi không cho là cuộc chiến này sẽ sớm kết thúc. Chúng tôi không cho là Iran sẽ tự nguyện từ bỏ năng lực hạt nhân của họ. Thực tế đó sẽ được thị trường đón nhận một cách chẳng dễ dàng”, CEO Jay Hatfield của công ty Infrastructure Capital Advisors nhận định với hãng tin CNBC.

Dù vậy, nhà đầu tư ở Phố Wall vẫn ấp ủ hy vọng về một giải pháp hòa bình cho cuộc chiến. Cùng với đó, mùa báo cáo tài chính quý 1/2026 khả quan đã đưa chứng khoán Mỹ lập kỷ lục trong những ngày gần đây. Kỷ lục mới nhất của S&P 500 được thiết lập vào phiên ngày thứ Sáu tuần trước. Ngay cả khi chiến tranh tiếp diễn, ông Hatfield dự báo S&P 500 sẽ đạt mốc 8.000 điểm trước cuối năm nay.

Tuy nhiên, không phải nhà đầu tư hay chuyên gia phân tích nào cũng có quan điểm lạc quan như vậy.

“Với thị trường đang ở mức cao nhất mọi thời đại, không có nhiều dư địa cho sai sót. Có vẻ như rủi ro đang nghiêng nhiều hơn về giảm, ngay cả khi khả năng cao nhất vẫn là chiến tranh sẽ không nóng trở lại”, chiến lược gia Ross Mayfield của công ty Baird Private Wealth Management nhận xét.