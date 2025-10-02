Chứng khoán Mỹ cao chưa từng thấy dù Chính phủ đóng cửa, giá dầu tiếp tục lao dốc

“Thị trường có vẻ không còn lo nhiều về việc Chính phủ đóng cửa. Những người muốn giá cổ phiếu giảm để mua sẽ phải chờ"...

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (1/10), với chỉ số S&P 500 đóng cửa ở mức kỷ lục, khi các nhà giao dịch hy vọng rằng việc Chính phủ Mỹ đóng cửa chỉ là tạm thời và có ảnh hưởng không đáng kể đến nền kinh tế.

Giá dầu thô tiếp tục đi xuống vì khả năng Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và đồng minh của khối này sắp tăng thêm sản lượng.

Lúc đóng cửa, S&P 500 tăng 0,34%, đạt 6.711,2 điểm. Đây là mức đóng cửa cao chưa từng có, sau khi chỉ số lập một kỷ lục nội phiên khác.

Chỉ số Nasdaq tăng 0,42%, chốt ở mức 22.755,16 điểm. Chỉ số Dow Jones tăng 43,21 điểm, tương đương tăng 0,09%, chốt ở 46.411,1 điểm.

Thị trường đã mở cửa trong xu thế giảm do lo ngại về việc Chính phủ Mỹ đóng cửa một phần từ ngày 1/10. Nhưng sau đó, sắc xanh đã dần trở lại khi nỗi lo dịu đi và mức tăng mạnh ở nhóm cổ phiếu y tế vực dậy các chỉ số.

“Thị trường có vẻ không còn lo nhiều về việc Chính phủ đóng cửa. Những người muốn giá cổ phiếu giảm để mua sẽ phải chờ. Xung lực tăng vẫn còn tích cực”, nhà sáng lập Louis Navellier của công ty Navellier & Associates nhận định với hãng tin CNBC.

Lịch sử cho thấy các lần đóng cửa Chính phủ Mỹ trước đây thường không có nhiều ảnh hưởng tới nền kinh tế. Nhưng lần này, sức khỏe kinh tế Mỹ vốn đã có nhiều dấu hiệu suy yếu sẵn, nên sự kiện này có thể gây ra những tác động tiêu cực, nhất là đối với thị trường việc làm.

Trong một cuộc họp báo ngày thứ Tư, Phó tổng thống Mỹ JD Vance nói chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ phải “sa thải một số công chức nếu tình trạng đóng cửa tiếp diễn”, nhưng nói thêm rằng chưa có quyết định sa thải nào được đưa ra. Ông Vance cũng bày tỏ tin tưởng rằng tình trạng đóng cửa chính phủ sẽ khong kéo dài, và “đã có một số dấu hiệu cho thấy những người Dân chủ theo phái ôn hòa muốn nhượng bộ”.

Trong lần đóng cửa này của Chính phủ Mỹ, điều nhà đầu tư quan tâm nhất có thể là thời gian đóng cửa bao lâu, bởi một cuộc đóng cửa kéo dài sẽ làm trì hoãn các số liệu kinh tế quan trọng trước cuộc họp tháng 10 của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Do Chính phủ đóng cửa, vào ngày thứ Sáu tuần này, Bộ Lao động Mỹ sẽ không thể công bố báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 9.

Theo báo cáo hàng tháng của công ty dịch vụ tuyển dụng ADP công bố ngày thứ Năm, số lượng việc làm trong khu vực tư nhân của Mỹ giảm 32.000 công việc trong tháng 9, trái ngược so với mức dự báo tăng 50.000 công việc mà giới phân tích đưa ra và mức tăng 54.000 công việc của tháng 8.

Sự suy yếu của thị trường việc làm thể hiện qua các báo cáo gần đây đang củng cố khả năng Cục Fed hạ lãi suất vào tháng 10 và tháng 12. Thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng 99% Fed hạ lãi suất vào cuối tháng này.

Nhưng với việc báo cáo việc làm phi nông nghiệp bị trì hoãn, Fed sẽ khó xác định tình trạng thực sự của thị trường việc làm khi ra quyết định lãi suất trong cuộc họp tháng 10.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London giảm 0,68 USD/thùng, tương đương giảm 1,03%, chốt ở mức 65,35 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 0,59 USD/thùng, tương đương giảm 0,95%, chốt ở 61,78 USD/thùng.

Nhà phân tích Janiv Shah của công ty Rystad cho biết các nhà giao dịch đang dự báo liên minh OPEC+ sẽ tăng sản lượng khoảng 500.000 thùng/ngày trong tháng 11, tương tự mức tăng của tháng 9. Dù vậy, trong một bài đăng trên X, OPEC đã phủ nhận thông tin này.

Ngoài những đồn đoán về việc OPEC+ tiếp tục nâng sản lượng, giá dầu phiên này còn đương đầu với áp lực giảm từ báo cáo thông kê hàng tuần cho thấy lượng tồn trữ dầu thô của Mỹ tăng mạnh hơn dự báo.

Theo Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA), tồn trữ dầu thô của nước này trong tuần kết thúc vào ngày 26/9 tăng 1,8 triệu thùng, nhiều hơn con số dự báo là tăng 1 triệu thùng.