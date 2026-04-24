Chứng khoán Mỹ trượt khỏi đỉnh khi giá dầu leo qua mốc 105 USD/thùng

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (23/4), do một số cổ phiếu công nghệ sụt mạnh và giá dầu leo thang gây mối lo lạm phát...

Sự bất định liên quan tới cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran tiếp tục phủ bóng lên tâm trí nhà đầu tư, dù các chỉ số chính đã liên tục lập kỷ lục mới trong thời gian gần đây.

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 giảm 0,41%, còn 7.108,4 điểm. Chỉ số Nasdaq trượt 0,89%, còn 24.438,5 điểm. Chỉ số Dow Jones mất 179,71 điểm, tương đương giảm 0,36%, còn 49.310,32 điểm.

Trong phiên, cả S&P 500 và Nasdaq đều lập kỷ lục nội phiên mới. Trước đó, hai chỉ số này cùng đóng cửa ở mức cao chưa từng có trong phiên ngày thứ Tư.

Mức giảm mạnh ghi nhận ở nhóm cổ phiếu phần mềm đã gây áp lực đáng kể lên các chỉ số trong phiên này, dẫn dầu là IBM và ServiceNow với mức giảm tương ứng 8% và khoảng 18% sau khi hai công ty công bố báo cáo tài chính quý 1/2026.

IBM đạt doanh thu và lợi nhuận tốt hơn dự báo, nhưng lại giữ nguyên dự báo về lợi nhuận cả năm, khiến nhà đầu tư thất vọng. Đối với ServiceNow, tăng trưởng doanh thu từ thuê bao suy yếu do tác động từ cuộc xung đột ở Trung Đông.

Loạt cổ phiếu phần mềm khác giảm theo, như Microsoft trượt 4%, Palantir giảm hơn 7% và Oracle mất khoảng 6%.

Một số nhà phân tích nhận định thị trường đã có một cuộc phục hồi ngoạn mục từ sau khi chạm đáy trong tháng 3 do ảnh hưởng của chiến tranh. Do sự phục hồi đã diễn ra nhanh và mạnh, những phiên thoái lui như phiên này cũng là điều cần thiết.

“Giá cổ phiếu đang cố gắng ổn định lại sau một đợt phục hồi thoát khỏi vùng đáy của tháng 3. Chúng tôi cho rằng thị trường sẽ còn giằng co trong một phạm vi nhất định trong ngắn hạn, khi nhà đầu tư chờ chất xúc tác tiếp theo xuất hiện”, nhà quản lý danh mục Chris Kampitsis của công ty Barnum Financial Group nhận định với hãng tin CNBC.

Ông Kampitsis cho rằng thị trường đã “bớt nhạy cảm hơn với tin tức về chiến tranh”, nhưng xét cho cùng, cuộc xung đột này vẫn đang ít nhiều gây sức ép lên giá cổ phiếu ở Phố Wall.

Thế bế tắc ở eo biển Hormuz vẫn chưa được giải tỏa, khi Iran tiếp tục yêu cầu các tàu phải được sự cho phép của nước này để đi qua eo biển. Một đoạn video được truyền thông nhà nước Iran phát vào ngày thứ Năm cho thấy các binh sỹ đặc công của nước này tấn công lên một con tàu chở hàng lớn ở Hormuz.

Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump vào cùng ngày tuyên bố rằng Mỹ đã giành được “quyền kiểm soát hoàn toàn” đối với tuyến đường biển này và các tàu cần phải được Hải quân Mỹ cho phép mới được đi qua eo biển. Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump ra lệnh cho Hải quân Mỹ “bắn hạ bất kỳ tàu thuyền nào” rải mìn ở Hormuz.

Cũng trong ngày thứ Năm, Bộ trưởng Quốc phòng Israel tuyên bố Jerusalem đang chờ Mỹ “bật đèn xanh” để nối lại cuộc chiến chống Iran. Trong một diễn biến khác, đài truyền hình N12 của Israel đưa tin rằng nhà đàm phán hàng đầu của Iran, Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf, đã từ chức do sự can thiệp từ Lực lượng Vệ binh Cách mạng nước này (IRGC).

Thông tin trên chưa được xác nhận nhưng khả năng có sự can thiệp của IRGC làm dấy lên lo ngại rằng Tehran sẽ có lập trường cứng rắn hơn trong các cuộc đàm phán với Mỹ.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu Brent giao sau tại thị trường London tăng khoảng 3% và đóng cửa ở mức 105,07 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng khoảng 3% và đóng cửa ở mức 95,85 USD/thùng.

Sau khi thị trường đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Năm, ông Trump cho biết Israel và Lebanon đã nhất trí gia hạn thỏa thuận ngừng bắn giữa hai nước thêm 3 tuần. Đây là kết quả của một cuộc gặp ở Nhà Trắng giữa các quan chức Israel và Lebanon, với vai trò trung gian của Mỹ.

Việc gia hạn ngừng bắn sẽ giúp Israel và Lebanon có thêm thời gian để thúc đẩy các biện pháp ngoại giao, khi lệnh ngừng bắn có thời hạn 10 ngày mà hai bên đạt được vào tuần trước sắp hết hạn. Vấn đề giữa Israel và Lebanon là một nội dung gai góc trong đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Israel, sau khi Israel mở một chiến dịch tấn công mạnh nhằm vào các mục tiêu phiến quân Hezbollaz do Iran hậu thuẫn ở Lebanon.

Chứng khoán Mỹ đã hồi mạnh trong những tuần gần đây nhờ niềm lạc quan rằng Mỹ và Iran rốt cuộc sẽ đạt một thỏa thuận để kết thúc chiến tranh. Ngoài ra, kỳ vọng về lợi nhuận khả quan trong quý 1 của các công ty niêm yết cũng thúc đẩy thị trường.

Trong số 123 công ty thành viên S&P 500 đã công bố báo cáo tài chính quý 1 tính đến thời điểm này, hơn 82% công ty đưa ra mức lợi nhuận tốt hơn dự báo, với mức tăng trưởng lợi nhuận bình quân đạt 15,6%.

Tuy nhiên, sang tuần này, lực tăng của các chỉ số có phần suy yếu. Đến hiện tại, cả ba chỉ số chính đều đã giảm nhẹ nếu tính từ đầu tuần.

Xung đột kéo dài và mức giá dầu trên 100 USD/thùng cũng khiến nhà đầu tư lo ngại về rủi ro lạm phát leo thang và lãi suất duy trì cao hơn lâu hơn. Trong một cuộc khảo sát của hãng tin Reuters, các chuyên gia kinh tế dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể sẽ đợi ít nhất 6 tháng trước khi hạ lãi suất trong năm nay.