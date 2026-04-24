Trang chủ Thế giới

Chứng khoán Mỹ trượt khỏi đỉnh khi giá dầu leo qua mốc 105 USD/thùng

Bình Minh

24/04/2026, 08:15

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (23/4), do một số cổ phiếu công nghệ sụt mạnh và giá dầu leo thang gây mối lo lạm phát...

Các nhà giao dịch trên sàn chứng khoán NYSE ở New York ngày 23/4/2026 - Ảnh: Reuters.

Sự bất định liên quan tới cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran tiếp tục phủ bóng lên tâm trí nhà đầu tư, dù các chỉ số chính đã liên tục lập kỷ lục mới trong thời gian gần đây.

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 giảm 0,41%, còn 7.108,4 điểm. Chỉ số Nasdaq trượt 0,89%, còn 24.438,5 điểm. Chỉ số Dow Jones mất 179,71 điểm, tương đương giảm 0,36%, còn 49.310,32 điểm.

Trong phiên, cả S&P 500 và Nasdaq đều lập kỷ lục nội phiên mới. Trước đó, hai chỉ số này cùng đóng cửa ở mức cao chưa từng có trong phiên ngày thứ Tư.

Mức giảm mạnh ghi nhận ở nhóm cổ phiếu phần mềm đã gây áp lực đáng kể lên các chỉ số trong phiên này, dẫn dầu là IBM và ServiceNow với mức giảm tương ứng 8% và khoảng 18% sau khi hai công ty công bố báo cáo tài chính quý 1/2026.

IBM đạt doanh thu và lợi nhuận tốt hơn dự báo, nhưng lại giữ nguyên dự báo về lợi nhuận cả năm, khiến nhà đầu tư thất vọng. Đối với ServiceNow, tăng trưởng doanh thu từ thuê bao suy yếu do tác động từ cuộc xung đột ở Trung Đông.

Loạt cổ phiếu phần mềm khác giảm theo, như Microsoft trượt 4%, Palantir giảm hơn 7% và Oracle mất khoảng 6%.

Một số nhà phân tích nhận định thị trường đã có một cuộc phục hồi ngoạn mục từ sau khi chạm đáy trong tháng 3 do ảnh hưởng của chiến tranh. Do sự phục hồi đã diễn ra nhanh và mạnh, những phiên thoái lui như phiên này cũng là điều cần thiết.

“Giá cổ phiếu đang cố gắng ổn định lại sau một đợt phục hồi thoát khỏi vùng đáy của tháng 3. Chúng tôi cho rằng thị trường sẽ còn giằng co trong một phạm vi nhất định trong ngắn hạn, khi nhà đầu tư chờ chất xúc tác tiếp theo xuất hiện”, nhà quản lý danh mục Chris Kampitsis của công ty Barnum Financial Group nhận định với hãng tin CNBC.

Ông Kampitsis cho rằng thị trường đã “bớt nhạy cảm hơn với tin tức về chiến tranh”, nhưng xét cho cùng, cuộc xung đột này vẫn đang ít nhiều gây sức ép lên giá cổ phiếu ở Phố Wall.

Thế bế tắc ở eo biển Hormuz vẫn chưa được giải tỏa, khi Iran tiếp tục yêu cầu các tàu phải được sự cho phép của nước này để đi qua eo biển. Một đoạn video được truyền thông nhà nước Iran phát vào ngày thứ Năm cho thấy các binh sỹ đặc công của nước này tấn công lên một con tàu chở hàng lớn ở Hormuz.

Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump vào cùng ngày tuyên bố rằng Mỹ đã giành được “quyền kiểm soát hoàn toàn” đối với tuyến đường biển này và các tàu cần phải được Hải quân Mỹ cho phép mới được đi qua eo biển. Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump ra lệnh cho Hải quân Mỹ “bắn hạ bất kỳ tàu thuyền nào” rải mìn ở Hormuz.

Cũng trong ngày thứ Năm, Bộ trưởng Quốc phòng Israel tuyên bố Jerusalem đang chờ Mỹ “bật đèn xanh” để nối lại cuộc chiến chống Iran. Trong một diễn biến khác, đài truyền hình N12 của Israel đưa tin rằng nhà đàm phán hàng đầu của Iran, Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf, đã từ chức do sự can thiệp từ Lực lượng Vệ binh Cách mạng nước này (IRGC).

Thông tin trên chưa được xác nhận nhưng khả năng có sự can thiệp của IRGC làm dấy lên lo ngại rằng Tehran sẽ có lập trường cứng rắn hơn trong các cuộc đàm phán với Mỹ.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu Brent giao sau tại thị trường London tăng khoảng 3% và đóng cửa ở mức 105,07 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng khoảng 3% và đóng cửa ở mức 95,85 USD/thùng.

Sau khi thị trường đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Năm, ông Trump cho biết Israel và Lebanon đã nhất trí gia hạn thỏa thuận ngừng bắn giữa hai nước thêm 3 tuần. Đây là kết quả của một cuộc gặp ở Nhà Trắng giữa các quan chức Israel và Lebanon, với vai trò trung gian của Mỹ.

Việc gia hạn ngừng bắn sẽ giúp Israel và Lebanon có thêm thời gian để thúc đẩy các biện pháp ngoại giao, khi lệnh ngừng bắn có thời hạn 10 ngày mà hai bên đạt được vào tuần trước sắp hết hạn. Vấn đề giữa Israel và Lebanon là một nội dung gai góc trong đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Israel, sau khi Israel mở một chiến dịch tấn công mạnh nhằm vào các mục tiêu phiến quân Hezbollaz do Iran hậu thuẫn ở Lebanon.

Chứng khoán Mỹ đã hồi mạnh trong những tuần gần đây nhờ niềm lạc quan rằng Mỹ và Iran rốt cuộc sẽ đạt một thỏa thuận để kết thúc chiến tranh. Ngoài ra, kỳ vọng về lợi nhuận khả quan trong quý 1 của các công ty niêm yết cũng thúc đẩy thị trường.

Trong số 123 công ty thành viên S&P 500 đã công bố báo cáo tài chính quý 1 tính đến thời điểm này, hơn 82% công ty đưa ra mức lợi nhuận tốt hơn dự báo, với mức tăng trưởng lợi nhuận bình quân đạt 15,6%.

Tuy nhiên, sang tuần này, lực tăng của các chỉ số có phần suy yếu. Đến hiện tại, cả ba chỉ số chính đều đã giảm nhẹ nếu tính từ đầu tuần.

Xung đột kéo dài và mức giá dầu trên 100 USD/thùng cũng khiến nhà đầu tư lo ngại về rủi ro lạm phát leo thang và lãi suất duy trì cao hơn lâu hơn. Trong một cuộc khảo sát của hãng tin Reuters, các chuyên gia kinh tế dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể sẽ đợi ít nhất 6 tháng trước khi hạ lãi suất trong năm nay.

Giá vàng tuột mốc 4.700 USD/oz vì mối lo lạm phát, SPDR Gold Trust tiếp tục xả hàng

Giá vàng tuột mốc 4.700 USD/oz vì mối lo lạm phát, SPDR Gold Trust tiếp tục xả hàng

Phiên này, giá vàng tiếp tục bị chi phối bởi hai yếu tố chính là giá dầu và tỷ giá đồng USD...

Thuế lao động tăng cao ở các nước giàu

Thuế lao động tăng cao ở các nước giàu

Tại một số quốc gia trong OECD, thuế lao động lên tới ngưỡng quanh 50%...

Bế tắc ở eo biển Hormuz có thể gây cú sốc lương thực toàn cầu

Bế tắc ở eo biển Hormuz có thể gây cú sốc lương thực toàn cầu

“Cuộc khủng hoảng năng lượng sẽ trở thành một cuộc khủng hoảng lương thực", một vị chuyên gia nhận định...

Xe điện ngày càng chiếm lĩnh thị trường Trung Quốc

Xe điện ngày càng chiếm lĩnh thị trường Trung Quốc

Hiện xe điện chiếm khoảng một nửa tổng doanh số ô tô tại Trung Quốc và đã vượt xe xăng tại hầu hết thành phố cấp 1 và cấp 2, gồm Bắc Kinh, Quảng Châu, Thượng Hải và Thẩm Quyến...

Xuất khẩu dầu của Nga và Iran đều tăng

Xuất khẩu dầu của Nga và Iran đều tăng

Xuất khẩu dầu thô của Nga và Iran đều tăng trên 5% trong tháng 3 vừa qua, bất chấp những nỗ lực của Mỹ nhằm hạn chế thu nhập của hai quốc gia này...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Những quốc gia tăng dân số mạnh nhất trong 25 năm qua, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

Những quốc gia tăng dân số mạnh nhất trong 25 năm qua, Việt Nam cũng có mặt

Củng cố "lá chắn" năng lượng quốc gia

eMagazine

Củng cố “lá chắn” năng lượng quốc gia

Thực phẩm và đồ uống: Lĩnh vực năng động và thiết yếu nhất trên toàn cầu

eMagazine

Thực phẩm và đồ uống: Lĩnh vực năng động và thiết yếu nhất trên toàn cầu

1

HSC đặt mục tiêu lợi nhuận 2.302 tỷ đồng, tăng vốn điều lệ lên 15.800 tỷ đồng

Doanh nghiệp niêm yết

2

VN-Index kỳ vọng hướng tới vùng đỉnh gần nhất quanh 1920 điểm

Chứng khoán

3

Chi tiền chăm sóc sức khỏe toàn diện cho thú cưng

Tiêu & Dùng

4

SSI đặt mục tiêu tăng trưởng 2026 với doanh thu 15.660 tỷ, lợi nhuận 5.838 tỷ đồng

Doanh nghiệp niêm yết

5

Khối ngoại bất ngờ mạnh tay bán ròng 1.700 tỷ

Chứng khoán

