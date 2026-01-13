Chứng khoán Venezuela tăng 130% trong hơn 1 tuần

Sau khi Tổng thống Nicolas Maduro của Venezuela bị lực lượng Mỹ bắt và dẫn độ tới Mỹ vào ngày 3/1, chỉ số chứng khoán chính của Venezuela là Indice Bursatil de Capitalizacion (IBC) đến nay đã tăng hơn 130%.

Theo hãng tin CNBC, chỉ số này đang ở mức cao chưa từng thấy, phản ánh tâm lý lạc quan của nhà đầu tư rằng nền kinh tế yếu kém của Venezuela có thể đang chuẩn bị bước vào một giai đoạn phục hồi mạnh mẽ sau nhiều năm trượt dốc vì chính sách quản lý sai lầm, các biện pháp trừng phạt và vỡ nợ.

Nhà đầu tư cổ phiếu ở Venezuela đang kỳ vọng rằng một chính phủ được tái cấu trúc có thể giúp nước này thu hút vốn đầu tư, khôi phục sản lượng dầu mỏ và bình thường hóa quan hệ với Mỹ. Đặc biệt, mối quan hệ Venezuela - Mỹ được cải thiện được cho là sẽ mở đường cho Mỹ đầu tư lớn vào ngành công nghiệp dầu mỏ của quốc gia Nam Mỹ này, mang lại lợi ích cho cả hai bên.

Một công ty quản lý quỹ ETF của Mỹ là Teucriu đã nộp đơn lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) để mở quỹ ETF đầu tiên tập trung vào các công ty có liên quan đến Venezuela.

Ông Anthony Simond, Giám đốc đầu tư tại công ty quản lý tài sản và đầu tư Aberdeen có trụ sở tại Anh, cho biết nhu cầu mua cổ phiếu Venezuela đến từ nhiều đối tượng nhà đầu tư khác nhau, bao gồm các nhà quản lý tài sản thị trường mới nổi chính thống, cũng như các quỹ đầu cơ và các chuyên gia nợ khó đòi đang tìm kiếm mức lợi nhuận cao.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng thị trường chứng khoán Venezuela có quy mô còn nhỏ, kém thanh khoản và không dễ tiếp cận với các nhà đầu tư toàn cầu, dẫn đến biến động giá có thể rất lớn.

Chỉ số IBC của Venezuela đã ghi nhận mức 1.644% trong năm 2025. Do thị trường Venezuela có khối lượng giao dịch thấp, nên ngay cả những thay đổi nhỏ trong kỳ vọng cũng có thể gây ra những biến động giá lớn. Sự tăng trưởng này chủ yếu phản ánh hy vọng và sự đầu cơ, thay vì phản ánh những kết quả đã được xác nhận.

Ngoài cổ phiếu Venezuela, các nhà đầu tư cũng đổ xô mua trái phiếu chính phủ Venezuela và trái phiếu công ty dầu khí nhà nước của Venezuela là PDVSA kể từ khi ông Maduro bị bắt. Sự quan tâm trở lại đối với trái phiếu Venezuela chủ yếu được thúc đẩy bởi sự lạc quan về khả năng tái cấu trúc nợ - phương án mà các nhà đầu tư coi là cách để giải phóng giá trị bị đóng băng kể từ khi Venezuela vỡ nợ vào năm 2017.

Tuy nhiên, ông Jeff Grills, trưởng bộ phận nợ thị trường mới nổi tại công Aegon Asset Management, cảnh báo rằng phần lớn sự tăng trưởng của cổ phiếu Venezuela trong những ngày là kết quả từ sự chi phối của tin tức. Ông lưu ý rằng những thay đổi lãnh đạo đơn thuần chưa đủ để tạo ra một sự chuyển đổi hoàn ở Venezuela.

Các khoản nợ bên ngoài của Venezuela, bao gồm các khoản phải trả theo phán quyết của trọng tài và nợ song phương - ước tính từ 150 tỷ đến 170 tỷ USD, theo số liệu của hãng tin Reuters - có thể làm phức tạp thêm bất kỳ mốc thời gian phục hồi nào của nền kinh tế nước này.